Di María garante permanência no Manchester United mesmo com interesse do Barcelona

Após temporada turbulenta no Manchester United, Ángel Di Maria estaria na mira do Barcelona para a próxima temporada. Segundo o jornal catalão Sports, o treinador Luis Enrique estaria à procura do meia que disputa no momento, a Copa América pela seleção da Argentina. Entretanto, o jogador nega sua saída da Inglaterra.

O comandante também afirmou que o argentino teria o perfil ideal para compor o meio-campo e abastecer o trio Messi, Neymar e Suárez, um dos principais responsáveis pelas grandes conquistas do clube nesta temporada.

Mesmo que entre em acordo, o jogador só poderia entrar em ação a partir de janeiro de 2016, devido a sanção imposta pela Fifa. Como o caso de Aleix Vidal, lateral contratado do Sevilla. Entretanto o ex-Real Madrid contratado pelo Manchester United no ano anterior, descarta sua saída para o ex-rival. Com o vínculo até 2019, vale salientar que foi a compra mais cara dos diabos vermelhos na temporada, cerca de R$ 244,5 milhões.

“Comecei bem, com gols e assistências. Estava passando um bom momento, até que fiquei fora após me lesionar. É um pouco difícil explicar porque não jogo. Mas também não é porque custei caro que tenha que ser titular”, declarou. “Não só a mim, mas a minha família. Porque não sai tudo como eu quero, porque não jogo... Porque você vai com uma intenção e fica no banco”, completou em entrevista ao Olé.

Apesar da má fase sob comando de Louis van Gaal, o meia que chegou a ser reserva na temporada, garante estar tranquilo e relembra ter passado por isso antes no seu antigo clube: “Não sou de pensar assim. No Real Madrid tive momentos difíceis, mas dei a cara e no fim dei a volta por cima. Gosto de enfrentar as coisas quando não me favorecem. Vou buscar reverter essa situação no Manchester”, concluiu o argentino.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o contrato de Di Maria do Real ao clube inglês possui uma "cláusula anti-Barça", que impediria todas as possibilidades do argentino vestir a camisa dos blaugranas, devido a rivalidade dos dois maiores clubes da Espanha.