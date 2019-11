Estados Unidos e Japão avançam à final da Copa do Mundo Feminina

Nesta semana foram definidas as finalistas da Copa do Mundo Feminina de 2015. Pela segunda edição consecutiva, o título ficará entre Estados Unidos e Japão. Enquanto as norte-americanas miram o terceiro título do certame, que lhes deixaria no posto de seleção mais vencedora do mundial, as japonesas, atuais campeãs, buscam o bicampeonato. Os selecionados eliminaram Alemanha e Inglaterra, respectivamente. A partida será no próximo domingo (5), no BC Place, em Vancouver. O compromisso está agendado para as 20h, horário de Brasília.

No sábado (4), alemãs e inglesas decidem o terceiro lugar no Commonwealth Stadium, em Edmonton. O duelo será às 17h de Brasília.

Na edição passada, as nipônicas ficaram atrás no placar duas vezes (uma no tempo normal, e outra na prorrogação) e arrancaram o empate nos instantes finais. A taça veio após uma vitória por 3 a 1 nos pênaltis. A meia-atacante Homare Sawa, autora do gol que levou a decisão às penalidades máximas em 2011, foi a vencedora da Bola de Ouro do torneio. A atual edição é a sexta participação de Sawa (hoje com 36 anos) em mundiais, recordista ao lado da brasileira Formiga.

Alemanha perde pênalti, e EUA carimbam passaporte para a decisão

A primeira semifinal foi realizada na última terça-feira (30), no Estádio Olímpico de Montreal. Por ironia do destino, a Alemanha, que despachara a França nos pênaltis, nas quartas de final, deu adeus ao sonho do terceiro título mundial justamente depois de desperdiçar uma penalidade máxima.

No segundo tempo, a atacante Célia Sasic, artilheira da Copa com seis gols, conseguiu tirar a goleira Hope Solo "da foto", mas a bola saiu pela linha de fundo.

Os Estados Unidos, cuja vítima nas quartas foi a seleção da China, saíram na frente em lance polêmico. Alex Morgan foi derrubada por Annike Krahn fora da área, mas a arbitragem apontou a marca da cal. A meia Carli Lloyd converteu e colocou os States em vantagem.

A vaga na final foi sacramentada com o gol da meia Kelley O'Hara, já nos instantes finais da partida.

Japão elimina Inglaterra com gol contra nos acréscimos

Nesta quarta-feira (2), no Commonwealth Stadium, foi a vez de Japão e Inglaterra medirem forças - as equipes eliminaram Austrália e Canadá, respectivamente, na fase anterior. O filme das quartas de final se repetiu: a seleção japonesa novamente se classificou com gol no apagar das luzes.

Em partida dramática, as campeãs da última edição saíram na frente da Inglaterra logo na primeira etapa, em lance semelhante ao que originou o primeiro tento dos EUA frente à Alemanha. Saori Ariyoshi foi derrubada por Claire Rafferty fora da área, mas a arbitragem assinalou o pênalti. A meia Aya Miyama fez 1 a 0.

No final do primeiro tempo, as inglesas atingiram a igualdade no marcador. Em outro lance polêmico. Após marcação de pênalti discutível, a meia Fara Williams chamou a responsabilidade e converteu: 1 a 1.

Quando a eliminatória parecia se encaminhar para a prorrogação, um lance inusitado colocou o Japão na grande final. Aos 47 minutos da etapa complementar, a zagueira Laura Bassett tentou afastar a bola do alcance do ataque nipônico, porém marcou contra o próprio patrimônio. Terminava ali o sonho do título inédito do English Team. A desolação após o apito final foi inevitável.