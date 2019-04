Pepe Reina deixa Bayern de Munique e acerta volta ao Napoli

O Napoli confirmou a volta do goleiro Pepe Reina ao clube, o Espanhol de 32 anos conquistou a Coppa Itália de 2013/14 com o clube Italiano e depois acabou indo para o Bayern de Munique, para ser reserva do alemão Manuel Neuer.

De Laurentiis, presidente da equipe Italiana, confirmou a chegada do arqueiro atráves das redes sociais e por uma entrevista e afirmou que ele tem um compromisso com o clube: "Reina tem um compromisso com a gente, com um médico e se não houver nenhum problema, ele vai assinar um contrato com o Napoli". O atleta chega ao clube em um contrato com a duração de três anos, na primeira passagem pelo clube ele chegou emprestado pelo Liverpool, da Inglaterra.

Reina foi revelado nas categorias de base do Barcelona, passou pelo Villarreal até chegar no Liverpool, onde ganhou destaque mundial sendo titular da equipe durante várias temporadas, em 2013 chegou ao Napoli por empréstimo, foi titular em 43 partidas, conquistando a Coppa Itália em uma vitória sobre a Fiorentina por 2a0, decidiu ir para o Bayern de Munique ao fim da temporada, reserva de Neuer atuou em apenas três partidas, conquistando a Bundesliga.

O presidente do Bayern, Jan-Christian Dreesen também confirmou o acerto do atleta com a equipe Napolitana: "Pepe Reina nos pediu para liberá-lo de seu contrato, porque quer assinar com o Napoli, onde terá a oportunidade de jogar como goleiro", disse o presidente no site oficial do clube alemão.

Pepe Reina chega sem custos ao Napoli, pois o jogador pediu a rescisão de seu contrato antes do acerto, o presidente da equipe alemã liberou o jogador, já que ele tinha uma boa relação com o clube e ajudou muito a equipe dentro dos vestiários e os goleiros mais jovens com sua experiência, o atleta também já passou pela Seleção da Espanha.