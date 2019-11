Real Madrid inaugura loja oficial em um dos pontos turísticos de Barcelona

Pode parecer provocação, mas à princípio não passa de uma mera estratégio de marketing. O Real Madrid, principal rival do Barcelona, inaugurou uma nova loja oficial do seu clube, mas em uma região bastante "curiosa": nada mais, nada menos que no número 114 das Ramblas, um dos principais pontos turísticos de Barcelona, conhecido como o calçadão da cidade. Curiosamente, poucos metros depois tem a loja oficial do clube catalão.

A patrocinadora do clube merengue, a Adidas, é uma das responsáveis pela abertura dessa loja, que visa expandir cada vez mais os produtos e a marca do clube da capital espanhola. Mas por quê logo esse ponto em Barcelona? O 114 das Ramblas é conhecido por ter um grande fluxo de turistas e isso ajudou bastante na hora da escolha. Também por curiosidade, a Nike, principal rival da Adidas, também tem uma loja metros depois dali.

A Adidas falou sobre a escolha, dizendo que a região tem muitos turistas e que Barcelona é um lugar onde mais existem torcedores do Real Madrid: “A estratégica localização está determinada tanto pela grande afluência de turismo que tem a cidade de Barcelona e porque é uma das cidades espanholas com maior número de torcedores do Real Madrid”, afirmou a fornecedora de material do clube merengue.

Essa se torna a décima loja oficial do clube, juntamente com a Adidas, no mundo. Além dessa em Barcelona, quatro estão localizadas no centro de Madri, uma gigantesca dentro do Santiago Bernabéu, duas no aeroporto de Barajas, além de uma na Cidade do México e outra em Mallorca, essas duas últimas que foram firmadas recentemente.

Vários produtos pertencem à estas lojas do Real Madrid. Dentre estes produtos, camisas de praticamente todos os jogadores, calções, bonés e até uma réplica da La Décima estão presente nestas lojas, que prometem dar cada vez mais lucros à um dos clubes mais ricos do mundo.