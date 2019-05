Agente de Casillas afirma que o goleiro estaria honrado com interesse da Roma

Depois de anunciar as contratações em definitivo dos meias Bertolacci e Nainggolan, a Roma agora pode estar procurando uma solução para seu sistema defensivo. Mesmo tendo o veterano Morgan De Sanctis garantido como um dos goleiros para a próxima temporada, os giallorossi podem estar indo atrás de outro experientíssimo arqueiro, o espanhol Iker Casillas.

O camisa 1 do Real Madrid havia perdido espaço com o técnico português José Mourinho na temporada 2013/14, sendo preterido muitas vezes por Diego López, hoje atuando no Milan. No entanto, na última temporada, o ídolo merengue recuperou seu espaço e foi muito mais usado que seu substituto direto, o costarriquenho Keylor Navas.

Carlo Cutropia, agente de Casillas, fez elogios à Roma e à cidade. "A Roma é um dos melhores clubes da Europa; nós amamos essa cidade", disse à LaRoma24.it. Em seguida, ele exaltou a torcida romanista: "Também gostamos muito da paixão dos torcedores da Roma".

Embora o goleiro espanhol tenha contrato com o clube merengue até 2017, as especulações de que o Real estaria tentando contratar o jovem De Gea, do Manchester United, poderiam afastá-lo do clube que o revelou. Cutropia afirma que o interesse do clube italiano é especial: "Estamos verdadeiramente honrados com o interesse da Roma".

Multicampeão pelo Real Madrid, Casillas amargou um ano difícil, junto aos seus companheiros de clube. A temporada sem títulos foi frustrante e o técnico Carlo Ancelotti acabou demitido, mesmo tendo vencido o Mundial de Clubes.

As eliminações para o rival Atlético de Madrid nas oitavas de final da Copa del Rey e para a Juventus, dentro de casa, perdendo por 2 a 1, pelas semifinais da Uefa Champions League, além do vice-campeonato espanhol, foram suficientes para causar a demissão do treinador italiano.