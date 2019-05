Allegri  revela que havia brigas com Seedorf: "Ele me levou até a parede"

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri negou que tivesse discussões com Andrea Pirlo quando ambos defendiam o Milan, porém o treinador revelou que Seedorf discutia com ele e isso teria levado o Holandês ao banco de reservas da equipe de Milão.

O treinador disse que nunca argumentou contra Pirlo e que a transferência do jogador para a Juve havia sido revitalizada psicologicamente: Eu nunca tive quaisquer argumentos com Pirlo. A transferência para a Juve revitalizada-lo psicologicamente e mudança pode ser catártico."

Allegri admitiu que Seedorf o irritava: "Seedorf queria discutir cada detalhe e só falar, falar, falar. Ele me levou até a parede. Eu dizia a ele, Clarence, se todos agissem como você, então eu precisaria de um dia com 700 horas.", Revelou.

Massimiliano treinou o Milan durante 4 temporadas, de 2010 até 2014, no ínicio da temporada de 2014/15 chegou à Juventus, chegou desacreditado ao clube, mas conquistou a Série A TIM e a Coppa Itália, além de levar o clube para a Final da Uefa Champions League.

O treinador também disse que as conversas no vestiário são complicadas devido as músicas que os jogadores escutam nos fones de ouvido: "O diálogo é complicado em um vestiário. Você entra e quase todo mundo tem fones de ouvido com música alta. Ninguém fala com ninguém. Ela exige autoridade, respeito e paciência. Não é o meu estilo para sublinhar todos os dias que eu estou no comando. Aponto eles são forçados a ouvir-me não porque eu sou o melhor, mas eu sou o mais velho.", disse.

O treinador também revelou que evita ser amigo dos jogadores da equipe em que comanda: "Por exemplo, Morata e Coman. Eles irão oscilar, então você precisa manter um olho no fluxo e esperar o momento certo. Alguns jogadores precisam ser levados pela mão e educado, como as crianças, mas a partir de outros que eu encontrar a colaboração, experiência e caráter.Tendo dito isso, eu prefiro não ser amigos com os meus jogadores." afirmou.