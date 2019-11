Resultado Chile x Peru na Copa América 2015 (2-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Com o placar de 2 a 1, Chile bate Peru e avança para a final da Copa América. A classificação para esta fase não vinha a acontecer desde 1987.

48' Fim de jogo!

46' Juiz assinala três minutos de acréscimo.

45' DEFENDE, GALLESE!!! Vidal recebe bom passe na área e chuta com força após o domínio, mas o goleiro peruano se sai bem e defende com maestria.

43' Vidal lança bola na área adversária, mas Advíncula ganha na disputa.

40' Substituição no Chile: sai Valdivia, entra Felipe Gutiérrez.

37' Guerrero arma o contragolpe, ganha a bola de Medel, mas acaba trombando com o chileno e cai na área pedindo penalidade, que não foi marcada pelo árbitro.

35' Guerrero parte em velocidade pela direita e faz o cruzamento, mas Medel surge na hora certa e sai jogando a favor do Chile.

34' Agora é Vidal quem chega com perigo no gol do Peru, mas a bola passa perto do gol de Gallese.

33' Alexis Sánchez recebe belo passe de Valdivia e na hora de finalizar, coloca muita força no chute.

31' Valdívia dá lançamento para Sánchez, mas o passe fica longo demais e o atacante sai com bola e tudo pela linha de fundo.

28' Mudança no Peru: sai André Carrillo, Claudio Pizarro.

27' Mudança no Peru: sai Lobatón, entra Yotún.

24' Aránguiz consegue a interceptação na área do Peru, mas vacila e acaba perdendo a bola.

23' Mesmo com a vantagem, Chile não deixa de pressionar.

21' Guerrero fica caído no gramado e recebe atendimento médico.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Guerrero falha na saída de bola, Valdivia se aproveita da sobra e passa para Vargas, que chuta forte e de fora da área, marcando um golaço para o Chile.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! Advíncula parte em velocidade pela direita e faz o cruzamento. Medel tenta afastar o perigo e acaba marcando gol contra.

12' Peru tem cobrança de falta na entrada da área. Na cobrança, a bola é devantada, mas a defesa chilena afasta o perigo.

10' Chile aparece novamente no ataque em eficiente troca de passes, mas na finalização, Gallese defende com facilidade.

8' QUASE!!! Farfán recebe bom cruzamento e sobe mais alto que todo mundo, mas cabeceia errado e disperdiça boa chance do empate peruano!

7' Peru tem dificuldades em chegar ao ataque com um homem a menos em campo.

5' Equipe chilena tem boa movimentação no ataque com Sánches e Isla, mas o atacante acaba caindo na área e a posse de bola fica com o Peru.

3' Pizarro lança bola para Vargas, que se aprofunda na área e finaliza nas redes de Gallese. Porém, o auxiliar marcou posição irregular do chileno.

2' Chile inicia etapa complementar pressionando a seleção peruana, que se defende a todo custo.

0' Substituição no Chile: sai Marcelo Díaz, entra David Pizarro.

0' Substituição no Chile: sai Albornóz, entra Mena.

0' Começa o segundo tempo!

Com um homem a mais, Chile consegue se aproveitar da vantagem e sai na frente com gol de Vargas.

46' Fim do primeiro tempo!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Sánchez dribla Guerrero, e faz o cruzamento para Aránguiz, que deixa a bola passar para Vargas abrir o placar.

38' UUUUH! Guerrero novamente aparece com boa jogada e encontra Farfán dentro da área do Chile. O atacante consegue dar um tapinha na bola, mas Bravo defende.

37' Valdivia faz o lançamento para Vargas, mas o atacante não consegue alcançar o passe.

33' Valdivia dá inicio em boa jogada e toca para Sánchez, que faz a tabela com Isla. O lateral dá o cruzamento na área do Peru, Valdivia pega de raspão na bola e Vargas chutar firme a sobra, mas Advíncula salva o Peru.

28' Sánchez toca a bola para Valdivia, que da entrada da área e, por pouco, não abre o placar.

27' Substituição no Peru: sai Christian Cueva, entra Christian Ramos.

26' Aránguiz manda a bola na área do Peru, a defesa rebate e Valdivia pega o rebote e tenta por cobertuda. A bola, porém, vai para fora.

​24' Díaz é derrubado na entrada da área do Peru e Chile tem falta para cobrar.

22' Vidal cobra a falta e a bola fica na barreira.

19' Zambrano comete dura falta, recebe cartão amarelo novamente e é expulso.

18' Peru tem cobrança de falta pela direita. Na cobrança, Bravo defende tranquilamente.

16' Guerrero faz boa jogada e dá o passe para Lobatón, que chuta forte da área e a bola passa raspando pela meta de Bravo!

14' Carrilo aproveita sobra chilena no meio campo e avança para o ataque, mas na hora de finalizar é desarmado.

12' Guerrero lança Farfán, que parte em velocidade pra dentro da área, mas Medel aparece para afastar o perigo.

11' Na cobrança da falta, a bola passa longe do gol.

10' Lobatón comete falta em Valdivia.

8' Guerrero coloca a bola na área do Chile e Farfán sobe mandando a bola na trave. Quase o primeiro do Peru!

6' Vargas arrisca jogada na entrada da área do Peru, mas Zambrano fica com a bola e acaba cometendo falta no adversário e é punido com cartão amarelo.

3' EPA! Após disputa de bola, Vidal e Zambrano se estranham e o chileno empurra o rosto do peruano.

2' Albordóz faz o lançamento para Vargas em cobrança de escanteio. O atacante invade a área do Peru, mas é travado na hora do chute.

1' Valdivia dá bom passe para Isla, que estava em posição de impedimento.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Hinos nacionais sendo executados neste momento.

Equipes no gamado! Logo mais teremos o início da partida entre Chile x Peru.

Jorge Sampaoli, técnico do Chile, comentou na entrevista coletiva pré-jogo Chile x Peru sobre os adversários, segundo ele a principal arma peruana é o ataque: “O Peru parece com o Equador. Tem um quarteto ofensivo muito complicado, com Guerrero, Farfán, Cuevas e Pizarro. Com dois volantes muito aguerridos, uma linha de quatro com avanço dos laterais quando têm a possibilidade, com muita velocidade. Não podemos perder muito a bola, para evitarmos que chegue nos atacantes deles, que são muito perigosos.”

“Jara vem jogando uma Copa América extraordinária. Estamos buscando alternativas para ver como substituiremos. Rojas vai ter que ter a segurança pelo tempo que tem conosco. Vai ser difícil substituir alguém que está tão bem como o Jara”, disse o comandante.

Três jogadores atuarão pendurados na partida desta segunda-feira. Todos receberam cartões amarelos no brigado jogo contra o Paraguai. O regulamento da competição prevê que dois amarelos no mata-mata suspende automaticamente o jogador do próximo jogo. São eles: Valdivia, Mauricio Isla e Mauricio Pinilla. Sendo os dois primeiros titulares.

A Conmebol puniu o defensor Gonzalo Jara por três jogos, pela dedada que deu em Cavani na partida das quartas de final. Além disso, a entidade o multou em 7,5 mil dólares, ou R$ 23,5 mil. Assim, o jogador chileno está fora do restante da Copa América. Em comunicado, a federação chilena disse que iria acatar a decisão, mas pediu julgamento rigoroso aos uruguaios denunciados por agressão.

Em 33 participações em Copas Américas, o Chile nunca venceu. As melhores participações foram nas edições de 1956 e 1987, onde conseguiram o vice-campeonato. Na última, foram derrotados pelo Uruguai por 1 a 0, no Monumental de Núñez. Para o país, esta é a oportunidade de sua seleção conquistar um título.

O nome desta rivalidade vem de uma disputa territorial no século XIX, onde o Chile confrontou o Peru aliado à Bolívia por algumas regiões do Deserto do Atacama. Após o fim da guerra, os chilenos, vencedores, anexaram importantes terras ricas em recursos naturais dos países derrotados.

O histórico do confronto no geral é favorável aos chilenos. No total, foram 76 jogos entre essas seleções, o Chile venceu em 41 oportunidades, o Peru trunfou em 21, além de 14 empates. Nos jogos válidos pela Copa América, existe equilíbrio. A roja venceu sete vezes, os peruanos seis e aconteceram outros seis empates. Na competição de 2011, o Chile venceu por 1 a 0, na fase de grupos.

VALE VAGA NA FINAL DA COPA AMÉRICA! Quem vencer o confronto, aguarda a outra semifinal, disputada entre Argentina e Paraguai. Resta saber quem serão as duas seleções que medirão forças pela taça mais cobiçada do continente.

FIQUE DE OLHO: Arturo Vidal. Assim como Guerrero, Vidal é um dos artilheiros da Copa América. O meio-campista é o destaque ao lado de Jorde Valdivia e Alexis Sanchez, mas vem chamado a responsabilidade e liderado o grupo até aqui.

FIQUE DE OLHO: Paolo Guerrero. Contratado pelo Flamengo, Guerrero segue firme para ser - mais uma vez - o artilheiro da Copa América. Devido ao hat-trick contra a Bolívia, já se igualou na liderança com Vidal, do Chile.

Após o jogo, as câmeras flagraram o lateral uruguaio acertando uma 'dedada' no adversário. O chileno foi suspenso por três jogos e está fora da Copa América.

Já o Chile precisou de raça e coração para avançar. Enfrentando o aguerrido Uruguai, que deu trabalho mesmo sem Suárez, precisou jogar tudo que soube para triunfar. O gol de Isla saiu apenas no fim da partida.

Para chegar à semifinal, o Peru contou com o faro de gol de Paolo Guerrero. O camisa 9 foi autor dos três gols na vitória contra a Bolívia, na fase anterior da Copa América.

Ainda na primeira fase, o Chile foi a única seleção que conseguiu mostrar um sopro de bom futebol. No Grupo A, junto com México, Equador e Bolívia, avançou na primeira colocação com sete pontos e aparece como grande favorito ao título.

Chegamos à fase de semifinais da Copa América. Hoje, no lado esquerdo da chave, Chile e Peru se enfrentam para definir o primeiro finalista do torneio. Amanhã, no mesmo horário, Argentina e Paraguai finalizam a decisão.