Mesmo com goleada acachapante, Lucas Barrios afirma: "Estou feliz com o desempenho do time"

O placar foi completamente adverso. Embora pudessem apontar a Argentina como favorita no confronto válido pela semifinal da Copa América 2015, poucos ou até mesmo ninguém acreditava que o Paraguai seria derrotado por 6 a 1. A goleada sofrida de maneira acachapante foi lamentada por todo o grupo. Entretanto, dois dos jogadores mais experientes da delegação mostraram contentamento com a campanha do país na competição.

O volante Victor Cáceres, xerife do meio-campo do Flamengo, fez uma avaliação positiva de seu próprio grupo. O jogador aproveitou a entrevista coletiva concedida à imprensa para comparar os confrontos contra Brasil, nas quartas de final, e Argentina, na semifinal. Para o jogador, a Albiceleste tem jogadores que pulsam mais o jogo e visam o ataque. O atleta também comentou sobre a atuação dos guaranis.

“Tem muita diferença. Acho que a Argentina é muito mais pulsante e joga muito mais para frente. Os argentinos, no ‘mano a mano’, são muito bons e tem jogadores muito desequilibrantes. A Argentina criou muitas chances, eles estavam bem firmes nas finalizações. E acho que cometemos muitos erros que não podíamos cometer. A Argentina foi muito eficiente hoje”, declarou Cáceres.

O atacante Lucas Barrios, que após o fim do torneio, será apresentado como novo reforço do Palmeiras, afirmou estar contente com o desempenho do país na Copa América. Ainda mais, prometeu empenho e total dedicação para buscar o terceiro lugar e se manter entre os três melhores do continente neste certame.

“Estou feliz com o desempenho do time. Fizemos uma Copa América muito boa, apesar de termos sido eliminados contra um dos melhores times do grupo. Tivemos um ótimo papel, enfrentamos o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Vamos embora com a cabeça erguida, apesar de perder dessa maneira. Mas, vamos virar a página, porque ainda temos mais um jogo pela frente”, afirmou.

Lucas Barrios também comentou sobre a ansiedade em vestir a camisa alviverde pela primeira vez e poder conhecer os novos companheiros de grupo. O jogador vai pensar no Palmeiras apenas depois da Copa América, mas espera poder retribuir o carinho já recebido pelos torcedores, por meio das redes sociais.

“Eu pensarei depois do último jogo, na sexta-feira, mas estou muito contente de que tenham confiado em mim. Espero retribuir essa confiança, conquistando coisas boas com o clube, para que todos possam viver um lindo momento no clube”, explicou o jogador, que marcou até agora três gols na competição.