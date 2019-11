Resultado Argentina x Paraguai (6-1)

Muito obrigado à todos, esperamos todos para as próximas transmissões e sigam acompanhando o melhor das notícias do mundo esportivo, aqui na VAVEL.com/br Até lá!

Um massacre. Um atropelo. Sem dó e nem piedade, a Argentina se garante na grande final e tentará por fim na série de 23 anos sem título.

FIIIIIIIIIM DE JOGO! Argentina, na grande final da Copa América 2015!

90' No meio do gol, Romero pega bem.

89' Paraguai tem falta frontal e muito perigosa para bater.

88' Paraguai ainda tenta um suspiro final, mas não tem forças para finalizar.

87' Reta final de partida. Argentina em mais uma final, desde a Copa do Mundo.

86' Mais uma vez, Chile x Argentina, em uma Copa América em território chileno. Sábado, aqui na VAVEL Brasil.

85' Messi não marcou, mas esteve presente em cinco dos seis gols. Um líder.

84' É um atropelo. Massacre argentino. Para fechar, só falta o gol de Messi.

83' NA PRIMEIRA DE HIGUAIN! Erro na defesa, Messi e Banega tabelam, a bola sobra pra Pipita Higuain fuzilar. Espetáculo.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA AAAAAAAARGENTINA! HIGUAIN!

81' MUDA A ARGENTINA: Aguero marcou e saiu. Higuain no lugar.

80' E QUE GOLAÇO! De pé em pé, Messi abriu, Di Maria parou, olhou, cruzou e Aguero antecipou-se á marcação para cabecear na gaveta. Show!

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DAAAA ARGENTINA! AGUEEEEEERO!

78' Barrios lançado pela direita, mas atropela a marcação e comete falta no seu ataque.

77' Argentina espera e sai apenas de contra ataque.

76' Torcida ironia e grita olé aos paraguaios.

75' TROCA A ARGENTINA: Gago entra e sai Mascherano, poupado para a final.

74' Di Maria faz linda jogada pela esquerda, mas sai com bola e tudo e só tiro de meta.

73' Paraguai se arrisca mais, após a Argentina tirar um pouco o pé. Falta qualidade aos guaranis.

72' MUDA A ARGENTINA: Entra Banega e sai Pastore, um dos melhores em campo.

71' Passe magistral de Mascherano, mas Aguero estava impedido.

70' Daqui a pouco, mudança na Argentina.

69' Cáceres colocou, mas longe. Sem nenhum perigo.

68' falta perigosa ao time guarani. Rojo comete infração frontal e Paraguai pode diminuir.

67' Sábado, no Estádio Nacional de Santiago, Chile x Argentina. Donos da casa em busca do inédito título e hermanos querem o fim da fila de mais de 20 anos.

66' SENSACIONAL, VILAAAAAAAAR! Messi e Pastore iam construindo um golaço, após arranque magistral do camisa 10. "Pulga" teve seu chute defendido pelo arqueiro.

65' Com o resultado, Paraguai segue em Concepción, quando encara, na sexta-feira, o Peru, em busca da terceira posição.

64' Hinchas pedem Tevez e o "Apache" pode entrar no lugar de Aguero, que tem amarelo e pode ser suspenso da final.

63' A torcida argentina já comemora a vaga na grande decisão e provoca chilenos.

62' Ataque albiceleste é um rolo compressor. Messi, Aguero e Di Maria com muita intensidade.

61' Aguero muito bem no jogo, sendo que estava muito incostante durante toda a Copa América.

60' Passa por todo mundo e ninguém aproveita a chance.

60' Torcida ovaciona Messi, que busca seu gol no jogo.

59' ORTIZ, AMARELADO. No rebote da falta, o paraguaio chegou forte em Aguero e toma cartão. Vem Messi.

58' Argentina tem uma boa falta lateral para bater.

57' Messi comanda o ataque e vai dando um show com sua perna esquerda. Cada arranque é um susto.

56' VIIIIIIIIIIIILAR SALVA! Argentina faz o que quer e quase Aguero amplia.

55' ÚLTIMA TROCA PARAGUAIA: Valdez sai e entra Oscar Romero.

54' Paraguai tenta respirar, mas Ortiz manda muito mal pra fora.

53' QUE VENHA O CHILE! Jogadaaaaaaaaaça de Messi, arrancando pelo meio, deixando qutro pra trás, rolando para Aguero, que parou em Vilar, mas Di Maria afunda o Paraguai.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA, DI MARIA, PARA POR NA FINAL!

51' Outra saída horrível da zaga argentina e quase se complicam na grande área.

50' Albiceleste cadencia o jogo e não tem tanta pressa em atacar. A vantagem é boa.

49' Argentina ia se complicando na defesa, mas Bobadilla comete falta ofensiva em Di Maria.

48' Reação rápida, logo na volta do intervalo e equipe de Martino se mantém com boa vantagem.

47' AGORA SIM, DI MARIA! Ataque rápido com uma saída rápida, Pastore deixa Di Maria livr que marca em chute cruzado.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DI MARIA, DA AAAAAARGENTINA!

46' E já vinha Di Maria de frente ao gol, mas Vilar sai bem do gol.

45' RECOMEÇA O JOGO. Tudo ou nada para Argentina x Paraguai.

E as equipes retornam para a partida. Vamos ao jogo.

Fim de primeiro tempo. Que jogo, neste final. Argentina foi superior por 35 minutos e Paraguai renasce nas falhas defensivas dos rivais.

46' BOBADILLA PERDE A CHANCE DO EMPATE. No lance final, ele escapa pela direita, deixa Rojo no chão, mas chuta na lua.

45' Defesa argentina começa a bater cabeça e Paraguai cresce no jogo. Sorte hermana é que se aproxima o fim da etapa.

44' Teeeeeeeeeeemos um jogo, nesta semifinal. Paraguai renasce na falha da defesa rival e o jogo promete muito na etapa final.

43' QUE FALHA DA ZAGA! Saída errada de tiro de meta, a zaga cabeceou, Barrios surge no meio da defesa argentina sozinho, livre, enche o pé e afunda Romero, diminuindo o marcador.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAAAAAAAAAARAGUAI! BAAAAARRIOS!

43' Na batida, Villar comete falta em Mascherano.

42' Mais um chute longo que sai desviado e mais um escanteio paraguaio.

41' Ortiz manda de muito longe e a bola sai desviada em escanteio.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' Paraguai parece assustado, sente a derrota e não consegue conectar um troca de passes.

38' Falta de muito longe que Messi arrisca e assusta o goleiro paraguaio.

37' Argentina dá um baile tático, técnico e está muito perto de mais um gol.

36' Que pressão! Argentina ataca sem parar e Vilar precisa sair como pode do gol, para tirar a bola de Messi.

35' Pastore e Messi se procuram e quase sai o terceiro. Vilar sai seguro do gol.

34' Argentina adianta marcação e dificulta demais a saída de bola rival. Partida muito tranquila do time argentino.

33' Barrios aparece na primeira dele e cabeceia por cima sem perigo.

32' Messi bate, mas pega muito debaixo da bola e manda fora, sem perigo.

31' MUDA O PARAGUAI: Sai Santa Cruz e entra Barrios.

30' PAULO DA SILVA TOMA CARTÃO. Pancada em Aguero e vem Messi de falta frontal, como gosta.

29' Argentina envolve, acha espaços e domina totalmente o jogo. Cabe mais.

28' E o Paraguai tem mais um fora. Santa Cruz sente a coxa e deixa o campo. Logo teremos Barios.

27' RÁPIDO, VELOZ, PRECISO E FULMINANTE. De pé em pé, do campo de defesa, a bola chega em Messi que acha um espaço entra a zaga e deixa Pastore livre, chutando cruzado e ampliando.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOL ÉÉÉÉÉÉÉ DA AAAAAAAAAARGEEEENTINA! PASTORE!

25' Mais da metade do primeiro tempo e a Argentina joga de forma bem compacta na defesa e sai com seus rápidos atacantes pelo meio. Paraguai usa muito a direita.

24' MUDA O PARAGUAI: Bobadilla entra e sai Gonzalez, machucado.

23' Marcação argentina é forte e eficiente em sua maioria. Falta conectar mais passes no meio.

22' Piris cruza por baixo e Otamendi afasta pra longe.

21' Tudo o que a Argentina quer são esses contra ataques no pé do Messi. Vai se desenhando um jogo muito tenso ao Paraguai.

20' EEEEEEEEEESPAAAAAALMA, VILAR! Contra ataque gigante com Messi arrancando, acha Pastore, que enche o pé e dá trabalho ao goleiro rival.

19' Jogo é muito físico, pegado, nervoso e Sandro Meira Ricci vai se complicando de novo.

18' Paraguai começa a mandar cruzamento na área. Essa é a grande arma guarani.

17' Torcida argentina faz muito barulho com essa vitória parcial.

16' No momento, vamos tendo Chile x Argentina na grande decisão da Copa América 2015. Paraguai terá que se expor mais.

15' FESTA ARGENTINA! Falta batida por Messi, a bola fica pipocando na área e o lateral esquerdo pega de canhota para não dar chances ao goleiro e abrir o placar.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROJO, PRA ARGENTINA!

13' DUPLO AMARELO. Biglia, por reclamação, e Caceres, por falta em Di Maria, tomam cartão.

12' ROJO, AMARELO. Mata um contra ataque e é o seu primeiro.

11' Villar não quer saber de brincadeira e toda bola que chega nele, dá um chutão.

10' VILAR! Bela troca de passes no ataque argentino, pela direita, onde Zabaleta encontra Pastore que finaliza com estilo, mas no meio do gol.

9' Piris escapa pela esquerda e Paraguai encontra bons espaços no lado de Zabaleta.

8' Santa Cruz participativo, mas erra muito nos passes, tirando o ataque guarani das jogadas.

7' Paraguai se fecha em seu campo, tira os espaços e tenta sair na velocidade de contra ataque.

6' Argentina tenta respodeu com Pastore e Di Maria, mas Da Silva chega tirando.

5' Messi não domina, Cáceres rouba e liga contra ataque, com Santa Cruz arriscando, mal, mas deixando claro que estão vivos na partida.

4' De frente para o gol, Biglia prefere passar ao chute e a zaga guarani afasta.

3' Benitez cobra falta, a bola passa por toda a área e assusta a defesa argentina.

2' Zabaleta chegava bem pela área, mas estava impedido e o juíz acerta.

1' Chegada boa pela direita com Benitez, mas Demichelis afasta o perigo.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. Começa o jogo que vale vaga na final!

Paraguai com camisa branca e listras vermelhas, calções azuis e meias azuis.

Argentina com a camisa branca com listras azuis, calção branco e meias brancas.

Sandro Meira Ricci, com Emerson de Carvalho e Fabio Pereira, são os comentados árbitros do jogo.

Hino Nacional Argentino em Concepción.

Equipes no gramado, vamos aos hinos, começando pelo Paraguai.

Paraguai escalada: Justo Villar; Da Silva, Aguilar, Valdez, Piris; Cáceres, Ortíz, González, Benítez; Heado, Roque Santa Cruz. Técnico: Ramón Diaz.

Argentina definida: Romero; Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo; Biglia, Mascherano, Pastore; Messi, Agüero, Di María. Técinoco: Tata Martino.

Fim do aquecimento. Equipes voltam aos vestiários e logo logo, voltam em definitivo.

Paraguai: 1 vitória, contra a Jamaica, e 3 empates. Argentina e Uruguai, no Grupo B, e Brasil, nas quartas de final, avançando de fase.

Argentina: 4 jogos, com 2 vitórias e 2 empates. Venceu Uruguai e Jamaica na fase de grupos. Os empates foram na estreia, contra o mesmo Paraguai e contra a Colômbia, nas quartas de final. Avançou nos pênaltis.

Equipes trabalham no gramado para o aquecimento.

Polícia chilena apreende várias pessoas vendendo ingressos falsos para o jogo de logo mais. Caso é comum nesta copa.

Estádio vai pegando sua capacidade máxima. A segunda maior cidade chilena acompanhará em peso o melhor jogador do mundo, Lionel Messi em jogo Argentina x Paraguai hoje. A muito criticada arbitragem da Copa América é, mais uma vez, centro de apreensão. Hoje, Sandro Meira Ricci, brasileiro, apita, e aa Argentina tem Mascherano, Messi e Aguero pendurados.

Expectativa no Chile é de muita apreensão e torcida pela equipe paraguaia. Respeitam muito o time argentino.

Paraguai acaba de chegar no Municipal de Concepción. O clima de jogo vai se construindo. Maioria é de torcedores argentinos. A fanática torcida celeste faz sua parte. O recém inaurado e novíssimo estádio de Concepción será o palco de mais uma partida do Paraguai. O primeiro jogo na cidade foi justamente na vitória ante o Brasil.

Ao final das quartas de final, a Argentina foi a equipe que tentou mais finalizações nesta Copa América: 66, 22 a mais que o Paraguai. No total, são cinco as partidas semifinais que disputou o Paraguai na Copa América: ganhou como sede uma em 1979 contra o Brasil e depois empatou as quatro restantes. A Argentina só perdeu uma de suas últimas 18 partidas na Copa América. Foi na final de 2007, contra o Brasil (11V, 6E).

Invictos, Argentina e Paraguai fazem duelo por vaga na final da Copa América

O palco do confronto será o grande estádio Municial de Concepción, que promete receber um belíssimo público.

Nenhum dos times têm desfalques para a decisiva partida. Ambos os times estarão completos e com força total.

FIQUE DE OLHO Argentina x Paraguai: Derlis Gonzalez, meia do Paraguai. Destaque no triunfo diante do Brasil, Derlis Gonzalez é o jogador mais talentoso da experiente seleção paraguaia. Com apenas 21 anos, Gonzalez vem fazendo uma boa Copa América e espera dar trabalho para os argentinos.

FIQUE DE OLHO Argentina x Paraguai: Lionel Messi, meia-atacante da Argentina. Sempre ele. Lionel Messi comanda os argentinos nesse dificílimo duelo contra uma seleção que vem se postando bem defensivamente.

Ramón Diaz, técnico do Paraguai, falou que a partida desta terça-feira (30) será totalmente diferente do confronto da primeira fase: "É outra partida. Outra situação. Ali era o início da Copa América e por aí vai. Tivemos que mudar o resultado. Nessa situação, tenho que parabenizar os jogadores que nos colocaram nessa situação. Foi assim contra o Uruguai, contra o Brasil. A equipe teve força. Estamos confiantes da nossa força”.

Tata Martino, treinador da Albiceleste, elogiou o adversário de logo mais, mas disse que seus comandados estiverem em um "bom dia", poderão se classificar: “O Paraguai é uma seleção inteligente. Eles se fecham muito bem e costumam jogar no erro do adversário. Muitas vezes, parecem que estão mortos, contudo, nunca desistem de seus objetivos. Sendo assim, não tenho dúvidas que será um duelo perigoso, mas se a Argentina estiver em um bom dia poderá se classificar”.

No penúltimo confronto entre as seleções pela competição, em 2007, os argentinos venceram por 1 a 0, com gol de um jogador que estará em campo hoje: Javier Mascherano.

O último duelo entre as duas equipes na competição aconteceu nesta Copa América, mais exatamente na estreia de ambas as seleções na competição. Os argentinos saíram na frente com Aguero e Messi, mas Haedo Valdez e Lucas Barrios empataram a partida.

O duelo entre as duas seleções pela Copa América já ocorreu 23 vezes, e, curiosamente, os paraguaios nunca venceram. São 18 vitórias da Albiceleste e cinco empates. Um verdadeiro domínio argentino.

O Paraguai, que foi do grupo da Argentina na primeira fase, terminou em segundo neste com cinco pontos, marcando quatro gols e sofrendo três. Nas quartas, os paraguaios meteram um "flashback" e venceram a Seleção Brasileira nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal.

A Argentina, juntamente do Chile, foram as melhores seleções na fase de grupos da competição. Foram duas vitórias e um empate na primeira fase, marcando quatro gols e tomando dois. Nas quartas, os argentinos passaram pela Colômbia nos pênaltis.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora, você acompanha tudo sobre o duelo entre Argentina e Paraguai, pelas semifinais da Copa América 2015. A bola rola às 20h30 em Viña del Mar.