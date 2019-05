Bravo brilha nos pênaltis, Chile vence Argentina e conquista Copa América pela primeira vez

O Chile nunca havia vencido a Argentina em Copas América. No retrospecto, constam 19 vitórias para os hermanos e cinco empates. O 0 a 0 no tempo regulamentar adiciona mais uma igualdade para as estatísticas, mas o desfecho não poderia ser melhor para os rojiblancos na noite deste sábado (4).

Sem gols nos 120 minutos dos tempos regulamentar e extra, a disputa foi para os pênaltis. Então, o estádio Monumental de Santiago viu a estrela do goleiro Bravo brilhar. O arqueiro chileno se agigantou antes de ver seus companheiros acertarem todas as cobranças para conquistar o título da Copa América 2015.

Esta foi a primeira conquista do Chile em sua história, tanto de Copas Américas, como no futebol profissional. Os rojiblancos já haviam batido na trave em quatro oportunidades (1955, 1956, 1979 e 1987). Já a Argentina permanece em sua seca de 22 anos sem conquistar um título.

Marcação e poucas oportunidades na etapa inicial

Craques bem marcados e poucas oportunidades na primeira etapa

Um duelo tático marcou o primeiro tempo. Jorge Sampaoli, pensando em uma marcação exclusiva para Lionel Messi, promoveu as entradas de Beausejour e Silva no onze inicial, já Tata Martino insistiu na ausência de um camisa nove fixo, permitindo maior movimentação de seus meiocampistas e atacantes. A primeira boa chance foi argentina, na bola parada. Rojo subiu no meio da defesa e cabeceou para o chão, obrigando Bravo a ter reflexo para impedir o tento adversário.

Bem marcado, Messi pouco criava e Sampaoli parecia levar vantagem nos primeiros minutos do duelo. Com maior presença no meio de campo, não chegava a assustar, mas detinha das ações da partida. Vidal, aos 8 minutos, arriscou de fora da área e assustou Romero, que viu a bola passar rente a trave. Quando a Argentina saia com seus laterais, rapidamente Valdívia acionava Vargas em profundidade, obrigando Mascherano a sair de sua posiçao original.

Di María deixou o campo lesionado na primeira etapa

O atacante chileno saiu de frente para meta em duas oportunidades, aos 21 e 24 minutos, mas pegou mal na bola e não abriu o placar. Era o momento de reagir, mas a resposta veio com dor de cabeça para Tata Martino. Di María roubou a bola no campo de defesa, arrancou, oassou do círculo central e tentou o passe para Aguero, mas foi interceptado. Na sequencia, caiu no gramado e pediu substituição.

Lavezzi entrou, Messi trocou de posição e a Argentina se acertou. Melhor defensiva e ofensivamente, começou a se soltar no fim da segunda etapa. O camisa 10 começou amarelar quatro adversários chilenos, que revesavam nas faltas cometidas. Medel, o mais violento deles, acertaria uma joelhada em seu estômago antes de ser advertido.

Com mais espaço, as chances apareceram e por muito pouco a Argentina não foi para o intervalo em vantagem. Aos 45 minutos, enquanto três marcadores cercavam Lionel, Biglia encontrou Pastore entrando como uma flecha entre os zagueiros. O meia - já na linha de fundo - retardou o cruzamento, e abriu para Lavezzi, na entrada da área, pegar de chapa. Bravo, bem posicionado, espalmou para frente e viu sua defesa afastar o perigo. O 0 a 0 permaneceria no placar.

Sánchez e Higuaín forçam a prorrogação

Chile segue melhor taticamente e pressiona Argentina

Lados trocados, mas ações semelhantes. O segundo tempo começou sem alterações, seja de jogadores ou de postura tática. O Chile de Sampaoli marcava a saída de bola, sufocava Mascherano e não permitia que a Argentina saísse com bola dominada. Os chutões não eram raridades. Sem conseguir trocar três passes, os hermanos apostavam na bola parada e criavam oportunidades devido a este artíficio. Primeira com Rojo, na segunda trave, após cobrança de Messi. Depois, em uma sequencia de escanteios que terminou com falta sofrida por Bravo.

A resposta veio logo em seguida, com 24 mintuos. Alexis escapou pela direita, aproveitando a falha de Rojo e entrou na grande área com certa liberdade. O cruzamento encontrou o peito de Valdívia, mas a finalização explodiu em Demichellis. Logo depois, aos 27, Isla aproveitou-se da fraca marcação do lateral-esquerdo argentino para repetir a jogada anterior e buscar Vidal na grande área. O chute saiu fraco, dividido e morreu nas mãos de Romero.

Com o nó tático sofrido, Tata Martino foi obrigado a sacrificar sua segunda troca. Aguero deu lugar para Higuaín, em busca de mais físico no campo de ataque. Nada que solucionasse os problemas argentinos. Aos 35, coube a Alexis Sanchez desperdiçar a melhor oportunidade do Chile na partida. Isla percebeu a defesa saindo em linha e levantou para o camisa 7 chileno pegar de bate pronto antes da bola cair. A bola saiu raspando a trave direita da meta argentina.

Higuaín perde o gol do título no último lance do jogo

Então a pressão seguiu até o fim. O Chile pressionava, a Argentina abdicava do jogo e apostava nos contra-ataques. Foi com essa estratégia que o grito de gol ficou entalado na garganta dos torcedores. Aos 40, Messi aproveitou a saída errada e colocou Lavezzi na cara do gol. Porém o impedimento já havia sido marcado no lance. No último lance do tempo regulamentar, o camisa 10 arrancou com liberdade, abriu para o mesmo companheiro que cruzou rasteiro para Higuaín chegar batendo. A bola balançou as redes, pelo lado de fora.

Alexis leva a disputa para os pênaltis

Mesmo fora do regulamento, o árbitro permitiu que os jogadores se hidratrassem por alguns minutos. No retorno ao futebol, era visivel o cuidado por parte das duas equipes. A Argentina seguida com suas duas linhas de quatro e não permitia a troca de passes de seu adversário. Já o Chile não ia com tanta sede ao pote como no segundo tempo, tendo precaução com os contra-ataques hermanos.

Apenas em falhas defensivas que as chances apareciam, como no primeiro do primeiro tempo da prorrogação. Bravo fez a ligação direta defesa-ataque, Mascherano chegou rasgando e errou a bola. Alexis Sanchez ficou com ela e teve o campo inteiro para escolher o canto e marcar. Mas o atacante se enrolou com a bola, viu a chegada de Zabaleta e finalizou por cima. Foi a última oportunidade dos 30 minutos de prorrogação.

Penalidades

Nos pênaltis, fez-se presente o goleiro Bravo, gigante durante as cobranças. O Chile converteu todos de seu mando, enquanto apenas Lionel Messi balançou as redes na Argentina. Higuaín, isolando, e Banega, que parou nas mãos do arqueiro chileno, selaram as esperanças hermanas. Alexis Sanchez, de cavadinha, foi o responsável por coroar o título.