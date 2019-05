Shakhtar Donetsk aceita oferta e Fernando acerta ida para a Sampdoria

A Sampdoria tem um novo reforço para a temporada que está prestes a se iniciar, trata-se do volante brasileiro Fernando Lucas Martins, que atuou no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia na última temporada. O atleta foi campeão da Copa das Confederações em 2013 com a Seleção Brasileira, quando ainda defendia o Grêmio.

Desde janeiro que Fernando queria deixar a equipe ucraniana, pois não ganhava oportunidades, chegou a ser cogitado no Atlético-MG, mas disse que não pretendia voltar ao Brasil. Desde julho de 2013 na Ucrânia, o jogador não conseguiu se destacar no país e tentará recuperar seu futebol na Itália. O presidente da Sampdoria, Massimo Ferrero elogiou o atleta em uma entrevista dizendo que ele é um grande jogador: "Ele (Fernando) é um grande jogador", Disse.

Fernando chega a Sampdoria em uma negociação que gira em torno de 8 milhões de euros (27,6 milhões de reais), o Shakhtar sai perdendo nessa negociação, já que comprou o Brasileiro por 11 milhões de euros (38 milhões de reais). O jogador chegará à Itália neste sábado (4), para fazer exames médicos e assinar o seu contrato.

O volante é natural de Erechim que fica no Rio Grande do Sul, foi revelado pelo Grêmio, onde conquistou o Campeonato Gaúcho de 2010 e atuou por todas as divisões de base da Seleção Brasileira, onde conquistou diversos títulos, na seleção principal conquistou o Superclássico das Américas em 2012 e a Copa das Confederações em 2013, se destacou em alguns amistosos e jogos da Copa das Confederações, o que o levou para o Shakhtar Donetsk, em 2013 e ficou no banco de reservas desde então, ganhou mais oportunidades em 2015, atuando em algumas partidas da Uefa Champions League, mas ainda sim decidiu sair da equipe, até poque, além de não ter muitas oportunidades a Ucrânia vive momentos dificeís com pessoas jogando bombas nos estádios.