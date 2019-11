Chile: o caminho até à final da Copa América 2015

Sediando a Copa América pela segunda vez (sétima contando o campeonato Sul-americano), o Chile vive a expectativa de vencer seu primeiro título. O clima no país é semelhante à vivida em Copas do Mundo. Com dois vice-campeonatos, a roja bateu na trave em 1979 e 1987.

Com bons nomes no elenco, a seleção chilena buscará superar Messi e companhia para levantar seu primeiro troféu. A final será no sábado (04), às 17h, no Estádio Nacional de Santiago.

A campanha do Chile é superior a da Argentina e digna de campeã. A roja jogou cinco partidas, venceu quatro e empatou uma, seguindo invicta. No total, marcaram 13 gols e sofreram apenas quatro gols. Já a Alvi Celeste jogou cinco partidas, venceu três e empatou duas. Balançaram as redes 10 vezes e foram vazados em três oportunidades. Eduardo Vargas, atacante chileno, é o artilheiro da competição e foi fundamental na semifinal.

Chile 2 x 0 Equador: Protestos antes da partida e vitória na estreia

Aproveitando o destaque que o país teve pelo inicio da competição, alguns manifestantes articularam alguns protestos pedindo melhorias nos setores básicos, principalmente educação. Isso não atrapalhou os jogadores, nem os torcedores, que lotaram o Estádio Nacional.

No primeiro lance do jogo, logo se viu que a noite seria favorável ao Chile. Alexis Sánchez recebeu de Valdívia e chutou no canto de bico. A bola passou raspando à trave. No restante da etapa inicial, uma chance para cada lado.

O Equador começou assustando na segunda etapa, Enner Valência arrematou após cruzamento de Montero e assustou. Vargas respondeu com chute que o goleiro defendeu. Eis que na metade do tempo, Vidal cavou um pênalti e o árbitro apontou a cal. O próprio se encarregou da cobrança e converteu. O Chile ampliou após erro defensivo dos equatorianos. Ibarra recuou mal, Sánchez recuperou e passou para Vargas. O atacante avançou e bateu cruzado.

Chile 3 x 3 México: Vidal marca duas vezes, Bravo falha e chilenos empatam

Aos 20 minutos, em saída errada, o México abriu o placar. Roubada de bola de Flores, troca de passes em progressão. Após cruzamento da esquerda, Medina escorou par ao meio e Vicente Matías Vuoso completou para as redes. O empate veio no minuto seguinte: Aránguiz cobrou escanteio e Vidal foi ao segundo andar para cabecear com precisão.

Ainda no primeiro tempo, mais dois gols. Aldrete cruzou a bola na área em escanteio, Jiménez testou e Bravo aceitou. O goleiro tentou dar um tapa na bola, mas acabou errando. O Chile voltou a empatar também pelo alto. Vidal cruzou e Vargas, livre de marcação, cabeceou no cantinho.

No segundo tempo, o Chile conseguiu virar o placar. Festa no Estádio Nacional. Vidal foi derrubado por Flores dentro da área. O camisa 8 foi para a bola e deslocou o goleiro, fazendo o terceiro do Chile. O quarto saiu, com Valdívia, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Se Vidal estava bem, do outro Vuoso estava imparável. Aldrete lançou o atacante no costado da zaga. Ele esperou o tempo certo e tocou na saída de Bravo. A jogada mostrou uma falha defensiva, que parou e deixou o adversário livre.

Chile 5 x 0 Bolívia: Classificação garantida com chuva de gols; Vidal jogou após acidente

O centro das atenções antes do último jogo do Chile na fase de grupos foi Arturo Vidal. O volante se envolveu em um acidente automobilístico sob o efeito de álcool. Ele sofreu ferimentos leves e não houve vitimas fatais. O caso dividiu a população, uns pediam a prisão do mesmo, outros queriam que ele jogasse normalmente e ajudasse sua seleção. Na partida, teve atuação discreta.

Com apenas três minutos, os mandantes abriram o placar. Medel lançou, Vargas dominou mal e a bola sobrou para Aránguiz, o meia do Inter bateu firme e marcou. Alexis jogou bem e desperdiçou três chances antes de fazer o segundo gol do jogo. Em uma delas, cobrou falta no travessão. Até que em tabelinha com Valdívia, o jogador do Arsenal fez de peixinho.

No segundo tempo, mais gols: Henríquez cruzou rasteiro e Aránguiz empurrou para o gol. O quarto foi um golaço. Passe de Valdívia, Medel dominou e mandou de cobertura. No fim, Angelo Henríquez cruzou e Raldez mandou contra.

Chile 1 x 0 Uruguai: Superando a retranca uruguaia, confusões e dedada

Nas quartas de finais, um grande adversário. Enquanto que o Chile se propôs a criar, o Uruguai preferiu destruir jogadas. Manteve uma postura defensiva, fechando os espaços e parando a partida. A roja teve paciência, insistiu, rondou a área adversária e conseguiu furar o bloqueio celeste.

Cavani, que dias antes tinha recebido a notícia que seu pai havia matado um jovem em acidente de trânsito, não jogou bem, reclamou bastante e ainda foi expulso por um lance inusitado. Após receber uma dedada de Jara, o camisa 21 do Uruguai revidou com a tentativa de um tapa, que pegou de raspão. Sandro Meira Ricci mostrou o segundo amarelo e o jogador do PSG foi expulso. A atuação do brasileiro foi bastante contestado, onde foi noticiado seu afastamento da competição, que não aconteceu. Fucille também foi expulso.

O tento único que garantiu o Chile na semifinal veio aos 80 minutos, quando Muslera afastou mal a bola, que ficou com Valdívia. O camisa 10 rolou para Jara que encheu o pé e superou o goleiro uruguaio. Festa no Estádio e vibração do banco.

Chile 2 x 1 Peru: Vargas faz dois e garante o país na final após 28 anos

Os chilenos não contaram com Jara, que foi punido por três jogos, após a dedada em Cavani. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Peru teve Zambrano expulso. Mesmo com um jogador a menos, os peruanos conseguiram manter o padrão tático e segurar as investidas do Chile até o fim da etapa inicial. Alexis Sánchez cruzou, ninguém tocou na bola e ela foi na trave. No rebote, Vargas, impedido, dominou e chutou, a redonda entrou de mansinho.

O Peru conseguiu o empate no segundo tempo, quando saiu mais para o jogo e passou a utilizar a bola aérea: Advíncula foi à linha de fundo e cruzou. Carrillo fechou no primeiro poste, mas Gary Medel tocou contra o gol. Pouco depois, o Chile voltou a frente no placar. Não deu tempo para o Peru comemorar: Guerrero perdeu a bola. Vargas ficou com a sobra e, de muito longe, arrematou no ângulo. O goleiro estava adiantado, mal posicionado e só caiu para ver a bola.