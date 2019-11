Especiais Serie A 2014/15 Napoli: do favoritismo às tragédias e decepções

A temporada do Napoli prometia positivamente. Mas acabou terminando em decepções, e em tragédias que fazem o torcedor napolitano querer esquecer dos resultados finais. Na Serie A, o time que chegou a ser cotado ao título ficou na quinta posição. Na Coppa Italia, eliminação nas semifinais, e na Uefa Europa League, a polêmica eliminação nas semifinais.

Em julho, na pré-temporada, o Napoli contratou pouco em relação a seus rivais. Em definitivo, vieram De Guzman, David López e Koulibaly, além do empréstimo de Michu e da volta de empréstimo de Gargano. O que gerou contestações da torcida, ainda mais após a tragédia que aconteceria nos primeiros jogos de agosto: a eliminação na Uefa Champions League para o Athletic Bilbao. Após um empate por 1 a 1 no San Paolo – e uma quantidade incrível de gols perdidos –, o Napoli até saiu na frente, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 1, em partida que ficou marcada pela escolha do "vilão" Britos.

Na Serie A, alguns setores da torcida após a eliminação pediram que se o Scudetto não viesse. Seria um ano maldito. A temporada começou com vitória sobre o Genoa, mas, logo depois, duas derrotas seguidas para Chievo e Udinese, empate em casa contra o Palermo que decretaram nova crise. Enquanto isso, um começo até irregular na Europa League, com vitória sobre o Sparta Praga em casa e derrota para o Young Boys fora. Mas entre isso, vitórias contra Sassuolo e Torino na liga.

Após a volta da data Fifa de outubro, apesar de um empate sofrido no último minuto contra a Internazionale, parecia ser a redenção azzurra, que veio com duas vitórias consecutivas: após a goleada sobre o Hellas Verona por 6 a 2, empate contra a Atalanta, e enfim, as vitórias no clássico contra a Roma e outra fora de casa contra a Fiorentina.

Até a data Fifa de novembro, o destaque era José Callejón, que com o bom futebol desses três meses de campeonato chegou a ser o artilheiro da Serie A, e acabou suprindo a falta de gols de outro dos grandes nomes da equipe, Gonzalo Higuaín, que desde o empate contra o Bilbao só havia marcado uma vez, na Europa League diante do Sparta Praga. Só voltaria a marcar com uma tripletta sobre o Verona.

A expectativa em torno de jogadores como Lorenzo Insigne era alta, mas destes, o italiano se machucou, parando por seis meses por uma lesão no joelho. A data Fifa também vitimou Dries Mertens, que se machucou com uma concussão, e em certos jogos, Rafa Benítez, criticado pela improvisação de Britos na lateral-esquerda na eliminação da Champions, novamente "inventou" e improvisou De Guzman na meia-esquerda. Na maioria das vezes o holandês teve atuação abaixo do satisfatório.

Desde então, vieram novos tropeços, como os empates com Cagliari, Sampdoria e Empoli – dois destes em casa – e a derrota para o Milan no San Siro. Ainda que as vitórias e a classificação para a próxima fase da Europa League animassem, o campeonato seguia com Juventus e Roma disparando na frente, e com as concorrentes Lazio e a surpreendente Sampdoria em ponto de bala.

O Napoli voltaria a vencer contra o Parma, antes de a partida mais decisiva do semestre. A Supercoppa Italiana, que valia título e era contra a arquirrival Juventus. Depois de empate em 1 a 1 no tempo normal, novo empate por 1 a 1 na prorrogação, e 2 a 2 na soma, pênaltis. E nos pênaltis, vitória azzurra e festa. Festa para Higuaín, que venceu o duelo particular com Carlos Tévez. Mesmo com ambos marcando duas vezes na partida, Tévez perdeu o seu pênalti, enquanto Higuaín guardou. Festa para Rafael, que defendeu o pênalti decisivo de Padoin.

A temporada parecia que traria mais ventos positivos ao Napoli. E realmente naquele mês de janeiro, principalmente com as chegadas de Ivan Strinic e Manolo Gabbiadini, trouxe. Após a Supercoppa, vitória fora contra o Cesena, uma polêmica derrota para a Juventus, e uma sequência de vitórias na Serie A: Lazio, Genoa, Chievo e Udinese. E enquanto isso, começava a caminhada rumo ao bi da Coppa Italia, com vitória nos pênaltis sobre a Udinese, e vitória sobre a Inter com gol no último minuto de Higuaín. Até que a derrota contra o Palermo apareceu, e provocou uma mudança radical: Rafael não era mais o goleiro titular, devido as falhas recentes; Mariano Andújar assumiu a posição.

A titularidade de Andújar coincidiu com os avanços na Europa League, em que o Napoli passou com facilidade por Trabzonspor e Dínamo Moscou. Mas por outro lado, após a vitória sobre o Sassuolo, emendou uma sequência de cinco jogos sem vencer na Serie A, perdendo para os rivais Hellas Verona e Roma, para o Torino, e deixando escapar pontos com empates diante da Inter, e o polêmico empate contra a Atalanta, em casa, no qual o Napoli reclamou novamente da arbitragem. Na Coppa Italia, após empate por 1 a 1 no primeiro jogo em Roma, a polêmica derrota para a Lazio, na qual o Napoli reclama do gol da Lazio ter começado com jogada em que deveria ser assinalada posição de impedimento.

Após a derrota, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, mandou a equipe para um "ritiro punitivo", ou concentração por punição pela eliminação. Logo em seguida, os azzurri voltaram a vencer na Serie A seguidamente com vitórias sobre Fiorentina, Cagliari e Sampdoria. Na Europa League, o Napoli eliminou o Wolfsburg construindo um resultado apoteótico em goleada fora de casa por 4 a 1 na ida, e empate em 2 a 2 na volta. Após isso, derrota para o Empoli fora, e vitória no clássico contra o Milan. Até o polêmico jogo contra o Dnipro na Europa League.

Os azzurri saíram na frente com David López, mas os ucranianos empataram com gol em posição de impedimento: 1 a 1 consumado e reclamações contra a arbitragem e contra Michel Platini, presidente da Uefa. Na volta, 1 a 0 para os ucranianos, com mesmo roteiro da ida: festival de gols perdidos e gol irregular do adversário, desta vez por falta não marcada. Eliminação do Napoli em um torneio que poderia ser campeão, ainda que esta fosse a melhor campanha continental em 26 anos.

Eliminação consumada, restou lembrar de que ainda havia chances de vaga nos últimos quatro jogos da Serie A. Primeiro, um empate em 2 a 2 contra o Parma fora de casa, em partida marcada por falhas grotescas de Andújar e partidaça de Mirante. Uma vitória sofrida por 3 a 2 contra o já rebaixado Cesena. Em seguida, os dois duelos decisivos: primeiro, derrota no clássico para a Juventus por 3 a 1, mas uma nova chance veio com a vitória por 2 a 1 da Roma no dérbi, e o Napoli, quarto colocado, poderia decidir a vida contra a Lazio, terceira colocada.

Era vencer e voltar à Champions League. A Lazio abriu 2 a 0 na primeira etapa, mas Higuaín igualou o marcador com dois gols. Teve a chance de virar, mas perdeu um pênalti, o que foi um balde de água fria, e Onazi e Klose confirmaram a vitória por 4 a 2 da Lazio, e a classificação do Napoli... para a próxima Uefa Europa League.

Com o final de temporada, troca no comando, com as saídas de Rafa Benítez e do diretor esportivo Riccardo Bigon, para as entradas de Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli. O que será que o futuro reserva para os azzurri partenopei, um futuro menos decepcionante como o final de temporada, ou um futuro empolgante como chegaram a ser alguns momentos desta temporada?