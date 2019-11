Resultado Argentina x Chile na final da Copa América 2015 (0-0)

20:20 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde/noite de sábado (04). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

20:17 Bravo brilha nos pênaltis, Chile vence Argentina e conquista Copa América pela primeira vez

20:16 Ergue a taça o capitão Bravo! O Chile é campeão da Copa América 2015!

20:10 Agora, é o momento dos jogadores do Chiles pegarem a premiação pela conquista do título. Torcedor faz bela festa.

20:08 Jogadores da Argentina recebem a premiação pelo segundo lugar.

20:06 O trio de arbitragem recebe a premiação neste momento.

20:03 Paolo Guerrero, do Peru, e Eduardo Vargas, do Chile, foram os artilheiros da Copa América 2015.

20:03 Bravo, do Chile, foi eleito o melhor goleiro da Copa América.

20:02 Murillo é eleito o melhor jogador jovem da Copa América 2015.

20:01 Neste momento, começa a festa de premiação da Copa América 2015.

19:54 Palco da festa sendo armado no estádio Nacional. Chilenos comemoram bastante.

19:51 O Chile será, pela primeira vez na história, o representante da América do Sul na Copa das Confederações, a ser realizada em 2017, na Rússia.

19:48 É CAMPEÃO! Com o resultado, o Chile chega a seu primeiro título da Copa América. A Argentina continua na fila e mantém o longo jejum de títulos.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Alexis Sánchez cobra o pênalti com perfeição e garante a conquista do título da Copa América. Festa espetacular no estádio Nacional.

BRAVOOOOOO! Banega cobra no canto esquerdo e o goleiro Brava faz grande defesa. 3 a 1 para o Chile, que pode ser campeão na próxima cobrança.

GOOOOOOOOOL DO CHILE! Aranguiz chuta com qualidade e tira qualquer chance de defesa de Romero. 3 a 1 para o Chile.

PEEEEERDEEEUUU! Higuain chuta muito longe da meta e deixa o Chile na frente. 2 a 1.

GOOOOOOOOOL DO CHILE! Vidal cobra mal, Romero toca na bola, mas não evita o tento chileno. 2 a 1.

GOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! Messi chuta no canto esquerdo, Bravo acerta o canto, mas não tem chance de defender. 1x1

GOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Fernández bate no ângulo direito e abre o placar. 1x0

19:40 Chile começa batendo a penalidade com Fernández.

19:40 Vai começar a disputa de pênaltis.

15’ Fim de prorrogação! Vamos para a disputa de pênaltis para saber quem ficará com o título da Copa América 2015.

12’ Fernández cobra falta, de longe, com perigo e o goleiro Romero faz boa defesa.

9’ Uuuhhh! Vidal recebe na área, é desarmado, mas continua lutando e paga a bola de Zabaleta. Ele manda para entra da área e Aranguiz chega chutando com perigo.

7’ Mascherano lança para Zabaleta, que domina e tenta mandar para Messi, mas a zaga chilena se antecipa e afasta o perigo.

3’ Aranguiz puxa contra-ataque pelo meio e manda para Henriquez. Ele tabela com Sánchez, mas quando recebe é marcado impedimento.

2’ Prorrogação continua da mesma maneira, com equipes sem querer se expor demais.

0’ Começa o segundo tempo da prorrogação!

15’ Fim do primeiro tempo da prorrogação!

15’ Uuuhhh! Mascherano falha feio no meio-campo, Sánchez arranca, entra na área e chuta para fora. Quase o primeiro gol do Chile.

14’ Messi cobra falta jogando na área e Medel manda para escanteio.

10’ Equipes não se arriscam muito nesses minutos de prorrogação.

7’ Díaz recebe bom passe de Henriquez, gira na frente da marcação e tenta colocar no ângulo esquerdo, mas erra.

6’ Chile trabalha a bola no campo de ataque, mas não encontra espaço para finalizar.

5’ Isla recebe na direita, tenta fazer o cruzamento, mas a bola acaba pegando em Rojo.

4’ Modificação no Chile: Sai: Eduardo Vargas. Entra: Henriquez.

3’ Henriquez deve entrar em instantes no Chile.

2’ Fernández passa por Demichellis com velocidade, mas acaba sendo desarmado por Mascherano, que faz bem a cobertura.

0’ Amarelo! Banega perde a bola no meio-campo e evita o contra-ataque fazendo falta em Isla. Com isso, recebe cartão.

0’ Começa o primeiro tempo da prorrogação!

47’ Fim do segundo tempo! Com o empate sem gols, vamos para a prorrogação.

46’ Perdeeeeuuuuu! Messi arranca pelo meio, manda para Levezzi que bate cruzado. Higuain aparece livre na trave esquerda e manda para fora, perdendo o gol do título.

45’ Dois minutos de acréscimos neste segundo tempo.

43’ Messi cobra falta, o zagueiro Silva segura Rojo, que cai na área, mas o árbitro manda seguir.

41’ Banega tabela com Biglia e tenta mandar para Higuai, mas a zaga chilena afasta o perigo.

40’ Amarelo! Aranguiz acerta o meia-atacante Banega de maneira dura e recebe cartão amarelo.

39’ Impedido! Messi acerta um lindo passe e deixa Lavezzi na cara do gol. O atacante manda para o fundo das redes, mas o lance já não valia, pois a jogada havia sido impugnada.

36’ Uuuhhh! Aranguiz acerta um lindo passe por cobertura, Sánchez aparece livre e bate de primeira. A bola passa muito perto do gol e vai para fora. Melhor chance do Chile no jogo.

35’ Última modificação na Argentina: Sai: Pastore. Entra: Banega.

33’ Banega deve ser o último jogador a entrar na Argentina nesta decisão. Ele conversa com o técnico Gerardo Martino.

31’ Cruzamento feito na área, Sánchez domina, mas acaba perdendo o controle da bola em sequência e a pelota sai pela linha de fundo.

29’ Alteração no Chile: Sai: Valdívia. Entra: Matias Fernández.

28’ Alteração na Argentina: Sai: Aguero. Entra: Higuain.

27’ Isla domina na direita, passa por Rojo, entra na área e manda para Valdívia, que chuta fraco para tranquila defesa de Romero.

26’ Vidal sai de campo, mas deve voltar, e a partida recomeça.

25’ Gerardo Martino conversa com o atacante Higuain, que deve entrar na partida.

24’ Jogo paralisado, pois o volante Vidal sofreu uma pancada em dividida com Demichellis e está caído.

22’ Silva escorrega ao receber passe de Medel, Aguero rouba a bola, mas acaba sendo desarmado e o selecionado albiceleste ganha lateral.

20’ Sánchez avança pela direita, deixa o lateral para trás e cruza para área. Vargas domina bem e bate em cima da defesa argentina.

19’ Messi bate direto para o gol, a bola pega em Vidal e vai para escanteio.

18’ Rojo acerta um chutão do campo de defesa, Aguero domina, passa pela marcação e manda para Messi, que sofre falta.

15’ Sánchez tenta puxar o contra-ataque pelo meio, mas acaba fazendo falta em Otamendi.

14’ Argentina tenta chegar na bola parada, mas ainda não consegue levar perigo.

10’ Amarelo! Mascherano corta o ataque chileno botando a mão na bola e recebe cartão amarelo.

9’ Beausejour é lançado na área, mas o goleiro Romero sai bem e faz a defesa.

7’ Jogo sonolento neste momento, sem grandes oportunidades para os dois lados.

5’ Vidal recebe lançamento, acerta belo para Valdívia, que vai até a linha de fundo e cruza em cima do zagueiro argentino.

2’ Pastore tenta arrancar pelo meio, mas acaba sendo desarmado pelo volante chileno.

0’ Começa o segundo tempo!

18:10 Argentina também voltou e continua com a mesma equipe da etapa inicial.

18:09 Chile está de volta ao gramado e não sofreu alterações.

47’ Fim do primeiro tempo! Chile e Argentina ficam no empate, sem gols, nesta etapa inicial.

46’ Bravo! Pastore faz uma linda jogada pela esquerda, deixando os marcadores no chão, e toca para Lavezzi, que chega chutando forte e obriga o goleiro chileno a fazer grande intervenção.

45’ Sánchez recebe de Vidal, entra na área, encontra espaço e finaliza colocado para boa defesa de Romero.

43’ Amarelo! Díaz segura Messi para evitar a ida dele para o ataque e recebe cartão amarelo.

43’ Ritmo do confronto cai neste momento.

39’ Chile se complicando na saída de bola, com vários erros de passes.

37’ Argentina se faz mais presente no setor de ataque neste momento. Jogadores da albiceleste tentam explorar os levantamentos de bola na área.

36’ Escanteio é cobrado na área chilena, Aguero manda para o centro da área e Pastore tenta finalizar de primeira, mas a bola bate na defesa adversária.

33’ Levezzi tenta arrancar após um erro chileno e Vidal mata o contra-ataque.

32’ Amarelo! Medel erra a bola, acerta o atacante Messi de maneira ríspida e recebe cartão amarelo.

29’ Vargas tenta roubar a bola de Otamendi e acaba cometendo uma falta dura no campo de ataque.

28’ Modificação na Argentina: Sai: Dí María. Entra: Lavezzi.

27’ Lavezzi está vestindo a camisa de jogo no banco de reservas. Deve entrar, provavelmente, na vaga de Dí María.

26’ Bola volta a rolar no estádio Nacional, em Santiago.

25’ Dí María fica caído no campo e a partida é paralisada para atendimento ao jogador.

24’ Dí María tenta arrancar pelo meio-campo, mas acaba tocando muito forte na bola e perde a posse dela.

23’ Amarelo! Silva segura a camisa do atacante Dí María e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

22’ Vargas recebe um belo lançamento do campo de defesa, parte em velocidade, entrada na área, mas chuta muito forte e manda a bola para longe do gol.

19’ Uuuhhh! Messi cobra falta com categoria, Aguero desvia de cabeça e Bravo faz uma linda defesa evitando o primeiro gol do confronto.

18’ Falta! Zabaleta recebe de Aguero do lado direito e tenta cruzar, mas sofre uma entrada dura de Beausejour.

15’ Argentina encontra dificuldades para passar pela marcação da La Roja e criar boas oportunidades de gols.

14’ Pastore domina pelo meio e lança para Aguero, que não consegue finalizar e facilita o trabalho da defensiva chilena.

12’ Messi entra na área e tenta cruzar para Aguero, mas a zaga do Chile mostra atenção e afasta o perigo.

10’ Romero! Sánchez desce com velocidade pela direita e bate para o gol. A defesa corta e Vidal pega o rebote dentro da área. Ele gira bem e manda com perigo para ótima defesa do arqueiro argentino.

8’ Eduardo Vargas arrisca chute de longe e a bola passa perto do canto direito de Romero.

7’ Perdeu! Sánchez faz boa jogada pela direita e manda para Valdívia, que fica em boas condições para chutar com perigo e erra feio.

6’ Beausejour domina pelo lado esquerdo e faz o cruzamento para área, mas a zaga adversária corta bem.

5’ Pastore domina pelo meio e lança Messi na direita. Ele domina com categoria, avança e acerta um passe espetacular para Aguero, que não consegue chegar antes de Bravo. Ótima oportunidade da albiceleste.

4’ Dí María recebe na esquerda, limpa o zagueiro e bate cruzado, com perigo. A Argentina assusto o gol defendido por Bravo.

1’ Isla recebe na direita, avança bem e cruza buscando Vargas, mas o goleiro Romero segura bem.

0’ Argentina começa o jogo apertando a saída de bola do Chile, que toca e tenta sair da forte marcação.

0’ Começa! A bola está rolando na grande decisão da Copa América 2015 entre Chile e Argentina.

17:01 Linda festa da torcida chilena no estádio Nacional! Dentro de instantes, a bola começar a rolar na grande decisão.

16:59 Agora, é o momento do hino nacional do Chile ser executado.

16:58 Hino da Argentina sendo executado neste momento.

16:56 Chile e Argentina estão no gramado do estádio Nacional, em Santiago.

16:54 Bela imagem de uma torcedora do Chile com um torcedor da Argentina mostrando que a rivalidade deve ficar apenas dentro das quatro linhas.

16:50 Torcedores do Chile fazendo um belo espetáculo com bandeiras no estádio Nacional, que está completamente lotado.

16:45 Bela festa das torcidas de Chile e Argentina no estádio Nacional.

16:40 Estádio Nacional, em Santiago, completamente lotado para o confronto. Capacidade máxima deve ser utilizada nesta tarde.

16:35 Jogadores do Chile tirando um selfie no gramado do estádio Nacional.

16:30 Para completar a ficha técnica do confronto vamos confirmar o árbitro, que vem da Colômbia. Wilmar Roldán será o responsável por comandar o confronto. Ele será auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzmán e Cristian de la Cruz.

16:25 Jogadores no gramado do estádio Nacional, em Santiago, realizando o trabalho de aquecimento.

16:20 O técnico Gerardo Martino, da Argentina, terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Garay, Roncaglia, Gago, Pereyra, Higuain, Guzmán, Casco, Tévez, Banega, Lamela, Lavezzi e Marchesín.

16:15 O banco do Chile será formado por: Mena, Albornoz, Fuezalida, Pinilla, Garcés, Rojas, Matias Fernández, Pizarro, GUtiérrez, Henriquez e Johnny Herrera.

16:15 A escalação oficial de Chile e Argentina. Confira torcedor e, dentro de instantes, informaremos os respectivos bancos de reservas.

16:10 A taça e bola que será utilizada no confronto estão na beira do gramado do estádio Nacional.

16:05 Torcedores do Chile se preparando para entrar no estádio Nacional. Confiança na conquista do título é gigantesca.

16:00 Tudo pronto nos vestiários da Argentina. Uniforme dos jogadores estão no seu devido lugar.

15:57 Um milionário chileno comprou cerca de 40 mil bandeiras do país e destruiu para os torcedores, que deixam a festa ainda mais bonita.

15:56 Alguns torcedores da Argentina concentrados atrás de um dos gols do Estádio Nacional.

15:54 Estádio Nacional, em Santiago, completamente lotado já. Muita festa da torcida Chilena, que “pinta” o local de vermelho.

15:52 O zagueiro Garay, com infecção intestinal, desfalca a Argentina na decisão da Copa América. Demichellis será o substituo, assim como aconteceu nas semifinais da competição.

15:50 Chegada dos jogadores do Chile é bastante festejada pela torcida.

15:45 O Chile também está definido para o confronto! A La Roja entrará em campo com: Bravo; Isla, Medel, Silva, Beausejour; Aranguiz, Díaz, Vidal, Valdívia; Alexis Sánchez e Eduardo Vargas.

15:39 Atenção torcedor! A Argentina está definida da seguinte maneira para a grande final: Romero, Zabaleta, Demichellis, Otamendi e Marcos Rojo; Biglia, Mascherano, Pastore; Di María, Sergio Aguero e Messi.

15:35 Assim é como está o estádio Nacional neste momento. Ainda falta cerca de uma hora e meia para a bola rolar, mas o torcedor já começa a ocupar seus lugares.

15:32 Chegou! A Seleção da Argentina, comandada por Lionel Messi, já se encontra nas dependências do estádio Nacional, em Santiago. O Chile deixou o hotel em direção ao palco do jogo.

15:30 Olha ela! A desejada e bela taça da Copa América já está pronta para cair nas mãos da Seleção Chilena ou da Seleção Argentina. A Vavel Brasil pergunta para você, torcedor, quem levará este troféu: Chile ou Argentina?

15:25 Torcedores do Chile estão do lado de fora do estádio Nacional em grande número. Festa deve ser bonita. Várias bandeiras para colorir o espetáculo dentro de campo.

15:20 O Chile também tem histórico pesando a seu favor e esse pode ajudar bastante neste confronto, pois nos últimos dez jogos da La Roja na Copa América aconteceram gols favoráveis em todos. Isso faz com que o selecionado chileno fique com a sua melhor sequência desde 1941, quando alcançou 11 partidas.

15:16 Atenção torcedor da Argentina e amantes do bom futebol! Fiquem de olho, pois o dono desta camisa pode ser fatal neste confronto. Trata-se de um dos melhores jogadores da história do futebol, o Lionel Messi.

15:14 Em partida realizadas no Chile, pela Copa América, os dois selecionados já se enfrentaram sete vezes. O retrospecto é totalmente favorável aos argentinos, que venceram três vezes, não sofreram derrotas e ficaram na igualdade em quatro oportunidades.

15:12 Já o Chile não vem se dando bem contra os argentinos como já foi falado. Em 24 confrontos válidos pela Copa América, balançou as redes da albiceleste 12 vezes. Assim, os chilenos têm uma média de um gol a cada duas partidas disputadas ante a Seleção da Argentina.

15:10 A Seleção da Argentina tem um grande retrospecto ao seu favor. Nos últimos 13 jogos, a albiceleste balançou as redes chilenas em 12 oportunidades. Nesta Copa América, os argentinos estão com uma média de 2,3 gols por jogo.

15:00 O Chile pode quebrar mais um jejum nesta tarde. Em dez jogos, o time acabou saindo de campo derrotado em nove oportunidade, sendo que não balançou as redes da albiceleste nas última seis partidas.

14:50 Tabu! O Chile jamais venceu a Argentina em jogos de Copa América. Em 24 confrontos, os chilenos saíram de campo derrotados em 19 oportunidades e igualaram o marcador com a albiceleste em cinco vezes.

14:40 Com este modelo de disputa, será a quarta vez que a Argentina chega à final da competição. Nas três vezes que decidiu o certame, os argentinos só conseguiram o título em 1993, quando bateram o México. Em 2004 e 2007, a albiceleste caiu perante a Seleção Brasileira.

14:30 Durante três edições, a final da Copa América foi disputada no sistema de ida e volta, como ocorrer, por exemplo, na Copa do Brasil. Já nas competições de 1975 e 1979 havia uma partida de desempate, em estádio neutro, caso fosse necessário a disputa.

Chile e Argentina se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, pelo mesmo objetivo, levantar o tão sonhado e aguardado caneco da Copa América. Para o Chile, o título vale a coroação da que talvez seja a melhor geração da história do país, com Aranguiz, Valdívia, Vidal, Vargas, entre outros.

Por sua vez, a Argentina, depois de ser vice campeã mundial e sentir o gostinho do tri campeonato no ano passado, quer mais do que nunca levantar esse troféu e marcar Messi, Aguero, Dí Maria, Higuain e seus craques na história da Seleção do seu país.

''Queremos muito esse título para marcar essa geração fantástica do nosso futebol. Infelizmente, o Mundial acabou escapando e perdemos para a Alemanha, que teve todo o mérito, mas nós podíamos ter vencido. A Copa América para nós é a prova de que podemos conquistar coisas maiores lá na frente'', admitiu Tata Martino, ex-treinador de Messi no Barcelona e atual treinador do jogador na Seleção.

A missão, no entanto, não deve ser fácil. A Alvi Celeste enfrentará um estádio lotado de chilenos ávidos pela mesma conquista. Sedentos também estão os argentinos, que há 22 anos não sabem o que é ser campeão. O último título conquistado pela Seleção de Messi foi em 1993, na Copa América do Equador. Ao que tudo indica, a previsão é de um grande jogo e a história está prestes a ser escrita, resta saber para qual dos lados será o fina feliz.

Grande parte do sucesso se deve a chegada do técnico Sampaoli, que mudou o estilo de jogar da Seleção, apostando em um futebol mais leve, de marcação e entrega. Hoje, o Chile disputa de igual para igual com qualquer Seleção da América do Sul e encara o momento como perfeito para, enfim, levantar sua primeira taça, ainda por cima dentro de sua casa.

''Precisamos conter a euforia. Sabemos que estamos jogando dentro da nossa casa e queremos muito dar esse título de presente para nossa torcida, mas temos que manter a tranquilidade e jogar nosso futebol. Vamos enfrentar um adversário de muita qualidade, com jogadores do primeiro escalão do futebol mundial e precisamos estar preparados'', afirmou o treinador argentino, Sampaoli.

Você sabia? A primeira final com partida única na Copa América só foi realizada pela primeira vez em 1987 e, na ocasião, o Chile estava presente no confronto ante o Uruguai. Contudo, os chilenos amargaram o segundo lugar no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Atenção torcedor! A final da Copa América se terminar empatada nos 90 minutos não vai diretamente para os pênaltis assim como os jogos nas outras fases da competição. Assim, teremos mais 30 minutos de bola rolando na prorrogação para, se continuar na igualdade, ser definido o campeão nas penalidades.

Esta final deve reservar grandes emoções para todo amante do futebol. Será a primeira vez que Argentina e Chile estarão disputando um título. E quem fica com o título? Faça sua aposta e acompanhe tudo conosco, na melhor cobertura da Copa América 2015.

Pré-jogo: Sob pressão pela vitória, Chile e Argentina decidem a Copa América 2015

Para muitos, Lionel Messi é o melhor da história do país. As comparações com Maradona são inevitáveis, mas mesmo sendo quatro vezes vencedor da bola de ouro da FIFA, La Pulga ainda sofre por nunca ter levantado uma taça com a camisa de sua Seleção.

A espera, no entanto, pode acabar neste sábado e a amenizar um pouco a dor da derrota para a Alemanha, que tirou o tri campeonato da Argentina e ainda é motivo de tristeza po parte dos torcedores.

Quatro finais, quatro vices. Esse é o retrospecto da La Roja em decisões de Copa América. Conhecida por figurar entre as Seleções medianas da América do Sul, de 2012 para cá, o Chile vem sido uma pedra no sapato das consideradas grandes. Brasil e Uruguai já sentiram do que o time comandado por Jorge Sampaoli é capaz.

A Celeste acabou eliminada da competição nas quartas com gol de Isla e os brasileiros por muito pouco não foram surpreendidos nas oitavas da Copa do Mundo do ano passado, em solo brasileiro. A vaga veio suada nas penalidades e os chilenos lamentam até hoje a bola no travessão de Pinilla no fim do jogo.

Com melhor campanha, o Chile, dono da casa, venceu quatro das cinco partidas que disputou até aqui, teve um empate e não perdeu nenhuma vez. La Roja eliminou o atual campeão, o Uruguai, nas quartas e vem confiante para essa decisão.

A Seleção Argentina também não perdeu. Empatou duas e venceu três, mas ainda não havia mostrado todo o potencial que pode alcançar até o 6 a 1 sobre o Paraguai na semifinal. A goleada encheu não só o elenco, mas a torcida de motivação.

Jorge Valdivia e Lionel Messi são os jogadores que mais deram assistências nesta Copa América. Cada um deu 3 passes decisivos para gols, mas Valdívia ainda não foi às redes nessa competição, enquanto Messi tem 1 gol marcado

As duas seleções são as que tem a maior média de posse de bola nesta edição da Copa América. O Chile tem 70,43% e a Argentina 66,56%.

Chile e Argentina se enfrentaram 24 vezes na Copa América e o retrospecto não é nada animador para o dono da casa. São 19 vitórias da Alvi Celeste, 5 empates e nenhuma derrota. Ao todo, foram 56 gols marcados pela Seleção de Tata Martino, contra 12 dos chilenos. Além disso, O Chile perdeu nove de seus últimos dez jogos de Copa América contra a Seleção Argentina e ficou sem marcar nos últimos seis.

O Estádio Nacional de Santiago será o palco da decisão na final Chile x Argentina desta tarde. Com capacidade para 55 mil espectadores, a arquibancada promete tremer com o entusiasmo da torcida chilena, na expectativa da conquista do seu primeiro título da competição

Para Tata Martino essa é a hora da Argentina mostrar que, apesar de ter uma das melhores seleções do mundo, não amarela em decisões. ''Queremos muito esse título para marcar essa geração fantástica do nosso futebol. Infelizmente, o Mundial acabou escapando e perdemos para a Alemanha, que teve todo o mérito, mas nós podíamos ter vencido. A Copa América para nós é a prova de que podemos conquistar coisas maiores lá na frente''

Messi? Dí Maria? Aguero? A principal preocupação de Jorge Sampaoli não é nenhum dos jogadores da Seleção Argentina. ''Precisamos conter a euforia. Sabemos que estamos jogando dentro da nossa casa e queremos muito dar esse título de presente para nossa torcida, mas temos que manter a tranquilidade e jogar nosso futebol. Vamos enfrentar um adversário de muita qualidade, com jogadores do primeiro escalão do futebol mundial e precisamos estar preparados.''

FIQUE DE OLHO Chile x Argentina: Embora a Argentina tenha aplicado uma impiedosa goleada na semifinal, sua principal estrela não foi as redes. Lionel Messi só marcou uma vez em toda a competição. Um gol de pênalti no empate em 2 a 2 com o Paraguai na estreia. Camisa 10 e um dos melhores jogadores em atividade no futebol, La Pulga ainda está devendo no torneio. Será que Messi guardou o melhor para a final?

FIQUE DE OLHO Argentina x Chile: Artilheiro da Copa América com 4 gols, Eduardo Vargas tem sido o nome de maior destaque da Seleção Chilena até aqui na competição. Ao lado de Vidal, meia da Juventus, o atacante comanda as ações do setor ofensivo e é um dos principais responsáveis pelo sucesso de La Roja no torneio. Se o Chile pensa em ser campeão e acabar de uma vez com a fama de azarão, o caminho mais curto para a taça passa pelos pés de Vargas

Assista aos lances do passeio da Argentina sobre o Paraguai na semifinal da Copa América 2015

A Alvi Celeste lavou a alma no confronto contra o Paraguai, válido pela semifinal da competição. O que ainda não havia apresentado em todo o torneio, ficou guardado para esse confronto. Dí Maria duas vezes, Higuain, Pastore, Aguero e Rojo marcaram no massacre sobre a Seleção Paraguaia por 6 a 1. Não poderia haver combustível melhor antes de uma decisão

O CAMINHO ATÉ AQUI: A Argentina estreou na competição com um empate em 2 a 2 diante do Paraguai. Depois disso, foram duas vitórias magras contra Uruguai e Jamaica, ambas por 1 a 0. Nas quartas de final, a Seleção de Tata Martino não saiu do 0 a 0 com a Colômbia e a vaga na próxima fase só veio nas penalidades. A redenção estava guardada para as semifinais. A goleada por 6 a 1 sobre o Paraguai serviu não só como motivação, mas como uma forma de demonstrar do que a Seleção Argentina é capaz

Assim como o Chile, a Seleção da Argentina também carrega um enorme peso nas costas. Messi e companhia ainda não conquistaram nenhum título por seu país e tem na Copa América, a chance de levantar o primeiro troféu dessa geração. Após o vice campeonato na Copa do Mundo do ano passado, a pressão por um título de expressão só aumentou

Assista aos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Peru, que creditaram o Chile a finalíssima da Copa América

Na semifinal, o Chile, de Vidal, mediu forças contra o Peru, de Paolo Guerrero. O favoritismo era todo da equipe da casa, mas os visitantes fizeram jogo duro e por pouco não surpreenderam a torcida que lotou o Estádio Nacional de Santiago. Com dois gols de Eduardo Vargas, o Chile despachou a Seleção Peruana e venceu por 2 a 1. Garantido-se na grande decisão da Copa América e mantendo vivo o sonho de levantar a taça

O CAMINHO ATÉ AQUI: O Chile estreou na Copa América com vitória por 2 a 0 em cima do Equador. Na segunda rodada, o time reserva do México deu trabalho e o 3 a 3 do placar mostrou o equilíbrio da competição. Na terceira rodada, goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia e classificação para as quartas de final. Na 2ª fase, vitória sobre o atual campeão Uruguai por 1 a 0 e na semifinal, foi a vez da Seleção Peruana sentir a pressão do caldeirão chileno. 2 a 1 e vaga na final do torneio

Invicto até aqui na competição, o Chile chega para essa decisão contra a Argentina com a confiança restabelecida. 28 anos depois, La Roja está de volta a uma final de Copa América, e dessa vez quer um final feliz para sua torcida. Ao todo, são quatro vices, mas a taça nunca veio. Essa pode ser a chance da melhor geração da Seleção Chilena em anos, levantar o primeiro caneco e marcar Vargas, Vidal, Valdívia, Aranguiz e tantos outros nomes na história do país

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real da final da Copa América 2015 entre Chile x Argentina, partida a ser disputada às 17h00 no Estádio Nacional em Santiago, no Chile.