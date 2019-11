Real Madrid usa cláusula de recompra e meia Lucas Vázquez retorna ao clube

O Real Madrid já tem seu segundo "reforço" para a temporada 2015/16 - junto com o lateral-direito Danilo. Trata-se do jovem Lucas Vázquez, um dos destaques do Espanyol na última temporada e que estava emprestado do clube da Catalunha. À pedido do novo técnico merengue, Rafa Benítez, Vázquez foi "recomprado", já que o próprio tinha uma cláusula no seu contrato que permitia isto. O meia de 24 anos acertou por cinco anos com os merengues.

Em comunicado oficial, o Espanyol lamentou a perda do jogador, que foi um dos grandes destaques da boa campanha do clube na temporada 2014/15, marcando apenas quatro gols, mas ajudando bastante nas assistências e sendo um perigo pelas laterais. Na nota, o clube azul e branco disse que o Real Madrid "recuperou os direitos federativos de Lucas Vázquez e o recomprou". Esse era o acordo existente pelas duas partes no contrato.

Mesmo com todo o interesse, essa será a primeira vez que Vázquez integrará o plantel principal do clube. Durante 2011 e 2014, o meia de 24 anos só havia atuado no Real Madrid Castilla - time B -, marcando 15 gols em 92 jogos disputados. Vázquez já mostrava ser uma promessa e os merengues sabiam disso. Além do time B, o meia também atuou no Real Madrid C bem no começo da carreira como profissional.

No seu site oficial, o Real Madrid deu destaque ao retorno de Vázquez, além de dizer que todo seu trabalho e esforço fizeram com que ele retornasse à Madrid: "Seu trabalho, esforço e constância o ajudaram a fazer parte do elenco principal, depois de se destacar na base madridista e passar uma temporada no Espanyol".

No meio de tudo isso, o Espanyol não ficará de mão abanando. O clube da Catalunha ficará com 25% dos direitos do atleta e ganhará algo em uma futura venda do jogador.