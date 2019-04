Eintracht Frankfurt acerta contratação do atacante Luc Castaignos

De acordo com o site Voetbal International, o atacante Luc Castaignos, de 22 anos, acertou sua transferência do FC Twente para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Os valores da contratação do jogador rondam os 2,5 milhões de euros, quantia que pode aumentar para até cerca de quatro milhões.

O atacante não foi visto na primeira sessão de treinos da equipe do FC Twente, no centro de treinamento em Hengelo. Em razão da possibilidade iminente de uma transferência, como informado pelo diretor técnico do clube de Enschede, Ted van Leeuwen.

Castaignos tinha contrato até o verão de 2016 com o Twente, mas após três temporadas no clube, o destino do jogador será mesmo a Alemanha. O atacante será o quarto jogador a deixar o clube, que já não conta mais com Kasper Kusk (FC Copenhague), Bilal Ould-Chikh (SL Benfica) e Darryl Lachman (Sheffield Wednesday), evidenciando a má situação financeira em que se encontra o FC Twente.

Luc Castaignos começou sua carreira como jogador profissional no Feyenoord, em 2009. Foi contratado pela Internazionale em 2011, em passagem não muito produtiva na Itália, sendo contratado pelo FC Twente em 2012. Pela Seleção Holandesa, o atacante jogou apenas pelas categorias de base da Oranje, sub-17, sub-19, sub-20 e sub-21, totalizando 50 jogos e 27 gols.