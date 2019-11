Guia VAVEL da Copa América 2015: Bolívia

Com dois nomes conhecidos do futebol brasileiro, a Bolívia se prepara para a Copa América e busca seu segundo título na competição. O atacante Marcelo Moreno é o mais conhecido de todos, entretanto, Juan Arce, ex-Corinthians, também se destaca na lista do convocados do técnico Mauricio Soria.

Arce não deixou saudades para a torcida do Corinthians. Disputou 18 jogos e marcou 4 gols pelo clube. Fazia dupla de ataque com Finazzi, no ano em que o Corinthians foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois disso, Arce foi para o Oriente e chegou a defender o Sport Recife antes de retornar ao futebol boliviano.

Marcelo Moreno teve mais sorte que o compatriota em solo brasileiro. Foi campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2014 e vice-artilheiro da competição. O empréstimo com o clube mineiro terminou, ele retornou ao Grêmio e foi emprestado para o Changchun Yatai, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Chinês. Titular na Seleção, é a grande esperança de gols da Bolívia na competição.

Campanha na Copa América 2011

Na última edição da Copa América, realizada em 2011 na Argentina, a Bolívia caiu no grupo A com a anfitriã Argentina, a Colômbia e Costa Rica. Em três jogos, um empate e duas derrotas, 1 gol pró e 5 gols contra, com saldo de gols negativo de 4. O único gol da seleção foi marcado por Rojas.

Seleção P J V E D GP GC SG Colômbia 7 3 2 1 0 3 0 3 Argentina 5 3 1 2 0 4 1 3 Costa Rica 3 3 1 0 2 2 4 -2 Bolívia 1 3 0 1 2 1 5 -4

Expectativa para Copa América 2015

Pela segunda edição seguida, a Bolívia caiu no grupo da seleção anfitriã. Além de Bolívia e Chile, o grupo A conta com México e Equador. A Bolívia estreia no dia 12 de junho, contra o México, no estádio Sausalito, em Viña del Mar.

Em um grupo difícil, onde os favoritos são Chile e México devido as boas participações na Copa do Mundo 2014 e as estrelas como Alexis Sanchez, Vidal e Chicharito, a Bolívia terá bastante dificuldade. Assim como na edição de 2011, deverá passar por dificuldades e terminar entre os dois não classificados com uma campanha negativa.

Para a edição da Copa América 2015, a Bolívia apresentou seus novos uniformes. O titular será o tradicional com camisa verde e short branco, já o reserva será com camisa branca e short verde.

Histórias marcantes na Copa América

A Bolívia participou 23 vezes da Copa América e conquistou o título uma vez, em 1963, quando venceu o Brasil na decisão. O país sediou a competição em duas oportunidades, em 1963 quando foi campeão sobre o Brasil e em 1997 quando foi vice para a mesma Seleção Canarinho.

Apesar de ser considerada uma seleção pequena e fraca, a Bolívia leva vantagem sobre Colômbia, Venezuela, México e Equador (estes que estão em seu grupo na edição 2015). Talvez essa vantagem histórica sirva de motivação para a seleção este ano.

Victor Ugarte é o atleta que mais vezes vestiu a camisa da Bolívia na Copa América. Foram 30 partidas contando as edições de 1947, 1949, 1953 e 1957), sendo o terceiro jogador que mais vezes jogou a competição. Ugarte é o maior artilheiro boliviano na história da competição com 11 gols nas 4 edições que disputou.

A Bolívia já sofreu duas das maiores goleadas da história da Copa América. Em 1927 perdeu de 9 a 0 para o Uruguai, e em 1949 perdeu para o Brasil por 10 a 1.

Marcelo Moreno

Bastante conhecido no futebol brasileiro, Marcelo Moreno é o grande nome da Seleção Boliviana. No Brasil, Moreno já jogou por Vitória, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. O atacante também já teve passagens pelo futebol europeu: Werder Bremen (Alemanha), Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e Wigan Athletic (Inglaterra).

Moreno foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2014 com 16 gols, dois atrás do artilheiro Fred. Mas, se não venceu a artilharia pelo menos Moreno foi campeão brasileiro com o Cruzeiro.

Além do Campeonato Brasileiro 2014, Moreno foi campeão mineiro no mesmo ano e em 2008, quando teve sua primeira passagem pelo clube. Além do título mineiro, foi artilheiro da Libertadores 2008 com 8 gols.

Pelo Vitória, Moreno conquistou o Campeonato Baiano em 2005 e 2007. Pelo Flamengo, teve uma pequena passagem em 2013 onde foi atrapalhado por lesão, mas conquistou a Copa do Brasil.

Mas não foi só em solo brasileiro que Marcelo Moreno conquistou títulos. Na Europa, conquistou a Copa Uefa 2008/09 e o Campeonato Ucraniano 2010/11 pelo Shakhtar Donetsk. Em 2009, pelo Werder Bremen, conquistou a Supercopa da Alemanha.

Mauricio Soria

Ex-jogador boliviano, Mauricio Soria tem 48 anos e foi goleiro da seleção boliviana entre 1991 e 2002, tendo atuado por clubes como Jorge Wilstermann, Destroyers, The Strongest, Bolívar, Always Ready, Oriente Petrolero e Aurora, todos da Bolívia.

Atualmente é treinador de futebol, tendo começado no Jorge Wilstermann, em 2006. Comandou também Real Potosí e The Strongest.

Como jogador, Soria conquistou o Campeonato Boliviano quatro vezes: 1994 e 1996 (Bolívar), 2000 (Jorge Wilstermann) e 2003 (The Strongest). Como treinador, conquistou o Campeonato Boliviano em 2006 e 2011/12 (The Strongest) e Real Potosí (2007).

Ficha técnica

- 23 participações na Copa América

- 1 título (1963)

- 1 vice-campeonato (1997)

- 4º lugar (1927 e 1949)