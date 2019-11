Resultado Jogo Bolívia x Peru na Copa América 2015 (1-3)

A VAVEL Brasil agradece sua partiipação em mais uma transmissão. Esperamos vocês amanhã, quando teremos o grande jogo entre Argentina x Colômbia, abrindo a segunda chave das quartas de final. Te esperamos. Até lá.

Vamos ficando por aqui em mais uma transmissão. Aqui, você acompanhou a vitória peruana por 3 x 0 com hat trick de Guerrero.

Com um show de Paolo Guerrero, marcando um hat trick, o Peru está classificado para enfrentar o Chile, na partida que vale uma vaga para a grande decisão.

94' TEEEEEEEEEEERMINA O JOGO! Peru classificado para as semifinais da Copa America 2015.

93' Confusão entre os jogadores. Discussão forte entre Guerrero e os defensores.

92' REEEEEYNA PEEERDEU! Quiñonez espalma e Reyna ainda perde debaixo do gol.

91' Guerrero cai e o Peru tem falta frontal.

90' Estamos por conta de Wilmar Roldan.

89' Vamos ter Chile x Peru, na próxima segunda-feira.

88' Escanteio para o Peru segurar a bola.

87' Segura a bola, a Peru. Perto de chegar em mais uma semifinal.

86' Últimas instantes do jogo.

85' MORENO, AMARELADO. Cotovelada forte no rival e cartão bem dado.

84' SEGURO, MARCELO MORENO. Chute forte, no meio do gol, pra garantir.

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DAAAAAA BOLÍVIA! MARCELO MORENO.

82' Moreno na bola.

81' PÊNALTI PARA A BOLÍVIA. Pedriel dança contra a marcação, toma o rapa e tem a chance de diminuir.

80' MUDA O PERU: Sai Cueva e entra Reina.

79' Lizio tenta chutar, mas manda a bola quase fora.

78' Hurtado arrisca de novo, mas a bola vai longe.

77' QUIÑONEZ! Agora foi o arqueiro, que pegou uma pedrada de Hurtado.

76' MUDA O PERU: Sai Farfán e entra Hurtado.

75'GUEEEERRERO, QUASE O QUARTO. Chute sai mascado e passa perto.

74' HAAAAAT TRICK DE GUEEEERREEEERO! Saída errada da zaga, Paolo roubou, ficou cara a cara, deu um tapa na bola e mata o jogo. Três gols de Guerrero!

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PEEEEEEERU! GUEEEEERREEEEERO!

72' Guerrero cabeceia e a bola tira tinta da trave.

71' Jogo parado por contusão de Advíncula.

70' Chute de longe boliviano e a bola sobe demais.

69' Lance polêmico: Pedriel cai em dividida com Gallesse, todos pedem pênalti e por reclamação, Pedriel toma amarelo.

68' QUAAASE, GUEEERREEEERO! Bola dividida fica para o centroavante, mas foi forte demais.

67' MUDA A BOLÍVIA: Peña sai e entra Pedriel.

66' Com a mudança, Paolo Guerrero se torna o capitão.

65' MUDA O PERU: Sai Pizarro e entra Carrillo.

64' Jogo fica mais pegado e entradas ficam fortes.

63' FAAAARFÁÁÁÁÁN IMPRESSIONANTE! Guerrero inverteu, o atacante pegou de primeira e mandou raspando!

62' Entrada dura de Peña e o juiz ignorou um cartão.

61' Peru roda a bola e procura tranquilizar o jogo.

60' Peru tenta atacar pela esquerda e quase Guerrero amplia.

59' QUAAAAAAASE, PEDRIA! Cabeçada no primeiro poste vai perto, mas por cima.

58' Farfán arrisca da meia lua, mas manda muito por cima.

57' Reclama de pênalti, Chumacero. Segue o jogo.

​56' Pizzaro protege na defesa e chama falta para tranquilizar sua equipe.

55' Guerrero tenta a finta, mas atropela o defensor.

54' Guerrero dá o corte, puxa por dentro e é travado na hora do chute.

53' Moreno reclama pedindo falta, ignorada pelo juíz.

52' Farfan arrisca de fora e Quinonez pega firme.

51' Bolívia tenta muito cruzamento e cavar falta na lateral da área. Juíz manda seguir.

50' Guerrero carrega pela entrada da área, mas perde o tempo do chute.

49' Chumacero escapa pela esquerda, mas a zaga trava bem e tira o perigo.

48' Guerrero tenta o ataque, mas se complica com a bola e perde a chance.

47' Cruzamento e cabeçada de Moreno, para fácil defesa de Gallese.

46' Bolivia tem 45 minutos para tentar, ao menos, levar aos pênaltis.

45' Mexe na bola a Bolívia. Recomeça o jogo.

As equipes retornam para o segundo tempo.

46' E encima dos 46, Roldán encerra o primeiro tempo. Peru vence por 2 x 0, com dois gols de Guerrero.

45' NO TRAAAAAVESSÃO! Farfán bateu e a bola explode no poste.

44' Falta frontal para o Peru. Chance do terceiro gol.

43' Mais ataque peruano. Guerrero arrisca pelo terceiro, mas a zaga afasta.

42' Na batida, Quiñonez dá um soco na cara da bola.

41' Peru tem falta boa para bater. Quase um mini escanteio.

40' Vamos chegando na reta final do primeiro tempo.

39' Jogada trabalhada pela direita entre Guerrero e Farfán se desenhou linda, mas a conclusão ficou a desejar.

38' Advíncula tira na pequena área! Quase o primeiro gol.

37' Falta perigosa para a Bolívia. Vem bola na área.

36' Defensivamente, o Peru se posta bem e sai muito rápido nos contra ataques.

35' FARFÁN, PRA FOOOORA! Contra ataque mais uma vez, muito rápido e Guerrero só rolou pra Farfán chutar na rede pelo lado de fora.

34' Peru tenta catimbar e queimar o tempo que resta nesta primeira etapa.

33' AMARELO, BEJARANO. Carrinho forte em Advíncula.

32' Muito bem no jogo o trabalho de Guerrero e Pizarro, alternando a função de atacante.

31' Peru recua, espera o time boliviano e tenta o contra ataque. Tem 2 x 0 no marcador.

30' As bolas aéreas castigam a defesa peruana. Em mais uma tentativa, a Bolívia cabeceia, mas sobe demais.

29' ESPAAAAAAAAAAALMA, GALLESE! Cabeçada de Moreno tinha endereço e o arqueiro pega.

28' Bolívia aperta mais e agora tem falta.

27' Mantendo assim, teremos Chile x Peru na semifinal.

26' Na cobrança do escanteio, sai bem Gallese e pega.

25' ESPAAAALMA, GALLESE! Morales manda de longe e o goleiro vai buscar na gaveta!

24' SALVA, QUIÑONEZ! Cabeçada de Pizzarro e boa defesa do goleiro.

23' Peru tem mais qualidade, tem melhores jogadores e isso está fazendo a diferença.

22' ELE É MATADOR! Contra ataque gigante, velocidade, Guerrero recebeu, frente a frente, o arqueiro escorregou na saída e ficu fácil. 2 x 0.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO PERU! E É DELE, GUERRERO!

20' NÃO TEM MAIS JEJUM! JOgada pela esquerda, Vargas meteu na área, na cabeça de Paolo Guerrero, que deslocou o goleiro e abre o placar.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GUEEEEERREEEEEERO, DO PERU!

18' Jogo muito agradável. As duas equipes buscam o ataque e armam-se do jeito que podem.

17' Advíncula e Pizarro tabelam, mas ninguém chuta e a zaga afast como dá.

16' PEEEEERDE, FARFAN! Desvio no primeiro poste, a bola sobrou muito alta. Só o Peru joga bola.

15' AFAAAAAAASTA, HURTADO! Guerrero divide com a zaga, passa pelo goleiro e a zaga tira. Outro escanteio.

14' Quiñonez sai mal do gol e Peru quase aproveita. Pressão.

13' Guerrero recebe lindo lançamento, domina no peito, mas é travado no chute. Escanteio.

12' Recomposição peruana é bem feita e tira os espaços bolivianos.

11' Peru sobe a marcação e incomoda muito a defesa boliviana.

10' Lançamento desde a defesa boliviana, mas não encontra ninguém no ataque.

9' Guerrero aperta Quiñonez e quase recupera a bola. Uma falta do atacante foi marcada.

8' Guerrero escapa pela esquerda, corta pelo meio e chuta forte, mas a bola sai demais.

7' Marcelo Moreno sai na cara do gol, mas o árbitro parou marcando impedimento.

6' Bolívia tranquiliza o jogo e trabalha a bola na saída da defesa.

5' Muito fechada, fácil para Quiñonez.

5' Mais uma falta lateral para o Peru. Farfán na batida.

4' Na batida de Farfán, Quiñonez pega.

3' Peru ataca pela esquerda e Cueva sofre falta. Boa chance peruana.

2' Cruzamento da direita buscava Marcelo Moreno, mas a bola sai forte demais.

1' A Bolívia tenta o primeiro avanço pela direita, mas a marcação peruana afasta pra longe.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola em Temuco.

A Bolívia todo de branco. Peru todo de vermelho. Vai começar a segunda quartas de final.

Últimos ajustes. A bola já vai rolar em Temuco.

O Peru vem com 4-2-3-1, contando com Paolo Guerrero no comando do ataque.

A Bolívia joga num 5-3-2, que com a bola, vira 3-5-2. Opção tática do time.

Vamos agora com o Hino Nacional da Bolívia.

Entram em campo as duas equipes. Vamos aos hinos nacionais, começando pelo Peru.

Peru com: Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues, Vargas; Retamoso ,Yotún, Cueva; Farfán, Pizarro, Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

Bolívia confirmada: Quiñonez; Hurtado, Raldes, Zenteno, Morales; Bejarano, Chumacero; Smedberg, Lizio, Pedriel; Martins. Técnico: Mauricio Soriano.

Fim do aquecimento dos atletas. Últimos detalhes para a entrada dos jogadores.

Jogadores de Bolívia e Peru aquecem no gramado de Temuco.

Torcida peruana comparece em bom público, confiante na vitória.

A torcida começa a chegar. Os portões foram abertos para a segunda partida das quartas de final.

Os outros dois jogos dessa fase são Argentina x Colômbia e Brasil x Paraguai.

O estádio tem capacidade para pouco mais de 25 mil pessoas, mas a expectativa é baixa. Pelo visto, teremos mais peruanos, no estádio Germán Becker.

A temperatura despenca em Temuco, palco da partida desta quinta feira.

Bolívia tem Marcelo Moreno, conhecido do público brasileiro, para marcar gols. Peru, Paolo Guerrero. Um duelo muito interessante de centroavantes.

O Peru carrega uma marca invejável. É o único time que nunca perdeu uma final, quando disputou.

Os dois times querem chegar à semifinal e surpreender a favorita e dona da casa. O Chile é o primeiro time classificado.

A partida pode não ter grandes jogadores tecnicamente, mas promete ser muito disputada e equilibrada. Acompanhe aqui na VAVEL Brasil, a partir das 20:30, com todos os detalhes.

FIQUE DE OLHO Bolívia x Peru: Jefferson Farfan, meia atacante: rápido, habilidoso e bom na bola parada, o camisa 10 do Peru é um dos destaques do Shalke 04, sua equipe, e um dos líderes da sua seleção.

FIQUE DE OLHO Bolívia x Peru: Chumacero, volante: conhecido da torcida do Sport, o volante com boas características ofensivas é destaque no Strongest e costuma marcar seus gols. Pode ser uma boa arma do time boliviano.

Foi nesse estádio que o Peru mais jogou e que o Brasil fez sua estreia, diante da própria seleção peruana. Com vitória de 2 x 1, numa ótima partida individual de Neymar.

O belo Estádio Germán Becker, em Temuco, será o palco da partida de logo, valendo vaga na semifinal.

O time que deverá entrar em campo terá Gallese; Advíncula, Zambrano, Ascues, Vargas; Sánchez, Lobatón, Ballón, Cueva; Pizarro, Guerrero.

Gareca: "O vejo tratando de conquistar sua melhor forma e estamos seguros de que vai conseguir isso aos poucos."

Contando com o ex-corinthiano e agora flameguista, Paolo Guerrero, Gareca disse não se preocupar com o jejum de gols do atacante. Para ele, será questão de tempo para o jogador desencantar.

O Peru espera repetir 2011, quando foi o terceiro colocado. Comandados por Ricardo Gareca, mostra um futebol ofensivo, com bastante movimentação e sem medo do rival.

Sendo assim, o time deverá ter Quinonez; Hurtado, Raldez, Zenteno, Morales; Bejarano, Chumacero, Escobar, Campos; Pedriel, Moreno.

Fala, Soria: "Essa derrota colocou uma dúvida no nosso rival. Qual equipe que vai entrar? A única certeza é que nosso rendimento não será igual ao da derrota."

Podendo escalar o mesmo time que foi base na fase de grupos, o treinador Mauricio Soria disse que a derrota para o Chile deve ficar como ensinamento e não ser repetido.

Sem muitas esperanças no começo, o time da Bolívia agora, quer aproveitar a chance e avançar o máximo que puder. O adversário é ideal, já que não tem a mesma tradição e qualidade que os outros oponentes classificados.

O jogo não teve muitas emoções. Acompanhe abaixo.

Veja mais: Resultado Colômbia x Peru na Copa América 2015 (0-0)

A análise da partida você pode ler aqui: Peru segura empate com Colômbia e se classifica na Copa América

Precisando vencer, a elogiada equipe peruana lutou muito para bater a Venezuela, na segunda partida. Assim, dependia de um empate contra a forte equipe da Colômbia, para passar direto e empurrar os rivais para o clássico contra a Argentina. O empate sem gols garantiu o time do Peru na fase final pela segunda vez seguida.

O Peru teve a mesma gangorra vivida pelo seu rival, mas demonstrando um futebol mais vistoso e com jogadores mais talentosos. A estreia foi uma boa amostra, quando vendeu cara a derrota, de virada, para o Brasil.

Os gols do chocolate chileno pra cima da Bolívia.

Veja como foi o tempo real: Resultado Chile x Bolívia pela Copa América 2015 (5-0)

Veja a análise do jogo: Chile desencanta, atropela a Bolívia e se classifica em primeiro no Grupo A

Fechando a fase de grupos contra o Chile, a classificação estava garantida e o relaxamento natural custou caro no placar. Uma sonora goleada por 5 x 0 e o sinal de alerta ligado.

A estreia contra o México deixou a desejar tecnicamente, mas segurou um time com mais tradição e partiu para enfrentar o Equador com a moral elevada. A boa partida apareceu contra a qualificada equipe do Equador e a vitória por 3 x 2 deixou o time boliviano bem encaminhado com a vaga.

A Bolívia pode não ser a equipe mais forte do torneio, mas sua vontade tem feito a diferença. Com uma campanha de uma vitória, um empate e uma derrota, conseguiu se classificar em segundo no Grupo A.

Com previsão de início para as 20:30, a VAVEL Brasil trará o melhor do que acontecer da partida, que ocorrerá na longíquoa e fria cidade de Temuco.

A segunda partida da chave definirá o oponente dos dono da casa, o Chile, que ontem a noite, passou na base da raça do Uruguai, continuando vivo no torneio.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos para o melhor tempo real, minuto a minuto da internet brasileira. Hoje, Bolívia x Peru, com todos os detalhes.