Roma confirma retorno de Bertolacci e contratação em definitivo de Nainggolan

A Roma já começou a se reforçar para a próxima temporada. Antes mesmo de a abertura da janela de meio de ano, que ocorre no primeiro dia de julho, os giallorossi anunciaram em seu site oficial a contratação de Radja Nainggolan e Andrea Bertolacci. O primeiro já estava na Roma há uma temporada e meia, em regime de co-propriedade com o Cagliari. Já o segundo disputou as últimas temporadas pelo Genoa, também no mesmo regime de co-propriedade com o time da região da Liguria. Ambos jogadores de seleção, foram contratados por mais de € 17 milhões, se somados os valores das contratações.

Com o fim das co-propriedades na Itália, a Roma tratou de garantir a permanência de dois jogadores importantes. Nainggolan foi eleito pela torcida romanista o melhor jogador da temporada 2014/15, numa eleição onde concorreu contra Florenzi e Totti, obtendo mais da metade dos votos. O jogador já havia dado declarações na rede social Twitter agradecendo essa eleição e dizendo que esperava que a próxima temporada trouxesse alguma taça para Roma. O belga foi um dos jogadores mais importantes do time da capital na última temporada, disputando 34 dos 38 jogos da equipe na Serie A, marcando quatro gols e sendo o jogador com maior número de desarmes da equipe.

Já o italiano Bertolacci, jogador revelado nas categorias de base da Roma, mas que estava jogando pelo Genoa desde o ano de 2012, volta à capital italiana depois de ter uma boa temporada com os rossoblù, onde o clube só não se classificou para a Uefa Europa League por ter problemas em relação ao fair play financeiro instituído pela Uefa, dando lugar à Sampdoria na competição. O meia de 24 anos foi um importante jogador do time, disputando 34 jogos, marcando seis gols e dando oito assistências no campeonato italiano. As boas atuações lhe renderam vaga na Seleção Italiana nos últimos compromissos da Azzurra. Andrea custou € 8,5 milhões ao clube.

Ainda há a especulação de que as contratações de ambos os jogadores não se dariam sozinhas. A Roma estaria tentando fechar um pacote com o Cagliari e o Genoa para anunciar, além de Nainggolan e Bertolacci, a renovação do empréstimo do colombiano Ibarbo, que também poderia ser contratado em definitivo, e o espanhol Iago Falque. Estima-se que os pacotes de reforços custariam aproximadamente 20 milhões de euros cada. Falque já esteve em Roma e torcedores tiraram fotos do jogador com um cachecol do clube. Resta aguardar o anúncio oficial.