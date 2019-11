Fique de olho: Lionel Messi, meia-atacante da Argentina

Um dos principais jogadores da Argentina, sem dúvidas, é Lionel Messi. Aos 28 anos, o craque é responsável por comandar craques como Agüero, Tévez, Di María, Pastore, em campo, e juntos, querem dar um fim na escassez de títulos na Albiceleste, em um jejum que se arrasta há 18 anos, desde que os argentinos conquistaram a Copa América de 1993. E na atual edição da competição, no Chile, o astro multicampeão do Barcelona, pretende levar sua experiência e talento para as quatro linhas, com o objetivo de vencer os donos da casa, e conquistar o torneio.

Trajetória pela Albiceleste

Há dez anos atrás, Messi fazia a sua estréia pela Argentina Sub-20, após se destacar na equipe principal do Barcelona, e quase ser naturalizado espanhol. Seu primeiro título com a camisa albiceleste, foi o Campeonato Mundial Sub-20, disputado em 2005, quando o craque marcou gols importantes, inclusive na semifinal, contra o Brasil, garantindo a passagem dos "hermanos" na final contra a Nigéria, onde Messi balançou as redes por duas vezes, sacramentando a conquista juntamente com a equipe. Ao final do torneio, o craque argentino foi premiado como o melhor jogador da final, e também recebeu a Bola de Ouro, juntamente com a Chuteira de Ouro, que é dada ao artilheiro.

Messi disputou sua primeira Copa do Mundo com 18 anos de idade, na Alemanha, em 2006. Após uma excelente temporada no Barcelona, jogando ao lado de Ronaldinho Gaúcho, o torcedor argentino cobrou de José Pekerman, treinador da Albiceleste na ocasião, a convocação do então, jovem craque. Dada a chance, Messi não decepcionou, marcando o último gol da Argentina, ante a Sérvia, na goleada de 6 a 0, se tornando o quinto jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo. Mas seu auge na seleção, foi em 2007, disputando a Copa América na Venezuela, quando marcou seis gols, e contribuindo com outras três assistências.

2010 tinha tudo pra ser um ano fantástico para Lionel Messi. O craque foi aplaudido pela torcida brasileira, no empate em 0 a 0, no clássico Brasil x Argentina, disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, além de conquistar a "Tríplice Coroa" pelo Barcelona. Mas tudo sucumbiu na Copa do Mundo, disputada na África do Sul, naquele mesmo ano, quando o camisa 10 não conseguiu repetir as mesmas atuações na equipe catalã, passando o Mundial sem marcar gols, e ainda assistindo a Albiceleste ser eliminada pela Alemanha, por 4 a 0, nas quartas de final.

Em solo brasileiro, na Copa do Mundo de 2014, Messi começou com o pé direito, marcando um dos da Argentina sobre a Bósnia, no Maracanã, na vitória por 2 a 1. No Mineirão, a Albiceleste não conseguia marcar contra o Irã, até que o camisa 10 resolveu arriscar da entrada da grande área, marcando um belo gol que garantiu os três pontos para os argentinos, na ocasião. Já no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, diante da Nigéria, a Argentina não teve vida fácil, porém Messi marcou duas vezes na vitória dos hermanos por 3 a 2. Nas oitavas de final, contra a Suíça, o craque não marcou gols, mas contribuiu com uma bela assistência para Dí María deixar o dele, marcando o único gol na partida. Com atuações convicentes, a Albiceleste chegou à grande final do Mundial, enfrentando a Alemanha, na ocasião, a Argentina perdeu grandes oportunidades, e acabou sendo derrotada por 1 a 0, e no final da partida, Messi foi eleito o melhor jogador do torneio no Brasil.

Temporada 2014/15 de sucesso pelo Barcelona

Gols, recordes e títulos não faltaram para Lionel Messi na temporada que se encerrou. Com a conquista do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League, o craque argentino chegou a marca de 26 títulos, figurando no top 10 dos atletas que mais conquistaram triunfos na carreira, tendo o privilégio de estar ao lado de nomes como Di Stéfano e Maldini. Messi começou a temporada com o pé direito, marcando dois gols na estréia do Barça no Campeonato Espanhol, diante do Elche, na vitória catalã por 3 a 0. Já na vitória culé ante o Elbar, no Camp Nou, o camisa 10 marcou seu gol de número 250 na Liga Espanhola.

Já na goleada contra o Sevilla, por 5 a 1, Messi deixou três gols na partida, gols estes que fizeram o argentino superar Telmo Zarra, se consagrando o maior artilheiro da história da Liga Espanhola, recorde este que já durava seis décadas. Passados três dias da marca histórica, o Barcelona visitou o Apoel, pela Liga dos Campeões, e mais uma vez o craque marcou três gols, ficando ao lado de Cristiano Ronaldo na artilharia histórica da competição, com 77 gols marcados. Já nas semifinais da competição, Messi marcou dois belos gols contra o Bayern de Munique e uma assistência, garantindo a passagem culé para a final da Champions.

Na decisão do Campeonato Espanhol, ante o Atlético de Madrid, Messi deixou a sua marca, fazendo um gol solitário, na vitória catalã, garantindo o primeiro dos três títulos da temporada. Já na Copa do Rei, diante do Bilbao, o argentino foi o autor do primeiro gol que encaminhou o segundo título culé no ano, na vitória por 3 a 1. Para completar a Tríplice Coroa, o Barcelona foi até Berlim, onde enfrentou a Juventus na final da Champions League. Messi não marcou nesta partida, mas deu o passe para Suárez marcar o gol que encaminhou o título europeu para a Espanha.

Ficha técnica