Após queda de Guus Hiddink, Danny Blind assume cargo de técnico da Holanda

Na tarde desta quarta-feira (01), a KNVB confirmou oficialmente o Danny Blind como novo técnico da Seleção Holandesa, substituindo Guus Hiddink, que foi demitido na última segunda-feira (28). O ex-jogador que era assistente técnico de Hiddink e assume o cargo no começo do próximo mês.

Danny Blind já estava preparado para assumir a Oranje, mas somente após a Eurocopa de 2016, na França, quando o contrato de Hiddink se encerraria. No entanto, os maus resultados de Hiddink com a seleção após a Copa do Mundo no Brasil e risco de não classificação da Holanda para a Euro aceleraram a mudança de treinador.

De acordo com a KNVB, Blind assinou contrato que começa a valer a partir de 1º de agosto para comandar a seleção laranja, encerrando-se em 1º de agosto de 2018. Ele tem a missão de qualificar a Oranje para a Eurocopa, atualmente a equipe ocupa a 3ª posição do grupo A, com dez pontos somados em seis jogos, ficando atrás de República Tcheca com 13 e Islândia com 15 pontos. Ainda restam quatro partidas para o fim da fase de qualificação, sendo duas delas confrontos diretos.

"Estamos satisfeitos que, após a saída de Guus Hiddink, rapidamente e em casa encontramos um sucessor adequado. Desejamos a Danny, juntamente com sua equipe, todo o sucesso", disse Bert van Oostveen, Diretor da KNVB.

"Eu estou indo junto com a equipe e os jogadores, vamos trabalhar duro para qualificar para a Eurocopa do próximo ano, esse é o meu único objetivo, obter o classificação. Agora não é o momento de olharmos para trás, temos de seguir em frente." falou Danny Blind, mostrando-se focado nas eliminatórias.

Como jogador, Danny Blind defendeu a Holanda de 1986 à 1996, fazendo 42 jogos e marcando um gol, participou de duas Copas do Mundo (1990 e 1994) e de duas Eurocopas (1992 e 1996). Por clubes, jogou pelo Sparta Rotterdam, de 1979 à 1986, e pelo Ajax, 1986 à 1999, sendo campeão desde Eredivisie até a UEFA Champions League pelo clube de Amsterdam.