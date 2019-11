A temporada de Xavi: O fim de uma 'Era' no Barcelona

A temporada 2014/15 chegou ao fim e Xavi foi um dos grandes destaques. O meia se despediu do Barcelona depois de 24 anos de vínculo com o clube e assinou com Al-Sadd do Qatar por duas temporadas. E o camisa 6 se despediu em grande estilo com a conquista da triplice coroa.

Com a conquista da triplice coroa, Xavi se despediu do Barcelona com o status de jogador mais vitorioso da história do clube (34 títulos) e o jogador que mais vestiu a camisa do clube em jogos oficiais (766 partidas). Dentre os títulos de Xavi pelo Barcelona estão 8 conquistas da La Liga, 6 da Supercopa da Espanha, 4 da Champions League, 3 da Copa do Rei, 2 da Supercopa da Europa e 2 Mundiais de Clubes.

Xavi joga no Barcelona desde os 11 anos. Dos 24 anos de clube, foram 15 entre os profissionais. Poucos jogadores conseguem fazer sua história e carreira num único clube, ainda mais quando falamos de um clube como o Barcelona. São casos raros de jogadores que construíram toda a sua carreira sendo sempre peça essencial durante tanto tempo numa equipe que ganhou tudo o que poderia ganhar.

Expectativa inicial

A temporada 2013/14 do Barcelona foi ruim. O clube não conquistou títulos e foi vice da Copa do Rei para o Real Madrid e vice da La Liga para o Atlético de Madrid. Não foi só a temporada do clube catalão que foi abaixo do normal, assim como a de Xavi também foi. O meia, com a alta idade, já era considerado há duas temporadas por muitos como velho e que não conseguia mais atuar em tantos jogos como alguns anos atrás. Com base nisso, o Barça contratou o croata Rakitic, do Sevilla.

Depois do fracasso da Espanha na Copa do Mundo, Xavi começou a temporada no banco. E foi assim em toda temporada. O meia só foi titular em 20 jogos (atuou em 44) e marcou apenas 2 gols.

Triplice coroa e despedidas

Xavi é um jogador campeão e sua temporada de despedida não poderia ser diferente do que foi: com títulos. E foram três. Primeiro a La Liga, depois a Copa do Rei e, por fim, a Champions League. Xavi não foi protagonista em nenhum, é verdade, mas é um dos grandes responsáveis pelo Barcelona ser o que é hoje.

Na La Liga, Xavi atuou em 31 jogos e marcou dois gols. Dos 31 jogos, foi titular em 19 oportunidades. Balançou as redes contra o Eibar (vitória por 3 a 0 no dia 18/10/2014) e contra o Getafe (vitória por 6 a 0 no dia 28/04/2015). No empate por 2 a 2 ante Deportivo La Coruña, pela última rodada do Campeonato Espanhol, foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo, dando fim a sua última participação em um jogo oficial da La Liga.

Na Copa do Rei, jogou três jogos e nos três veio do banco de reservas. Na grande final contra o Atlhetic Bilbao, realizado no estádio Camp Nou, Xavi entrou no jogo aos 10 minutos do segundo tempo. O jogo marcou a despedida de Xavi do estádio Camp Nou.

Já na Champions League, Xavi atuou em 10 jogos e foi titular em apenas dois. Somente contra o Ajax, na partida realizada na Holanda, em que o Barça venceu por 2 a 0, atuou os 90 minutos.

Na grande final, Xavi entrou no lugar de Iniesta - capitão escolhido por Luis Enrique - aos 33 minutos do segundo tempo.

A final da Champions League marcou o último jogo de Xavi pelo Barcelona. O fim de uma era na Catalunha. E o final foi feliz. Com gols de Rakitic, Suárez e Neymar, o Barcelona venceu a Juventus por 3 a 1 - que descontou com Morata. Assim, Xavi teve a honra, pela última vez, de levantar o troféu mais cobiçado pelos jogadores da Europa.