Walter Sabatini confirma interesse da Roma na contratação de Dzeko

O bósnio Edin Dzeko tem se envolvido em uma novela na janela de transferências que se abriu no começo do mês de julho. Foi especulado pelo mundo afora que a Roma teria interesse na contratação do atacante e Miralem Pjanic, jogador da Roma e companheiro de Dzeko na seleção bósnia, deu entrevistas afirmando que o seu compatriota teria interesse na transferência e que aceitaria até mesmo reduzir salários para ter mais tempo de jogo com os giallorossi. Insatisfeito por jogar pouco no Manchester City, o centroavante poderia ser a solução para os problemas da equipe, que não conseguiu emplacar nem Destro, que acabou sendo emprestado ao Milan e pode ser negociado nessa janela, nem Doumbia, que segue no clube.

Apesar de o agente do jogador ter desmentido que a Roma teria tido qualquer contato com o City ou com o próprio Dzeko, o diretor e homem forte das contratações do clube italiano veio a público afirmar que os giallorossi têm interesse na contratação do atacante bósnio, mas ressaltou as dificuldades na negociação: "Dzeko não está muito próximo, mas a Roma tem interesse nele e está tentando contratá-lo. Ele é o cara certo para nosso time, mas não é fácil de consegui-lo, tendo em vista o seu preço, que é caro", afirmou, ao falar com repórteres num evento em Perugia. Para esse problema, talvez a solução fosse incluir o jovem Adem Ljajic na negociação com o clube inglês.

Sabatini também falou a respeito do imbróglio com relação à saída de Gervinho. O marfinense esteve muito próximo de se transferir para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes. No entanto, um problema no contrato do jogador acabou por paralisar as negociações e, segundo o dirigente, Gervinho deve agora seguir no clube: "Se Gervinho quer sair da Roma? Na verdade, ele mudou de ideia e agora quer ficar conosco", garantiu Sabatini, antes de comentar que, antes de Rudi Garcia assumir o comando da equipe, o argentino Marcelo Bielsa por pouco não foi o treinador romanista em duas ocasiões, nos anos de 2011 e 2013: "Falei com Bielsa num banco de Madrid e ele já havia até decidido com que cor seriam pintadas as paredes de Trigoria. É um personagem cheio de poesia no seu caráter".