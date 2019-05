Resultado Argentina x Colômbia na Copa America 2015 (0-0)

PENALIDADES 1 2 3 4 5 TOTAL Argentina X O 5 Colômbia X X 4

22:42 Obrigado a todos que acompanharam este jogo emocionante conosco! Parabéns aos argentinos pela classificação. Um abraço e até a próxima!

22:41 Após sete cobranças, Tevez põe da Argentina na semifinal! Os argentinos esperam o vencedor de Brasil e Paraguai, que duelam amanha às 18h30! Podemos ter Brasil x Argentina!

A ARGENTINA ESTÁ NA SEMIFINAL DA COPA AMÉRICA!

Tevez pela Argentina.

Murillo pela Colômbia.

Rojo pela Argentina.

Zuniga pela Colômbia.

VAMOS PARA AS COBRANÇAS ALTERNADAS!

Biglia pela Argentina.

Cardona pela Colômbia.

Lavezzi pela Argentina.

Muriel pela Colômbia.

Banega pela Argentina.

Cuadrado pela Colômbia.

Garay pela Argentina.

Falcao Garcia pela Colômbia.

Pela Argentina, vem Messi.

Quem cobra primeiro é a Colômbia com James Rodriguez.

22:27 Argentina foi superior durante todo o jogo, mas nos pênaltis tudo pode acontecer. Ospina chega mais quente e com mais moral que Romero.

94' ACABOU! VAMOS PARA OS PÊNALTIS EM VIÑA DEL MAR!

92' Que beleza! Banega cobra falta do meio de campo, mas manda diretamente pela linha de fundo.

91' Banega cobra escanteio, Messi cabeceia, mas manda por cima.

88' MURILLO SALVA A COLÔMBIA! Lavezzi é acionado e entra em dividida com Zapata e Ospina. Na dividida, Zapata dá um leve toque e tira da direção de Ospina. A bola ia morrendo no fundo do gol, mas Murillo salvou a Colômbia em cima da linha!

87' Substituição na Argentina: sai Di Maria, entra Lavezzi, que faz sua estreia na Copa América.

86' Cartão amarelo para Falcao Garcia por falta em Otamendi.

85' Substituição na Colômbia: sai Ibarbo, entra Luis Muriel.

83' Após cobrança de falta, a bola passa por toda a área e ninguém desvia.

82' Rojo chega forte em James Rodriguez e faz a falta.

79' INACREDITÁVEL! Ospina está espetacular! Após cobrança de escanteio, Otamendi realmente chuta com força, o goleiro colombiano dá um leve toque e a bola vai na trave! Zuniga ainda tirou em cima da linha!

78' NO TRAVESSÃO! Banega recebe de Messi e chuta forte. A bola pega na trave superior de Ospina.

76' Substituição na Argentina: sai Pastore, entra Banega.

73' Substituição na Argentina: sai Aguero, entra Tevez | Substituição na Colômbia: sai Jackson Martines, entra Falcao Garcia.

72' Messi invade a área, mas Murillo chega na hora certa para cortar.

70' Rojo recebe na esquerda e cruza para ninguém. Duas equipes erram bastante.

66' Olha a Colômbia! Cuadrado invade a área pela direita e cruza. A zaga desvia e chega para James, que passa para Ibarbo, que chuta em cima de Mascherano.

62' Colômbia segue sem finalizar no jogo.

60' Colômbia bate demais nesse segundo tempo. Argentina busca o gol.

57' Cuadrado é lançado pela direita, mas chega duro em Rojo, que fica no chão.

55' Di Maria recebe na esquerda, tenta o cruzamento, mas a zaga colombiana ganha e sai jogando.

52' Ospina e Di Maria têm dividida forte e ambos ficam no chão.

48' Otamendi cai de mal jeito após dividida e fica no chão.

46' Pastore tenta enfiada para Aguero, mas a defesa colombiana vai bem.

45' Começa o segundo tempo!

21:32 As duas equipes retornam ao gramado sem mudanças.

21:22 Se não fosse por Ospina, o placar estaria à favor dos argentinos.

21:19 Jogo muito pegado. São seis cartões amarelos, sendo quatro dos colombianos. Messi foi quem mais sofreu na primeira etapa.

46' Fim do primeiro tempo! Tudo igual em Viña del Mar: Argentina 0 x 0 Colômbia. Argentina melhor em um jogo bastante pegado. Colombianos muito fechados.

43' Ospina! Messi cobra falta com rapidez, Ospina sai errado, Pastore tenta sem ângulo, mas a defesa colombiana sai bem.

42' Zuniga tenta puxar contra-ataque, cai perto da grande área, mas o árbitro deixa seguir.

40' Cartão amarelo para Cuadrado por falta em Rojo. 4º cartão amarelo dos colombianos. São seis no total.

39' Di Maria cruza, Aguero ajeita e Biglia pega de primeira, mas manda para fora.

38' Ospina ligado! Di Maria recebe na esquerda e cruza rasteiro. Zapata tenta o corte e manda em cima de Ospina, que defende.

37' Colômbia não deu um chute ao gol até aqui. 8 a 0 para os argentinos em finalizações.

36' Cartão amarelo para Arias após falta em Messi.

33' Cartão amarelo para Mascherano após falta em James Rodriguez.

32' Di Maria cobra falta na intermediária, mas a zaga afasta.

29' Ibarbo e Mascherano se desentendem após dividida. Jogo quente!

26' OSPINA ESPETACULAR!! Pastore invade a área pela direita e cruza para Aguero, que finaliza para a defesa com o pé do goleiro colombiano. No rebote, Messi cabeceia na pequena área e o goleiro vai bem mais uma vez. Chance incrível.

24' Provavelmente foi uma questão tática. Colômbia perde no meio de campo com três atacantes. Agora só Jackson Martinez e Ibarbo na frente.

24' Mas já? Substituição na Colômbia: Sai Teo Gutierrez, entra Cardona.

23' Di Maria recebe na esquerda e cruza na cabeça de Aguero, que manda por cima.

22' Jogo extremamente pegado em Viña del Mar. Orozco não marca alguns contatos e o jogo fica feio.

20' Cartão amarelo para Mejía por falta em Messi.

19' Cartão amarelo para Aguero por reclamação.

19' Apenas tiro de meta! Após cobrança de escanteio, a bola fica rebatendo na grande área e dois jogadores argentinos caem pedindo pênalti, mas Orozco deixa o jogo seguir!

16' Nada! Messi arranca pelo meio, é derrubado por Zapata, mas o árbitro mexicano deixa o jogo seguir!

15' Messi cobra falta pela direita e Otamendi cai na área, mas Roberto Garcia Orozco deixa o jogo seguir.

12' Di Maria recebe na esquerda, levanta a cabeça e bate de três dedos, mas Ospina defende.

11' Cartão amarelo para James Rodriguez por reclamação.

10' Zapata providencial! Messi vem com a Argentina para o ataque e passa para Di Maria, que cruza para o camisa 10, mas Zapata corta.

8' Muitos erros de passe neste momento. Duas equipes parecem estar nervosas.

7' Pastore demora para passar e quando tenta o passe para Di Maria, Cuadrado intercepta.

6' Di Maria cobra escanteio e Rojo cabeceia por cima.

5' Ospina! Argentina puxa contra-ataque com Messi, que passa para Di Maria. O camisa 7 cruza rasteiro e Pastore desvia, mas o goleiro colombiano defende.

3' Cuadrado perde a bola no campo de defesa, Di Maria tenta chegar pela direita, mas Zapata afasta.

2' Jogo começa bastante truncado.

1' Argentina começa tocando bastante a bola.

0' Rola a bola! Começa Argentina x Colômbia!

20:26 Hinos das duas seleções tocados. A bola vai rolar!

20:22 As duas equipes entram no gramado do estádio Sausalito!

20:15 As duas equipes acabam de rumar aos vestiários em Viña Del Mar. Vale lembrar que o vencedor desse duelo enfrenta o vencedor de Brasil e Paraguai.

20:13 Sausalito ganhando "forma" para a partida de logo mais. 15 minutos e a bola rola!

20:10 Argentina batendo bola nesse momento.

20:04 Colômbia escalada! Ospina, Zúñiga, Murillo, Zapata e Arías; Mejía, Cuadrado e James Rodriguez; Ibarbo, Téo Gutiérrez e Jackson Martínez

20:03 Argentina escalada! Romero; Zabaleta, Garay, Otamendi e Rojo; Biglia, Mascherano e Pastore; Messi, Agüero e Di María.

20:00 Pegam no pé da Colômbia? A Seleção Colombiana foi a que mais faltas sofreu na primeira fase desta Copa América (61).

19:54 A Argentina foi a seleção que mais finalizações no gol acertou na fase de grupos (18).

19:45 Curiosidade sobre o craque! Lionel Messi foi o jogador que mais passes completou no campo de ataque na fase de grupos (143).

19:42 Curiosidade! James Rodríguez é o único jogador colombiano que acertou mais de uma finalização no gol na fase de grupos da Copa América (duas).

19:37 Por outro lado, a Colômbia é o oposto: foi eliminada nas quartas de final em três ocasiões e se classificou em quatro.

19:34 Com o atual formato, a Argentina foi eliminada mais vezes nas quartas de final do que se classificou: foram quatro eliminações e três classificações nessa fase.

19:22 Além deste jogo pela Copa América, dois jogos pela Série B do Brasileirão movimentam a noite desta sexta: Atlético-GO x Paraná e Oeste x Ceará. Ambos os jogos às 21h.

19:16 Os jogadores da Argentina usarão uma faixa preta em homenagem ao pai de Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quinta-feira (25).

19:10 Caneleira da principal estrela do espetáculo.

19:03 Uniforme de Sergio Romero já está pronto!

18:55 O vestiário da Seleção Colombiana já está preparado para o confronto de logo mais.

18:51 Torcida colombiana já está se preparando para a partida de logo mais. A bola rola às 20h30!

Somente três dos últimos dez gols da Argentina contra a Seleção Colombiana na Copa América foram marcados no segundo tempo das partidas.

A Colômbia é a única seleção que a Argentina marcou oito ou mais gols em duas ocasiões no torneio (9 a 1 em 1945 e 8 a 2 em 1957).

No novo formato da competição, a Argentina marcou pelo menos um gol em todos os jogos de quartas de finais. Contra a Colômbia, que só sofreu um gol na competição, a tarefa vai ser árdua.

11 contra 11: Argentina leva a melhor em duelo apertado contra a Colômbia

Por isso, a hora chegou. Chegou não da forma como queriam e imaginavam, mas o duelo entre Argentina x Colômbia, no estádio Sausalito, em Viña del Mar, obrigará à argentinos e colombianos darem o máximo de cada um.

É a hora de Messi ser o melhor mundo, de James Rodriguez chamar a responsabilidade, de Di Maria aparecer na hora H, de Falcão Garcia meter seus gols. A expectativa é enorme.

Antes de começar a Copa América, todos se diziam estar diante da melhor competição de seleções americanas de todos os tempos. Mas até o momento, pouco foi visto e, até o momento, nenhum desses atletas deram o melhor de si.

Isso porque, um ano depois do Mundial no Brasil, e reunindo nomes como Messi, Neymar, James Rodrigues, Aguero, Willian, Falcao, a competição traria um alto nível técnico, aliado à grande força ofensiva.

Quem apita o jogo é o mexicano Roberto García Orozco, que será auxiliado por Jose Luis Camargo e Marvin Cesar Torrentera.

A partida será realizada no caldeirão chamado Sausalito, localizado em Viña Del Mar. O estádio promete estar entupido para este jogão.

Enquanto os argentinos não têm nenhum desfalque para a partida, os colombianos não contam com a dupla de volantes titular. Edwin Valencia está contundido e não atua mais na competição, enquanto Carlo Sanchez está suspenso.

FIQUE DE OLHO Argentina x Colômbia: James Rodriguez, meia da Colômbia. James Rodriguez pode não estar fazendo a Copa América que todos esperam, mas ele é o craque da seleção colombiana e pode decidir as partidas à favor dos colombianos.

FIQUE DE OLHO Argentina x Colômbia: Lionel Messi, meia-atacante da Argentina. Sempre ele. Lionel Messi comanda os argentinos nesse dificílimo duelo contra uma seleção que vem se postando bem defensivamente.

Jose Pekerman também falou sobre a partida: "Esperamos que seja um jogo muito atrativo. São dois times que podem jogar um futebol muito bom. Eu me encantaria como espectador de ver essa partida. Chegamos com problemas inesperados e que nos fizeram pensar diante de uma decisão. Estamos confiantes porque sabemos que o time tem talento. Não é a primeira vez que sofremos baixas inconvenientes. Essa equipe se acostumou a sair de situações difíceis".

Tata Martino falou sobre o duelo e como sua equipe deverá se portar em campo: “A Colômbia, somente na partida contra o Brasil, no primeiro tempo, teve uma predisposição de ter a pressão na terceira faixa do campo. Entendo que nós pretendemos ter uma ideia de jogo e levaremos adiante. Não somente com Colômbia ou com Paraguai ou com Uruguai. Nossa decisão de jogar de certa maneira faz com que corramos alguns riscos. Enfrentar jogadores como os que estão na Colômbia elevam esses riscos, porque há uma hierarquia individual que nós atendemos”.

O último confronto entre as duas equipes pela competição foi em 2011, onde terminou em um fraco 0 a 0. No duelo anterior, na Copa América 2011, os argentinos venceram por 4 a 2, com bela atuação de Roman Riquelme.

Em 12 jogos pela Copa América, são sete vitórias da Argentina, três empates e duas vitórias da Colômbia, um verdadeiro domínio argentino.

Por outro lado, a Colômbia sofreu para se classificar. A equipe venceu uma, empatou uma e perdeu outra. Os colombianos se classificaram apenas por conta da vitória do Brasil contra a Venezuela na última rodada. Caso este jogado tivesse saído empate, os colombianos estariam fora. Um gol marcado e um sofrido na competição.

A Argentina, juntamente do Chile, foram as melhores seleções na fase de grupos da competição. Foram duas vitórias e um empate na primeira fase, marcando quatro gols e tomando dois.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora, você acompanha tudo sobre o duelo entre Argentina e Colômbia, pelas quartas de finais da Copa América 2015. A bola rola às 20h30 em Vina del Mar.