O resumo dos times que brilharam na Serie B e ascenderam à elite do Calcio

Mais uma temporada da Serie B chegou ao fim. Novamente 22 clubes brigaram intensivamente ponto a ponto para conseguir chegar às duas primeiras posições, cujo dão o privilégio de se classificarem diretamente sem precisar dos playoffs. Já do terceiro ao oitavo necessitam de uma fase classificatória, para apenas um clube chegar à última vaga para a Serie A.

A temporada 2014/2015 da Serie B foi recheada de surpresas. No início do torneio alguns clubes eram cotados como favoritos a subirem, entre eles Bologna, Catania, Brescia, Perugia e Bari. No final de tudo, porém, estes favoritos suaram frio na competição.

Os três clubes que ascenderam à elite foram Carpi, Frosinone e Bologna, sendo as primeiras duas equipes citadas as grandes zebras da competição, surpreendendo a todos e tendo a oportunidade de disputar pela primeira vez na história o maior campeonato do futebol italiano.

Já os três que desceram para a terceirona, que foram o Cittadella, Brescia e Varese, não houve surpresas, apenas a inclusão do Brescia, onde fez uma terrível temporada e acabou rumando à terceira divisão.

Resumo da temporada dos três clubes que subiram

1 - Carpi Football Club 1909

Sendo um dos clubes que subiram da terceira divisão, o Carpi Football Club 1909 veio como apenas um mero figurante na Série B 2014/15. Mas a equipe que representa o pequeno município de Carpi, província de Modena, que tem pouco mais de 64 mil habitantes, surpreendeu até seus próprios torcedores com a belíssima campanha que realizou.

Comandado pelo treinador Fabrizio Castori, o Carpi apostou no famoso bom e barato, e a estratégia deu muito certo. Chegou a ficar 13 rodadas seguidas sem perder, sequência que foi providencial ao título. Dentro de campo, a grande referência dos biancorossi era o atacante nigeriano Jerry Mbakogu, que marcou 15 gols em 30 jogos. Os atacantes Kevin Lasagna e Roberto Iglese também foram importantes ao elenco. O goleiro brasileiro Gabriel Vasconcelos foi outra peça importante nesta equipe, fechando o gol do time biancorosso em toda a temporada, porém o jogador deve retornar ao Milan, pois estava no Carpi por empréstimo.

Apesar da pouca idade dos jogadores – uma média de 26 anos –, o Carpi jogou como time grande durante todo o campeonato, e aos poucos foi conquistando cada vez mais o respeito dos adversários e a confiança de sua fanática torcida. Mesmo com a boa campanha, a equipe biancorosso foi muito mal na Coppa Italia, sendo eliminada pelo Pisa, ainda na segunda fase eliminatória.

Contudo, conseguiram corresponder na Serie B. Reflexo disso é a excelente campanha no campeonato: em 42 jogos, somou 22 vitórias, 14 empates e seis derrotas; marcou 59 gols, tomou 28 e, por fim, obteve 51 de saldo de gols. O jogo determinante para o título do clube foi a vitória por 3 a 0 em cima do Bologna, no segundo turno, conseguindo abrir uma vantagem de nove pontos em cima da equipe rossoblù.

O futuro do Carpi é incerto, pois a maioria de seus jogadores são emprestados, e alguns deles poderá não permanecer. Outro fator determinante é os orçamentos baixíssimos do clube, e encontrarão talvez muitas dificuldades de conseguirem se reforçar bem para a Serie A.

Principal Destaque – Jerry Mbakogu

Deixou a Desejar – Simon Laner

Pontos Positivos – Apesar da pouca experiência do elenco conseguiram corresponder muito bem, são muito agressivos no ataque e possui muita facilidade em fazer gols. Além disso, obtiveram uma participação sólida do goleiro Gabriel.

Pontos Negativos – Baixo orçamento, muitos jogadores por empréstimo e uma defesa lenta que tomava gols muito bobos.

2 – Frosinone Calcio

Literalmente a equipe do Frosinone Calcio ressurgiu das cinzas na temporada 2014/15 da Serie B. O clube que se localiza no município de Frosinone, província da região de Lácio, e que tem pouco mais de 44 mil habitantes, aprontou na competição, sendo outra grande zebra, atuando como time grande e desbancando seus adversários mais poderosos.

O Frosinone foi refundado em 1990, quando as entidades anteriores acabaram falindo outras duas vezes. Portanto, a equipe teve que começar praticamente do zero, necessitando reconstruir sua história desde a Serie D até a sua redenção na temporada anterior.

Cotados para terminarem apenas no meio da tabela, os gialloazzurri não fizeram um espetacular início de temporada, tendo quedas e subidas regulares, sempre sendo um mero figurante dentro do torneio. A equipe comandada pelo treinador Roberto Stellone não tinha grandes nomes dentro do elenco, mas possuía em mãos três jogadores que seriam as grandes referências do clube. Só que nenhum correspondeu às expectativas.

O grupo contava com o argentino Mario Santana, ex-Fiorentina, Paolo Sammarco, ex-Chievo e Sampdoria, e o principal deles, Arturo Lupoli, ex-Arsenal e Fiorentina. No começo do torneio havia grande dependência nos três jogadores, porém nenhum conseguiu corresponder, obrigando Stellone a mudar sua equipe titular. A mudança deu certo quando mesclaram no ataque Daniel Ciofani e Federico Dionisi, ambos mudaram toda a história do Frosinone no torneio.

Enquanto Ciofani marcou 13 gols em 41 jogos, Dionisi jogou 36 partidas e balançou as redes 14 vezes. Com as boas atuações, ambos estão na mira de outros clubes europeus.

O Canarini começou a crescer somente no final da temporada. As últimas dez rodadas foram providenciais ao Frosinone, que venceu oito partidas e perdeu duas, deixando para trás rivais bem mais fortes, como Vicenza e Bologna. Apesar de tudo isso, o Carpi já havia aberto uma razoável vantagem, consolidando o título de imediato e não dando chance ao Frosinone de tentar a taça.

Principal Destaque – Daniel Ciofani

Deixou a desejar – Arturo Lupoli

Pontos Positivos – Ataque muito forte, incrível poder de reação e muita determinação no elenco gialloazzurro.

Pontos Negativos – Apesar da qualificação, necessita planejar melhor as contratações. Os baixos orçamentos podem dificultar o clube na Serie A.

3 – Bologna Football Club 1909

Dono de sete scudetti e duas Coppa Italia, o Bologna chegou como o franco favorito ao título, porém todo esse favoritismo e a pressão da torcida para voltar de imediato à principal divisão italiana dificultaram a caminhada da equipe do norte da Itália.

O clube foi adquirido pelo empresário americano Joe Tacopina, que investiu pesado e contratou nomes de peso, fazendo o Bologna ter a equipe com o maior orçamento e tendo, também, o elenco mais caro de toda a Serie B. Neste campeonato, no entanto, o clube rossoblù aprendeu que não basta ter apenas grandes nomes e dinheiro.

Apesar do bom elenco que tinha, a temporada do Bologna começou de mal a pior quando foram eliminados na segunda fase da Coppa Italia, derrotado pelo inexpressivo L’Aquilla, da terceira divisão. Muitas dúvidas rondaram a equipe sobre como seria a temporada, porém relativamente não foi de todo ruim.

O até então o Bologna, comandado pelo uruguaio Diego Lopez, tinha jogadores bons à disposição, como o goleiro Ferdinando Coppola, Domenico Maietta, Franco Zuculini, Robert Acquafresca, Matuzalém e, principalmente, o atacante Daniele Cacia, que chegou do Hellas Verona para ser a referência da equipe na temporada. Ao contrário dos outros dois clubes que subiram, as contratações do Bologna deram muito certo, todos jogaram eficientemente e o clube aos poucos engrenava na Série B

Era iminente que o Bologna ficaria entre os dois primeiros, pois a equipe rossoblù ficou nas duas primeiras posições o campeonato todo, mas, no final da temporada, tudo começou a desmoronar. As chegadas de Gianluca Sansone, Ibrahima Mbaye, Angelo da Costa e Matteo Mancosu acrescentaram muito dentro do elenco, mas as derrotas para os times mais inferiores e a quantidade excessiva de empates atrapalharam muito – ao todo, o Bologna empatou 17 jogos nesta Serie B.

Como as outras equipes não tinha nada a ver com isso, o Vicenza e o Frosinone se aproveitaram da frágil situação da equipe do norte da Itália, acabando por ultrapassá-lo e deixando com que o Bologna terminasse em quarto, precisando de jogar os playoffs. (Vale ressaltar que a equipe trocou de treinador duas rodadas antes de a importante fase dos playoffs, demitindo Diego Lopez e entrando o polêmico Délio Rossi).

Nos playoffs, o Bologna precisou de uma reformulação. Délio modificou o time inteiro para enfrentar o Avellino nas semifinais. As mudanças deram certo, após isso tiveram que enfrentar o Pescara na final dos playoffs, e depois de dois empates resolveram a situação, finalmente subindo rumo à Serie A.

Para o futuro, as notícias são melhores aos torcedores do Bologna, pois a equipe pensa em reforçar a equipe. Especula-se que Fabio Borini, Illicic e Marco Storari estariam sendo sondados pelo Bologna.

Principal Destaque - Matuzalém

Deixou a Desejar – Robert Acquafresca

Pontos Positivos – Possui um ataque muito forte, um meio-campo bem técnico e com jogadores de qualidade. Após a aquisição de Joe Tacopina o Bologna cresceu bastante e tende a crescer mais.

Pontos Negativos – Embora boa defesa, o Bologna leva muitos gols. Irregularidade em jogadas aéreas e nos playoffs deixaram os rossoblù muito dependentes do atacante Sansone.

Sobre a temporada Série B:

Caíram: Cittadella, Brescia e Varese.

Play-out: Modena e Virtus Entella.

Subiram: Novara, Salernitana e Teramo.

Playoffs: Ascoli, Reggiana, Benevento, Matera, Bassano Virtus, Como e Pavia.