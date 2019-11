Especiais Serie A 2014/15 Genoa e Sampdoria: as surpresas do campeonato

A dupla de Gênova, Genoa e Sampdoria, surpreenderam na Serie A 2014/15. As equipe, que não vinham com bons resultados nos anos anteriores, terminando apenas na parte de baixo da tabela, desta vez acabaram nas respectivas sexta e sétima colocação. Um bom resultado que demonstra recuperação no bom futebol da cidade.

Com números surpreendentes, Genoa quase foi à Europa League

O Genoa teve uma temporada muito impressionante. Depois de alguns anos sem aparecer na ponta do campeonato, voltou a marcar presença, venceu grandes equipes, uma verdadeira temporada de evolução.

Na temporada anterior, para se ter uma ideia do quão expressiva foi 2014/15, a equipe rossoblù teve apenas 11 vitórias na Serie A, enquanto que na atual foram 16 triunfos. Outra grande evolução foi nos gols: para quem havia feito 42 tentos há um ano, agora fez 62. Assim, o Genoa encerrou o campeonato na sexta colocação com 58 pontos.

Mesmo que o objetivo de se classificar à Uefa Europa League tenha fracassado nas últimas rodadas, a equipe encerrou a temporada mais tranquila, sem tantas preocupações. Deverá fazer algumas contratações, mas é mais provável que o elenco perca algumas peças.

O grande artilheiro da equipe na temporada foi o meia espanhol Iago Falqué, que em 33 partidas fez 13 gols, sendo um dos principais jogadores do clube. Outro grande destaque do Genoa foi o goleiro Mattia Perin, que vem sempre aparece fazendo grandes defesas pelo clube. O arqueiro atuou em 33 partidas na temporada, sofrendo 39 gols, para a alegria do torcedor do clube. O jogador, mesmo com o interesse de outros clubes, optou por renovar seu contrato até 2019 e, com isso, continuará defendendo o gol do Genoa na próxima temporada.

A temporada de altos e baixos da Sampdoria

O ínicio da temporada da Sampdoria foi de bastante expectativas, apesar da saída do meia Manolo Gabbiadini para o Napoli. Eto'o havia chegado e o atacante ítalo-brasileiro Éder estava voando. A equipe estava ocupando a zona de qualificação à Uefa Champions League no ínicio do campeonato, o que acabou gerando muitas expectativas por parte dos jogadores e dos torcedores, sobretudo porque a equipe já havia vencido clubes como Internazionale e Roma.

Com a lesão de Edér, porém, o futebol decaiu e a equipe acabou perdendo vários pontos que faria bastante falta no final do certame. Apesar de um bom ínicio e de muita vontade por parte dos jogadores, a equipe não conseguiu se classificar para quaisquer competições europeias. Por outro lado, conseguiu mostrar um bom futebol depois de anos, agradar a torcida, mas a cereja do bolo ficou faltando.

Os números da Samp na temporada foram surpreentes a muitos amantes do futebol. Os blucerchiati encerraram a temporada com 46 partidas disputadas, sendo 18 vitórias, 17 empates e apenas 11 derrotas, 64 gols marcados e 52 gols sofridos – números da temporada inteira. Pela Serie A foram 13 vitórias, 17 empates e apenas oito derrotas.

Além disso, a equipe de Gênova perdeu poucos jogos 2014/15 em relação a anos anteriores, mas o que realmente chamou a atenção foi os empates. O time do sérvio Sinisa Mihajlovic, que tornou-se o Milan técnico do Milan, chegou a empatar três vezes seguidas, além de algumas derrotas no final da temporada.

No entanto, mesmo sem conseguir a classificação para as competições europeias, a Sampdoria vai para 2015/16 mais motivada e entrosada, já que vários jogadores chegaram ao meio da temporada e ainda se adaptam ao país.

Uma das grandes surpresas na temporada – talvez a que tenha gerado mais expectativas para o torcedor da Sampdoria – foi a chegada do camaronês Samuel Eto'o, que vinha de passagem apagada do Everton, para substituir Manolo Gabbiadini, que assinara pelo Napoli.

O atacante, que foi destaque no Barcelona em seu auge, chegou para ser a solução do ataque do time e sonhando com vaga à Champions League, mas acabou não correspondendo às expectativas como a torcida esperava. Eto'o não conseguiu mostrar o futebol que o consagrou mundial e encerrou a temporada com apenas dois gols marcas em 18 partidas disputadas pelo clube. Com isso, o atleta acabou tornando-se reserva no clube.

Porém, apesar de não ter feito muitos gols, Eto'o ajudou um pouco no quesito experiência. O camaronês foi uma espécie de líder dentro de campo e isto ajudou bastante nos momentos mais difíceis.

Embora a decepção, a torcida da Sampdoria não pegou tanto no pé de Eto'o, uma vez que o brasileiro naturalizado italiano Éder destacou-se no ataque da equipe, inclusive, ganhou uma convocação com Antonio Conte para a Seleção Italiana. Ele anotou 12 gols em 27 jogos, mas para a tristeza dos torcedores do clube, lesionou-se nas últimas rodadas da Serie A e ficou de fora dos últimos jogos. Partidas estas de suma impotância e que acabaram custando caro ao clube, já que encerrou as últimas três rodadas com dois empates (Empoli e Parma) e uma derrota (Lazio).