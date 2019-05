Pjanic: “Dzeko sairia correndo do Manchester City para jogar na Roma”

Insatisfeito com o seu tempo de jogo no Manchester City, o atacante Edin Dzeko estaria disposto a jogar na Roma e aceitaria até reduzir salários, segundo declarações de Miralem Pjanic. O meia, jogador da equipe italiana desde 2011, estaria sendo uma peça importante na contratação do seu compatriota e afirmou que o mesmo “sairia correndo para jogar na Roma”.

Depois de ter visto o colombiano Bacca acertar com o Milan, a Roma já estaria se movimentando para contratar um centroavante, demanda de toda a torcida há algum tempo. Mattia Destro e Seydou Doumbia, os dois últimos jogadores da posição, sofreram com inúmeras críticas e nunca se firmaram com boas atuações. Dzeko seria o novo homem da posição.

Segundo Pjanic, tudo depende da diretoria romanista, que só precisaria convencer o City a liberar o jogador. “Dzeko sairia correndo para jogar na Roma. Os salários não seriam problema, já que ele os ajustaria. Agora tudo depende do clube”, disse ao Romanews.eu.

No entanto, o clube não parece estar disposto a desembolar o valor integral no qual o jogador bósnio estaria avaliado, aproximadamente € 20 milhões. Para isso, a diretoria da Roma considera uma possível inclusão do sérvio Adem Ljajic no negócio, para abater uma parte do preço. O jogador de 23 anos vive altos e baixos no time desde que foi contratado junto à Fiorentina. No entanto, nos últimos meses, o atacante tem sido constantemente preterido pelo técnico Rudi Garcia em detrimento de outros jogadores do elenco. Mesmo sem muito brilho, Ljajic foi um dos artilheiros da Roma na temporada, marcando oito gols em 32 jogos na Serie A.

Dzeko disputou um total de 32 jogos pelo time inglês na última temporada, marcando apenas seis gols. Contudo, sua média de minutos em campo pela Premier League foi inferior a 45 minutos. Esse seria o grande motivo de o gigante de 1,92m estar considerando uma mudança de país para vestir a camisa giallorossa.