Sem dificuldades, West Ham vence Lusitanos e larga na frente nas eliminatórias da UEL

Nesta quinta-feira (2), o West Ham estreou na edição 2015/2016 da Uefa Europa League. E o clube inglês fez o dever de casa: venceu o FC Lusitanos, de Andorra, por 3 a 0. O maior destaque da partida foi o atacante senegalês Diafra Sakho, autor de dois gols. O zagueiro inglês James Tomkins completou a contagem.

A vitória no Boleyn Ground, em Londres, deixa os Hammers em situação extremamente confortável para a partida de volta. Para garantir o passaporte à segunda fase eliminatória da Europa League, os comandados de Slaven Bilic podem perder por até dois gols de diferença - ou até mesmo três, desde que balance as redes ao menos uma vez. Os escretes se reencontram na próxima quinta-feira (9), no Estádio Comunal de Andorra la Vella, capital do Principado de Andorra.

O vencedor do confronto medirá forças com o Birkirkara, de Malta, ou o Ulisses, da Armênia, na próxima fase. Também nesta quinta, os clubes empataram sem gols no Hibernians Stadium, em terras maltesas. O classificado será definido na próxima semana, no Estádio Republicano de Erevan, capital da Armênia.

O duelo entre ingleses e andorranos começou em ritmo lento. A retranca do clube da colônia portuguesa de Andorra se mostrou eficiente até os 40 minutos do primeiro tempo, quando o meia-atacante argentino Mauro Zárate alçou a bola na área e Diafra Sakho cabeceou para o fundo das redes.

Não demorou muito para a vantagem dos Irons aumentar. Já nos acréscimos, aos 47, o meia francês Morgan Amalfitano aproveitou falha da zaga adversária e tocou para o meio da área, onde o africano apareceu para deixar sua marca no jogo novamente.

Na etapa complementar, o West Ham fez 3 a 0 em jogada semelhante à do primeiro gol. Dessa vez, o garçom foi o meia inglês Matthew Jarvis, e seu compatriota James Tomkins foi o consagrado.

Sem oferecer perigo algum no campo de ataque, o Lusitanos se defendia como podia para evitar um placar mais elástico. E o resultado foi "apenas" 3 a 0, o suficiente para os andorranos se sentirem honrados e, também, para encaminhar a classificação dos Hammers na competição continental.

Estrela Vermelha é surpreendido por equipe do Cazaquistão, e time da Dinamarca vence por 9 a 0

Campeão da Copa dos Campeões (atual Uefa Champions League) em 1991, o Estrela Vermelha estreou na Europa League com derrota. Jogando diante de sua torcida, o Crvena Zvezda sofreu um surpreendente revés de 2 a 0 para o Kairat Almaty, do Cazaquistão. Os gols foram anotados pelo atacante marfinense Gohou Bi Goua e pelo lateral cazaque Ermek Kuantayev.

Com o resultado, os alvirrubros precisam de uma vitória por três gols de diferença (ou dois, desde que marque pelo menos três gols) para evitar o vexame. Uma derrota por um gol de diferença renderá uma "vingança" ao FC Kairat: em 2002, a equipe foi eliminada pelo Estrela na fase qualificatória da Copa da Uefa (antigo nome da Europa League), com derrota de 5 a 0 no placar agregado.

Vice-líder do campeonato nacional, o Kairat conta com três brasileiros no elenco: o zagueiro Bruno Soares, ex-Coritiba e Paraná Clube, o meia Isael, ex-Grêmio, Sport, Coritiba, Fortaleza e São Caetano, e o também meia Serginho, ex-Santos, Red Bull Brasil, Oeste e Palmeiras.

Outro resultado expressivo nesta primeira ronda da fase inaugural da UEL foi a vitória do Brøndby sobre o Juvenes/Dogana. O clube dinamarquês não teve piedade da equipe de San Marino e aplicou uma sonora goleada de 9 a 0. Os atacantes Johan Elmander e Elbasan Rashani marcaram dois gols cada, e os tentos restantes foram anotados pelos defensores Johan Larsson, Patrick da Silva (filho de mãe brasileira e pai dinamarquês) e Frederik Holst, pelo meia Rezan Corlu e pelo atacante Teemu Pukki.

Confira todos os resultados dos jogos de ida da primeira fase eliminatória da Uefa Europa League 2015/2016:

Víkingur Reykjavík (Islândia) 0 x 1 Koper (Eslovênia)

Sheriff Tiraspol (Moldávia) 0 x 3 Odd (Noruega)

Kukësi (Albânia) 2 x 0 Torpedo Zhodino (Bielorrússia)

Alashkert (Armênia) 1 x 0 St. Johnstone (Escócia)

Jelgava (Letônia) 1 x 1 Litex Lovech (Bulgária)

Newtown (País de Gales) 2 x 1 Valletta (Malta)

Dínamo Tbilisi (Geórgia) 2 x 1 Gabala (Azerbaijão)

Renova (Macedônia) 0 x 1 Dacia Chisinau (Moldávia)

Olimpic Sarajevo (Bósnia-Herzegovina) 1 x 1 Spartak Trnava (Eslováquia)

West Ham (Inglaterra) 3 x 0 Lusitanos (Andorra)

Glenavon (Irlanda do Norte) 1 x 2 Shakhtyor Soligorsk (Bielorrússia)

Differdange (Luxemburgo) 3 x 1 Bala Town (País de Gales)

Shkëndija (Macedônia) 1 x 1 Aberdeen (Escócia)

Víkingur Gøta (Ilhas Faroe) 0 x 2 Rosenborg (Noruega)

SJK (Finlândia) 0 x 1 Hafnarfordur (Islândia)

Linfield (Irlanda do Norte) 2 x 0 NSÍ Runavík (Ilhas Faroe)

Brøndby (Dinamarca) 9 x 0 Juvenes/Dogana (San Marino)

MTK Budapeste (Hungria) 0 x 0 Vojvodina (Sérvia)

Skonto Riga (Letônia) 2 x 1 St Patrick's Athletic (Irlanda)

Lahti (Finlândia) 2 x 2 Elfsborg (Suécia)

Atlantas (Lituânia) 0 x 2 Beroe Stara Zagora (Bulgária)

Debreceni (Hungria) 3 x 0 Sutjeska Niksic (Montenegro)

Ordabasy Shymkent (Cazaquistão) 0 x 0 Beitar Jerusalém (Israel)

Balzan (Malta) 0 x 2 Zeljeznicar (Bósnia-Herzegovina)

Sillamäe Kalev (Estônia) 1 x 1 Hajduk Split (Croácia)

Buducnost Podgorica (Montegro) 1 x 3 Spartaks Jurmala (Letônia)

Estrela Vermelha (Sérvia) 0 x 2 Kairat Almaty (Cazaquistão)

Flora Tallinn (Estônia) 1 x 0 Rabotnicki (Macedônia)

Sant Julià (Andorra) 0 x 1 Randers (Dinamarca)

Saxan (Moldávia) 0 x 2 Apollon Limassol (Chipre)

Progrès Niederkorn (Luxemburgo) 0 x 0 Shamrock Rovers (Irlanda)

FC Aktobe (Cazaquistão) 0 x 1 Nõmme Kalju (Estônia)

Dínamo Batumi (Geórgia) 1 x 0 Omonia Nicósia (Chipre)

Kruoja Pakruojis (Lituânia) 0 x 1 Jagiellonia Bialystok (Polônia)

Shirak Giumri (Armênia) 2 x 0 Zrinjski Mostar (Bósnia-Herzegovina)

Cork City (Irlanda) 1 x 1 KR Reykjavík (Islândia)

Go Ahead Eagles (Holanda) 1 x 1 Ferencváros (Hungria)

Trakai (Lituânia) 3 x 0 HB Tórshavn (Ilhas Faroe)

Laçi (Albânia) 1 x 1 Inter Baku (Azerbaijão)

VPS (Finlândia) 2 x 2 AIK (Suécia)

University College Dublin (Irlanda) 1 x 0 Dudelange (Luxemburgo)

Domzale (Eslovênia) 0 x 1 Cukaricki (Sérvia)

Glentoran (Irlanda do Norte) 1 x 4 Zilina (Eslováquia)

Strømsgodset (Noruega) 3 x 1 Partizani Tirana (Albânia)

Neftchi Baku (Azerbaijão) 2 x 2 Mladost Podgorica (Montenegro)

Celje (Eslovênia) 0 x 1 Slask Wroclaw (Polônia)

La Fiorita (San Marino) 0 x 5 Vaduz (Liechtenstein)

Birkirkara (Malta) 0 x 0 Ulisses (Armênia)

Airbus UK Broughton (País de Gales) 1 x 3 Lokomotiva Zagreb (Croácia)

Botosani (Romênia) 1 x 1 Spartaki Tskhinvali (Geórgia)

College Europa (Gibraltar) 0 x 6 Slovan Bratislava (Eslováquia)

Nota: Todos os jogos da volta serão na próxima quinta-feira (9), com exceção de Shamrock Rovers x Progrès Niederkon, que acontece na terça-feira (7)