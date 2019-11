Vargas marca duas vezes, Chile vence Peru e garante vaga na final da Copa América

Na noite desta segunda-feira (29), no Estádio Nacional de Santiago, o Chile bateu o Peru por 2 a 1 e volta a final da Copa América após 28 anos. A roja busca seu primeiro título na competição. Os peruanos vão pela segunda vez seguida para a disputa do terceiro lugar. Os gols foram marcados por Eduardo Vargas, duas vezes, e Medel, contra.

Com apenas 19 minutos, o Peru teve Zambrano expulso. Mesmo assim, a seleção peruana manteve a postura. O Chile conseguiu abrir o placar no fim da etapa inicial. Na volta do intervalo, Medel marcou contra e deu esperanças aos alvirrubros. Porém, com golaço de Vargas, os donos da casa carimbaram a vaga para a decisão.

A final será contra Argentina ou Paraguai, no próximo sábado, às 17h. O Peru duelará com o perdedor do confronto desta terça, pelo terceiro lugar na sexta-feira.

Peru tem jogador expulso e Chile marca no fim do primeiro tempo

A primeira chegada foi da seleção da casa. Vargas foi acionado pelo meio e chutou travado por Ascues. Com quatro minutos, a primeira rusga entre Vidal e Zambrano, os dois se enroscaram na linha de fundo. Do outro lado, o Peru levou perigo pelo alto. Após cruzamento de Guerrero, Farfán cabeceou na trave. Os chilenos tentavam manter a posse e os peruanos tentavam contragolpes pelos lados.

Guerrero entrou na área e rolou para Lobatón que chutou de primeira, a bola desviou e foi na rede pelo lado de fora. Aos 19 minutos, Zambrano deu um chutão e deixou as travas nas costas de Aránguiz. O árbitro mostrou o segundo amarelo. Gareca posicionou duas linhas de quatro, com Guerrero isolado. O Chile foi para cima e pressionou, Vadívia recebeu de Alexis e bateu colocado. A bola passou ao lado da trave.

A pressão só aumentava. Em jogada de Valdívia e Alexis, Isla cruzou e ninguém tirou, Vargas chutou na pequena área. Advíncula conseguiu travar e o goleiro ficou com a sobra. A partida seguiu movimentada e o Peru arriscava algumas investidas. Aos 41, insistindo, os chilenos abriram o placar em um gol chorado. Alexis Sánchez cruzou, ninguém tocou na bola e ela foi na trave. No rebote, Vargas, impedido, dominou e chutou, a redonda entrou de mansinho. Alguns jogadores peruanos cercaram a arbitragem.

Chile administra vantagem e se classifica para a final

Na volta do intervalo, Sampaoli fez duas substituições. Mena e David Pizarro entraram. Nos primeiro minutos, Vargas fez mais um gol , porém o bandeirinha anulou o gol. O atacante estava em posição legal. Mais uma vez no jogo aéreo, o Peru chegou. Advíncula cruzou e Farfán subiu por trás de Rojas para testar. O goleiro encaixou. Do outro lado, Valdívia arriscou de longe e Gallese defendeu.

Levando perigo em cruzamentos, o Peru empatou. Advíncula foi à linha de fundo e cruzou. Carrillo fechou no primeiro poste, mas Gary Medel tocou contra o gol. Mas a festa alvirrubra durou pouco. Minutos depois o Chile voltou à frente no placar: Guerrero perdeu a bola. Vargas ficou com a sobra e, de muito longe, arrematou no ângulo. O goleiro estava adiantado e nada pode fazer. Golaço.

O ritmo do jogo caiu um pouco após o tento chileno. Ricardo Gareca mexeu e colocou Pizzaro no ataque, juntamente com Yotún. Aos 33 da etapa final, Valdívia achou Alexis na área, o jogador do Arsenal dominou e chutou cruzado, para fora. O Chile buscava cadenciar o jogo, mas o Peru ainda tentava. A partida no fim foi agitada. No abafa, os alvirrubros seguiam com dificuldades. No fim, o placar seguiu favorável aos chilenos.