‘Confortável’ no Arsenal, Podolski afirma que errou ao ir para a Internazionale

O atacante Lukas Podolski admitiu nessa quarta-feira (24) que sua ida à Internazionale foi um erro. Sem espaço no Arsenal, o alemão foi emprestado ao clube italiano por seis meses em janeiro deste ano, mas não correspondeu às expectativas e marcou somente um gol em 18 jogos. Agora, o jogador espera apresentar seu melhor futebol no retorno aos Gunners para demonstrar que não está em declínio na carreira.

Para Podolski, o Arsenal é como sua casa. “Eu sempre me senti confortável lá [no Arsenal]. Com os torcedores, com a equipe e com o treinador [Arsène Wenger]. Eu vou voltar a jogar. Preciso mostrar as minhas qualidades para atender o Arsenal”, afirmou ‘Poldi’ em entrevista ao jornal alemão Bild.

Questionado sobre sua passagem pela Inter, o atacante foi taxativo ao dizer que errou ao se transferir para a Beneamata e admitiu que a maneira de jogo dos ingleses é a que mais se enquadra à sua maneira de jogar.

“Inter? A temporada passada foi o que foi... O futebol inglês é a que melhor se adequa ao meu estilo, mas eu sei como de repente tudo pode mudar. Eu tenho características para ajudar diferentes times, mas foi um erro ir para a Inter sem a opção de compra”, lamentou.

Podolski ainda deu a entender que não gostou dos jogos em que começou no banco de reservas. “No futebol, há momentos em que tudo o que não acontece é para o seu melhor. Você nem sempre está jogando como titular, e você só tem que aceitar as decisões e trabalhar no seu próprio jogo. Foi isso que eu fiz, mas agora estou olhando para frente”, disse.