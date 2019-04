Roma anuncia ida de Holebas para o Watford

Depois de anunciar as vendas de Bertolacci, Pellegrini e Viviani, a Roma voltou a enxugar seu elenco e anunciou por meio de uma nota no seu site oficial que o lateral esquerdo Jose Holebas não vestirá mais a camisa giallorossa e a partir de hoje (2), passa a ser um jogador do Watford, clube que disputará a Premier League na temporada 2015/16. Holebas havia chegado ao time italiano como uma alternativa ao veterano Ashley Cole que, com o peso de passagens muito bem sucedidas por Chelsea e Arsenal, além de muitas aparições pela seleção inglesa, parecia que dominaria a posição, sendo titular absoluto.

No entanto, Holebas, que tem nacionalidade alemã, mas disputou a Copa do Mundo de 2014 pela Grécia, tirou a titularidade de Cole com o passar do tempo e assumiu a lateral-esquerda da Roma. Durante a temporada passada, o grego disputou 34 jogos com a camisa da Roma e marcou um gol. A transação rendeu 2,5 milhões de euros aos cofres romanistas, com chance de que o Watford ainda pague mais 500 mil euros se atingir determinados objetivos esportivos. Holebas recentemente completou 31 anos e a Roma conseguiu lucro de aproximadamente 150% em relação ao valor pelo qual comprou o jogador. Na época, o time italiano pagou 1 milhão de euros ao Olympiacos, da Grécia.