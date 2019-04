Ex-Heerenveen, atacante alemão Mark Uth é contratado pelo Hoffenheim por três temporadas

Nesta quinta-feira (2), o Hoffenheim anunciou mais um reforço: trata-se do atacante Mark Uth que estava no Heerenveen da Holanda. O jogador de 23 anos assinou contrato com a equipe do sul da Alemanha por três temporadas. Alemão de origem, o jogador ganhou destaque vestindo a camisa da equipe holandesa e foi o terceiro artilheiro da Eredivisie com 20 gols marcados em 37 partidas.

A outra equipe que atuou no futebol holandês foi o Heracles Almelo, e em 29 partidas com 8 gols marcados, começando sua trajetória como profissional na base do Colônia, antes de rumar para o país vizinho.

Uth é o quinto reforço da equipe que já contratou o zagueiro Fabían Schär, o lateral Pavel Kaderábeck, o meia Jonathan Schmid, além do jovem atacante brasileiro Joelinton. Mas também perdeu alguns jogadores, como o também brasileiro Roberto Firmino que foi para o Liverpool, o atacante Anthony Modeste e o zagueiro David Abraham.

O jogador não ver a hora de voltar a atuar na Bundesliga e falou sobre a chegada ao seu novo clube: “Estou feliz de voltar a jogar no meu país de origem, depois de quatro anos jogando na Holanda, estava com saudades da Alemanha e jogar a Bundesliga é mais que especial, espero ajudar meus novos companheiros na nova temporada, e trabalhar muito para alcançar os objetivos que a equipe tanto busca em chegar às competições europeias”.

O diretor esportivo do clube, Alexander Rosen disse o que espera do novo reforço: “Uth fez uma grande temporada pelo Heerenveen e se mostrou que é um fazedor de gols. O jogador é um bom finalizador e versátil, não é aquele atacante que espera a bola chegar, também busca o jogo. Portanto, que mostre seu potencial jogando conosco e que seja uma grande temporada”.

Os Hoffs farão a pré-temporada em Lillestrom na Noruega e Westerburg na Alemanha, e fará uma série de amistosos, em preparação para a Bundesliga e enfrenta na primeira partida o Bayer Leverkusen fora de casa, e seu inicio está marcado para 14 de agosto.