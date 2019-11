Resultado Peru x Paraguai na Copa América 2015 (2-0)

22:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de sexta-feira (03). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

22:25 Com o resultado, o Peru termina a Copa América 2015 na terceira colocação, enquanto o Paraguai fica no quarto lugar. O grande campeão será conhecido neste sábado (04), quando Chile e Argentina vão se enfrentar, às 17h00, no estádio Nacional, no Chile. A melhor cobertura da final da Copa América você acompanha na Vavel Brasil!

48’ Fim de jogo! Peru vence Paraguai por 2 a 0 e fica com o terceiro lugar da Copa América 2015.

45’ Última alteração no Peru: Sai: Carrilo. Entra: Hurtado.

43’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! Carrilo faz linda jogada e manda para Sánchez avançar livre pela direita. Ele vai até a entrada da área e cruza para Guerrero empurrar para o fundo das redes. Festa peruana.

42’ Amarelo! Sánchez faz falta no campo de ataque e recebe cartão amarelo.

41’ Defesa do Paraguai protagoniza alguns lances bizarros durante a partida.

39’ Amarelo! Yotún mata o ataque paraguaio e recebe o segundo cartão amarelo da partida.

38’ Modificação no Peru: Sai: Reyna. Entra: Sánchez.

36’ Samúdio faz jogada pela esquerda de ataque e cruza para área. Bobadilla sobe livre, mas cabeceia no centro do gol e Gallese defende bem.

34’ Vargas tenta um chutão no campo de defesa e acaba errando feio. Por pouco, Romero não aproveita e fica em boas condições de marcar.

31’ Paulo Da Silva manda para Aranda, que carrega até a frente da área e serve Ortiz. Ele chuta e erra o alvo.

26’ Paraguai melhorou com a entrada de Benítez, mas não consegue manter o ritmo para pressionar o adversário e buscar o empate.

21’ Perdeu! Romero recebe de Barrios e faz cruzamento para Benítez, que acaba sendo travado por Ramos no momento que marcaria o gol de empate. Melhor chance paraguaia no jogo.

18’ Última modificação no Paraguai: Sai: Ortigoza. Entra: Ortiz.

16’ Impedido! Cueva recebe lindo passe de Reyna e manda para Guerrero, mas o atacante tem jogada impugnada por conta de posição irregular.

13’ Modificação no Paraguai: Sai: Victor Cáceres. Entra: Aranda.

11’ Alteração no Peru: Sai: Lobatón. Entra: Yotún.

11’ Alteração no Paraguai: Sai: Martínez. Entra: Benítez.

10’ Carrilo faz boa jogada pela direita de ataque e manda para Guerrero, que chuta forte, mas a bola desvia na defesa paraguaia e vai para fora.

7’ Bola é levantada na área paraguaia, o corte é mal feito e Vargas aproveita para chutar forte de fora da área e levar perigo.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PERU! Cueva cobra escanteio, Paolo Guerrero manda de cabeça para o meio da área e a zaga paraguaia afasta a bola para frente. Carrilo aproveita e chuta de primeira para o fundo das redes.

1’ Cueva manda entre as pernas do jogador paraguaio, Advíncula pega na direta e faz o cruzamento para a zaga mandar para escanteio.

0’ Começa o segundo tempo!

21:32 Peru também voltou e os 11 jogadores que iniciaram o primeiro tempo foram mantidos.

21:32 Paraguai voltando para o gramado neste momento. Aparentemente, sem alterações.

46’ Fim do primeiro tempo! Equipes ficam empatadas, sem gols, nesta etapa inicial e a torcida vaia bastante.

43’ Carrilo carrega a bola pelo meio-campo e tenta acionar Advíncula na direita, mas toca muito forte e o torcedor vaia o passe do jogador peruano.

41’ Paraguai mostra muita dificuldade para sair do campo de defesa com a posse da bola. Lentidão da equipe é evidente.

37’ Amarelo! Guerrero deixa a bola para Reyna, que partiria com velocidade para o gol, mas foi derrubado por Samúdio. O lateral-esquerdo recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

37’ Paraguai trabalha a bola no campo de defesa para tentar encontrar espaços pelo meio-campo e assustar os peruanos.

35’ Guerrero domina pelo meio-campo e toca para Reyna. O atacante, novamente, chuta de fora da área, mas dessa vez não leva perigo.

32’ Equipes buscam o ataque com frequência, mas o erro de passe continua atrapalhando chegadas mais perigosas.

29’ Impedido! Victor Cáceres trabalha a bola pelo meio e manda para Samúdio, que cruza rasteiro buscando o Romero, mas o lance é parado por conta de posição irregular.

25’ Perdeu! Advíncula vai na direta, a zaga paraguaia fica apenas observando e Lobatón recebe livre dentro da área. Contudo, chuta para longe.

23’ Gallese! Depois de um corte errado de Ramos, Romero pega a bola fora da área e chuta para boa defesa do goleiro peruano. Primeiro chute paraguaio no jogo.

22’ Seleções estão errando muitos passes no meio-campo e, com isso, dificultam o trabalho de seus respectivos ataques.

19’ Jogo não tem grandes emoções, até o momento, mas a torcida faz uma bela festa no estádio Ester Roa.

16’ Que feio! Aguilar, zagueiro do Paraguai, foi dominar a bola com o pé esquerdo, furou e ainda bateu com o bico da chuteira direita. Assim, ele protagonizou um dos lances mais bizarros desta Copa América.

15’ Peru toma a iniciativa no confronto e tem uma presença maior no setor ofensivo. Paraguai encontra dificuldades para colocar velocidade no jogo.

13’ Uuuhhh! Em cobrança de falta pela ponta esquerda, Vargas cobra a falta direto para o gol e assusta o goleiro Villar.

10’ Romero recebe pela esquerda, avança e faz cruzamento. A bola pega na defesa peruana e vai para escanteio.

6’ Villar! O goleiro do Paraguai faz grande defesa depois de uma boa jogada individual de José Reyna, que carrega a bola pelo meio e arrisca um belo chute de longe.

3’ Impedido! Lucas Barrios recebe de Ortigoza, fica em boas condições para marcar, mas lance é impugnado pelo assistente.

2’ Paolo Guerrero é lançado na entrada da área, domina a bola, mas acaba errando o passe e facilita o trabalho da defensiva paraguaia.

0’ Começa! A bola está rolando no estádio Ester Roa para a disputa do terceiro lugar entre Peru e Paraguai.

20:26 Os hinos das duas seleções já foram executados, dentro de instantes, a bola rola no estádio Ester Roa.

20:22 Equipes estão no gramado do estádio Ester Roa.

20:14 Os suplentes do Paraguai são os seguintes jogadores: Antony Silva, Alfredo Aguilar; Iván Piris, Balbuena, Valdez, Ortiz, Molinas, Aranda, Roque Santa Cruz, Benítez, González.

20:12 O banco de reservas do Peru tem os seguintes jogadores: Jair Céspedes, Hansell Riojas, Requena, Hurtado, Farfán, Penny, Retamoso, Pizarro, Yotún.

20:10 O Paraguai também está definido e vem para o gramado da seguinte maneira: Villar, Marcos Cáceres, Paulo Da Silva, Aguilar e Samúdio; Victor Cáceres, Ortigoza, Martínez, Romero e Bobadilla; Lucas Barrios.

20:05 O Peru está escalado para o jogo de logo mais. A equipe de Ricardo Gareca entrará em campo com: Gallese; Advíncula, Ascues, Christian Ramos e Juan Vargas; Ballón, Lobatón, Cueva, José Reyna e Carrilo; Paolo Guerrero.

20:00 Torcida comparecendo um bom número, mesmo com o confronto valendo apenas o terceiro lugar.

O jogo pode até não valer muita coisa, já que o terceiro lugar não é muito comemorado no futebol, diferentemente das competições olímpicas. Contudo, Peru e Paraguai devem fazem um confronto ofensivo para terminar esta Copa América na melhor posição possível.

Alguns torcedores brasileiros devem dar uma atenção especial aos dois selecionados por conta de jogadores que atuam nos seus times estarem em campo nesta noite.

Com o sonho de conquistar o título da Copa América desta edição acabado, os dois selecionados depois do confronto vão iniciar o planejamento para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Paraguaios e Peruanos chegam neste certame correndo por fora, pois o favoritismo fica a cargo de Brasil, Argentina e Uruguai.

FIQUE DE OLHO Paraguai x Peru: Cueva, meia atacante: jovem, muito habilidoso e uma das grandes surpresas, Cueva vem mostrando suas jogadas pelas alas do campo e deixou seu gol contra o Brasil, logo na estreia.

FIQUE DE OLHO: Paraguai x Peru: Lucas Barrios, atacante: novo jogador do Palmeiras, vem sendo destaque paraguaio, ao mostrar grande faro de gol, entrando durante as partidas e deixando sua marca.

Já o Peru vem confiante. Mesmo tendo o desfalque do suspenso Zambrano e com a dúvida de Jefferson Farfán, com dores no tornozelo, Gareca se diz feliz com a posição que seu time está chegando, provando a qualidade do elenco: “Saio daqui com a confirmação do que pensava do futebol peruano ao assumir a seleção. Chegamos à fase final e isso vai nos permitir crescer e chegar às Eliminatórias em uma boa forma.”

Sobre a decisão, o argentino Ramon Diaz crê que se Argentina seguir jogando da mesma forma, será quase impossível para o Chile: “Com respeito à final, se a Argentina jogar assim, o Chile não tem chance. Pela qualidade de jogadores, pelo tempo de trabalho, acredito que o resultado será amplo para a Argentina.”

Cheia de desfalques e com várias dúvidas, o time paraguaio é uma incógnita para o jogo desta sexta-feira. Vários são os contundidos, como Santa Cruz, Benitez, Ortigoza, sendo que podem ser trocados por Bobadilla, Romero e Barrios.

O Estádio Municipal de Concepción, recém reformado e muito belo, será o palco da sua terceira partida e que vale a terceira posição na Copa América 2015.

A sofrida vitória chilena, carimbando a sonhada vaga para a final em casa.

Em um Nacional lotado, o Chile tinha tudo para avançar tranquilo à final, mas não contava com um Peru atuando até melhor. Durante 20 minutos, era o time rival quem mandava e viu a atuação do árbitro venezuelano atrapalhar a vida peruana. Um gol irregular e uma expulsão mataram a partida, mas os comandados de Gareca seguiam valentes em busca da vaga. Mas Vargas decidiu num chute de fora e matou a partida.

Contra a fraca Bolívia, Guerrero atropelou e marcou três, único hat trick da Copa América e selando a vaga nas semifinais, fazendo o clássico do Pacífico contra o Chile.

A estreia foi contra o Brasil e a derrota, por virada, surgiu apenas no último lance de jogo, quando Neymar achou uma bola para assistir Douglas Costa. No jogo seguinte, a vitória contra a Venezuela reacendia os ânimos peruanos. Precisando de um empate para ser segundo e enfrentar a Bolívia, o Peru fez o básico para empatar e ser vice no seu grupo.

No Grupo C, ao lado de Brasil, Colômbia e Venezuela, os peruanos não respeitaram ninguém e empurrou a equipe 'cafetera' para a terceira posição. Tudo porque tiveram um bom futebol, atacando bem pelas laterais e contando com suas estrelas para resolver na frente.

O Peru foi uma das surpresas da competição. Sempre constante na sua intensidade ofesiva, tendo bom padrão tático e sem medo de atacar as grandes seleções, incomodou muita gente nessa Copa, mostrando que essa geração peruana pode dar bons frutos.

O show de gols argentinos e a vaga para a grande final.

O tempo real do jogo: Resultado Argentina x Paraguai (6-1)

Veja a análise da partida: Argentina massacra Paraguai e avança à final da Copa América

Sem nada a perder e com moral, o Paraguai se viu de frente contra a Argentina. O poderio hermano apareceu e não deu nenhuma chance aos guaranis, aplicando uma sonora goleada por 6 x 1 e indo à final da Copa América 2015.

A repetição de 2011 aconteceu. Robinho abriu o placar, o Brasil jogava bem, mas os problems brasileiros trouxeram o time guarani para a partida e Benitez empatou, levando as quartas de final para os pênaltis. Santa Cruz bem que tentou atrapalhar, isolando sua cobrança decisiva, mas Benitez voltar a marcar e classificou a tricolor para as semifinais.

Nada disso aconteceu. Teve de lutar muito para arrancar um milagroso empate na estreia, ante a Argentina. Contra a jamaica, uma vitória magra deixou muita dúvida e na rodada final, outra guerra, contra o Uruguai, se credenciando a pegar o Brasil nas quartas.

A campanha paraguaia teve muita garra, uma certa inconstância e pouca técnica. No Grupo B, ao lado de potências como Argentina e Uruguai, tinha de buscar uma vitória contra a fraca Jamaica.

Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, vem dando a volta por cima, após um trabalho muito fraco no time brasileiro. Sem medo do ataque, ele posiciona um time compacto, com marcação alta e muitas jogadas pelas alas. Tirando seu centroavante, cria espaços para chegada dos meias, como Farfán e Lobatton.

Em um time de conhecidos, como Guerrero, Pizarro e Farfán, outros dois bons nomes surgiram e devem ser vistos com maior atenção. Advíncula e Cueva, jovens, habilidosos e com grande técnica, foram muito bem na Copa e devem cavar uma vaga no futebol europeu.

Uma equipe que surpreendeu. Num grupo difícil, se classificou como segundo, teve Guerrero como peça chave na fase final e mostrou força ofensiva com muita velocidade e poder de fogo.

O time peruano repete o feito de quatro anos atrás. Em mais uma disputa pela terceira posição, se viu com grandes chances de buscar o título, encarando de igual o time da casa, mas perdendo o jogo e adiando um antigo sonho.

O treinador Ramon Dias também foi importante, ao dar um padrão tático, colocar uma equipe de forma bem compacta, com força nas bolas aéreas e sufocando a saída de bola, por muitas vezes.

O que atrapalhou muito a sequencia paraguaia foram as lesões. Durante toda a Copa, nomes importantes, como Benitez, Ortigoza e Santa Cruz, sentiram problemas musculares e se tornaram ausência.

Com Benitez, Villar, Romero, o Paraguai levou ao Chile boas promessas e que fizeram boa cmpetição. Juntos com a experiência de Vilar, Santa Cruz, Da Silva, o time guarani foi guerreiro, lutou até o final e vai em busca do terceiro lugar.

O Paraguai tenta uma renovação, mas continua com velhos veteranos em sua equipe. Alternando jovens de bons valor e outros conhecidos do mundo do futebol, conseguiu chegar até as semifinais, mas não poderá repetir a final, como fez em 2011, contra o Uruguai.

Historicamente, as partidas valendo o terceiro lugar são sempre emocionantes, cheias de gols e intensa. A promessa é que as equipes se empenhem o máximo para chegar na melhor posição possível.

Confira em todas as suas emoções, Peru x Paraguai,, com o melhor tempo real, trazendo o minuto a minuto do jogo que vale a terceira posição.

Amigo da VAVEL Brasil, seja bem vindo em mais uma transmissão especial da Copa América. A reta decisiva da competição continental chegou e hoje, você acompanha o minuto a minuto da partida que vale o terceiro lugar no torneio.