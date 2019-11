11 contra 11: Chile chega melhor que Argentina e leva vantagem na final da Copa América

Chegou o grande dia! É dia de final da Copa América 2015! O duelo reune as duas melhores seleções da América do Sul nos últimos anos: Chile e Argentina. Os chilenos jogam em casa e querem dar alegria aos seus torcedores, enquanto os argentinos querem acabar com a festa e voltar a conquistar um título.

Assim como foi feito durante toda essa fase final, a VAVEL Brasil fará um comparativo entre as duas seleções, comparando jogador por jogador. Após muitas votações por parte da equipe, chegamos a conclusão que essa seleção é a essencial para o embate: Bravo; Isla, Medel, Otamendi e Rojo; Mascherano, Aranguiz/Biglia, Vidal e Valdivia; Messi e Vargas/Aguero.

Bravo x Romero

VITÓRIA DE BRAVO! Cláudio Bravo foi, provavelmente, um dos melhores goleiros do futebol europeu na última temporada, mostrando segurança e qualidade no gol, seja do Chile, seja do Barcelona e merece levar essa. Romero vem tendo boas atuações no gol argentino, mas ainda falha em lances bobos.

Isla x Zabaleta

VITÓRIA DE ISLA! O critério aqui não é quem é melhor e sim quem chega em melhor fase. Isla faz uma Copa América de extrema qualidade, enquanto Zabaleta oscila altos e baixos. O chileno leva a melhor nessa.

Medel x Demichelis

VITÓRIA DE MEDEL! O chileno vem fazendo uma Copa América extremamente boa, com muita segurança lá atrás, enquanto Demichelis entra apenas para a final e não é lá tão confiável.

Francisco Silva x Otamendi

VITÓRIA DE OTAMENDI! Essa aí era fácil. Otamendi é bem mais zagueiro que Francisco Silva e é um jogador importante para uma final como essa. O chileno não é tão experiente e pode sentir a pressão.

Beausejour x Rojo

VITÓRIA DE ROJO! O lateral argentino estava deixando a desejar na competição, mas após o gol e a ótima atuação diante do Paraguai, o argentino se encheu de moral e deve ser importante na final. Beausejour não está sendo nem ruim, nem incrível.

Daniel Diaz x Mascherano

VITÓRIA DE MASCHERANO! Provavelmente um dos melhores do mundo na posição, Mascherano faz uma Copa América bastante segurança e vem sendo o "chefe" da equipe. Diaz também faz uma ótima Copa América, mas Mascherano leva a melhor nessa.

Aranguiz x Biglia

EMPATE! No princípio, provavelmente Aranguiz levaria a melhor, mas Biglia ganhou a vaga de titular e vem sendo essencial na campanha dos argentinos. Ambos dão qualidade na saída de jogo e chegam bem à frente. Não teve como escolher um vencedor aqui.

Vidal x Pastore

VITÓRIA DE VIDAL! Pastore faz uma bela Copa América, mas Vidal segue dando um show de qualidade na chegada à frente e força na marcação. É um dos melhores jogadores da competição.

Valdivia x Di Maria

VITÓRIA DE VALDIVIA! Falando em um dos melhores jogadores competição. Jorge Valdivia é um candidato forte para o prêmio. O meia do Palmeiras dá uma qualidade absurda na armação da equipe chilena, deixando os centroavantes na cara do gol. Di Maria é mais jogador, mas Valdivia chega com mais moral e bola no pé nesta final.

Sanchez x Messi

VITÓRIA DE MESSI! No duelo dos craques, o melhor do mundo leva a melhor. Finalmente vem mostrando seu melhor futebol pela Albiceleste e chega com uma pequena vantagem sobre Alexis, que também faz um bom torneio.

Vargas x Aguero

EMPATE! Vargas vem sendo uma das gratas surpresas da competição, com artilharia e tudo mais, mas Aguero ainda é um jogador extremamente decisivo e quem vem jogando bem nos últimos jogos. Foi duro, mas o empate é o mais justo aqui.