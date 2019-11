Resultado Estados Unidos x Japão na final Copa do Mundo de Futebol Feminino (5-2)

22:00 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (05). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:54 Americanas fazem uma bela festa no BC Place Stadium, que recebeu um público de 53.341 torcedores.

21:52 Lista com todas as campeãs da Copa do Mundo de Futebol Feminino: Estados Unidos (1991, 1999 e 2015), Noruega (1995), Alemanha (2003 e 2007) e Japão (2011).

21:50 Com o resultado, os Estados Unidos chega ao terceiro título mundial da categoria e se torna o maior campeão da história, deixando a Alemanha em segundo com duas conquistas.

48’ Acabou! Festa dos Estados Unidos no Canadá! A Seleção Americana conquista o título da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2015 com uma goleada de 5 a 2 no Japão.

45’ Três minutos de acréscimos neste segundo tempo. Americanos contam os minutos para soltar o grito de campeão.

41’ Última modificação nos Estados Unidos: Sai: Morgan. Entra: Rampone.

39’ Amarelo! Iwabuchi faz falta dura na zagueira Johonston e também recebe cartão amarelo.

38’ Estados Unidos vai administrando e ficando cada vez mais perto da conquista do título mundial.

36’ Amarelo! Sawa entra de maneira ríspida em Wambach e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

33’ Alteração nos Estados Unidos: Sai: Heath. Entra: Wambach.

32’ Japão tentar o terceiro gol, mas não consegue encontrar espaços para assustar as americanas.

30’ Sugasawa cabeceia bem, dentro da área, mas a goleiro Hope Solo mostra bom posicionamento e segura firme.

27’ Japão tabela na entrada da área, Iwabuchi tenta sair na cara do gol, mas a zaga americana manda para escanteio.

24’ Uuuhhh! O’Hara aproveita uma bola que sobra dentro da grande área e chuta forte, mas erra o alvo.

23’ Bola levantada na área, Iwabuchi chuta forte, mas lance é paralisado por conta de uma falta de ataque.

17’ Uuuhhh! Heath faz boa jogada, manda Morgan, que domina bem, limpa a marcação e bate com perigo.

15’ Modificação nos Estados Unidos: Sai: Ropinoe. Entra: O'Hara.

14’ Última alteração no Japão: Sai: Ohno. Entra: Iwabuchi.

12’ Sameshima recebe na esquerda e tenta surpreender com um chute de longe, mas a bola vai para fora.

8’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Depois de um cruzamento na área, a zaga japonesa fica apenas observando e Heath manda para o fundo das redes.

6’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JAPÃO! Bola levantada na área em cobrança de falta, Johnston desvia de cabeça e marca um gol contra. O Japão diminui o placar.

4’ Uuuhhh! Brian arrisca um belo chute da entrada da área e Kaihori faz grande defesa. Escanteio para as americanas.

3’ Estados Unidos toca a bola no campo de ataque na tentativa de encontrar espaços e aumentar a vantagem.

0’ Equipes não sofreram alterações para este segundo tempo. Vale lembrar, que o Japão já fez duas alterações durante a etapa inicial.

0’ Começa o segundo tempo!

46’ Fim do primeiro tempo! Estados Unidos não toma conhecimento do Japão e abre uma grande vantagem de 4 a 1.

45’ Um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

41’ Uuuhhh! Bola é cruzada na área, Lloyd cabeceia para o gol, mas o Japão conta com um desvio e as americanas ganham escanteio.

40’ Holiday recebe na direita, avança e faz um cruzamento rasteiro, que é contado pela defensiva japonesa.

38’ Alteração no Japão: Sai: Kawasumi. Entra: Sugasawa.

37’ Que feio! Duas jogadores do Japão cobram o escanteio ao mesmo tempo e precisam voltar o lance.

32’ Alteração no Japão: Sai: Iwashimizu. Entra: Sawa.

29’ Uuuhhh! Bola é lançada na área, a defesa americana não corta e Ogimi manda de cabeça para boa defesa de Hope Solo. A bola ainda sobra para Ohno que devolve para frente da área e Miayma finaliza com perigo, mas Solo pega novamente.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JAPÃO! Ogimi recebe um cruzamento da direita, domina bem, passa pela marcação e diminui a vantagem americana.

24’ Uuuhhh! Mogan faz linda jogada pela esquerda, deixa a marcação para trás e bate no canto para boa defesa de Kaihori.

22’ Sameshima domina pelo lado esquerdo da entrada da área e tenta colocar no canto, mas Hope Solo faz grande defesa.

20’ Japão completamente perdido dentro de campo. Americanas estão mais próximo do quinto gol do que as japonesas do primeiro.

17’ Uuuhhh! Lloyd quase marca o seu quarto gol no confronto. Ela aproveitou um cruzamento da esquerda e cabeceou com muito perigo.

15’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Lloyd acerta um lindo chute do meio de campo e marca um golaço, digno de final de Copa do Mundo. Espetacular as americanas neste confronto.

13’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Holiday aproveita uma falha de Iwashimizu e acerta um lindo chute de dentro da área, sem chances para a goleiro Kaihoti.

11’ Japão trabalha a bola no campo ofensivo na tentativa de baixar o ímpeto dos Estados Unidos.

7’ A vida do Japão fica muito complicada neste confronto, pois os Estados Unidos só sofreu um gol em todo campeonato.

4’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Novamente em cobrança de escanteio, Lloyd aproveita uma falha da defesa japonesa e manda para o fundo das redes. As americanas abrem grande vantagem antes dos cinco minutos.

2’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOS ESTADOS UNIDOS! Escanteio é cobrado de maneira ensaiada, Lloyd se antecipa e manda para o fundo das redes para delírio do torcedor americano.

2’ Brian recebe dentro da área, tenta fazer um cruzamento rasteiro e a bola é desviada para escanteio.

0’ Começa! Bola rolando na final do Mundial Feminino. Estados Unidos e Japão decidem o título da competição.

19:57 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola vai rolar. Estádio completamente lotado, com a maioria sendo de torcedores americanos.

19:56 Agora, é o momento da execução do hino do Japão.

19:54 Hino dos Estados Unidos sendo executado neste momento.

19:52 Neste momento começa o protocolo da Fifa. Equipes entrando no gramado.

19:48 Momento em que alguns torcedores chegaram ao estádio para apoiar o selecionado americano.

19:45 Aquecimento dos Estados Unidos no BC Place Stadium.

19:40 Confira também como estará, taticamente, o Japão neste embate.

19:40 Confira a distribuição tática dos Estados Unidos para este confronto.

19:37 25 graus é a temperatura de momento no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá.

19:35 Já o técnico nipônico, Norio Sasaki, tem como opções no banco de reservas as demais jogadoras: Fukumoto, Yamane; Kinga, Ando, Sawa, Kamionobe, Tanaka, Sugasawa, Iwabuchi, Kawamura, Nagasato, Kitahara.

19:32 A técnica Jill Ellis, dos Estados Unidos, terá as seguintes jogadoras à disposição no banco de reservas: Harris, Naeher; Leroux, Rampone, O'hara, Engen, Boxx, Amy Rodriguez, O'reilly, Chalupny, Wambach e Press.

19:30 Já as japonesas vão buscar o bicampeonato do Mundial com a seguinte formação: Kaihoti; Iwashimizu, Kumagai, Sameshima, Sakaguchi, Miyama, Kawasumi, Ohno, Utsuigi, Ogimi, Ariyoshi.

19:25 A Seleção dos Estados Unidos entrará em campo da seguinte maneira: Hoep Solo; Sauerbrunn, lloyd, Krieger, Holiday, Morgan, Brian, Rapinoe, Heath, Johnston, Klingernberg.

19:20 Estados Unidos e Japão estão escalados para o confronto de logo mais.

FIQUE DE OLHO Estados Unidos x Japão: Aya Miyama, meia-atacante do Japão, pode ser a grande arma das nipônicas para conquistar mais este título da competição. Aya estava presente na conquista de 2011 e, na ocasião, também levou o título de melhor jogadora do mundo.

FIQUE DE OLHO Estados Unidos x Japão: Hope Solo, goleira dos Estados Unidos, é uma das grandes jogadoras do futebol feminina. Ela se destaca não só por sua beleza, mas por ser uma arqueira acima da média. A categoria conta com goleiras que costumam falhar bastante, mas Hope Solo vai na contramão e mostra uma qualidade destacável.

O belíssimo BC Place Stadium é o palco da grande decisão deste domingo (05) entre Estados Unidos e Japão.

O Caminho até aqui: As japonesas estiveram presentes no Grupo C e avançaram às oitavas de final com 100% de aproveitamento. As vítimas foram Camarões, Suíça e Equador. No mata-mata passaram primeiramente pela Holanda, deixaram a Austrália para trás e confirmaram a ida à final com uma vitória por 2 a 1 ante a Inglaterra.

O Caminho até aqui: Na primeira fase, os Estados Unidos esteve presente no Grupo D. O selecionado americano passou na primeira colocação, com sete pontos. As americanas bateram Austrália e Nigéria e empataram, sem gols, com Suécia. No mata-mata, o EUA deixou a Colômbia para trás com um 2 a 0, bateu China pelo placar mínimo nas quartas de final e garantiu a ida à final com um triunfo de 2 a 0 diante da Alemanha.

Estados Unidos e Japão estão se tornando grandes rivais no futebol feminino. Se no masculino as duas seleções não têm grande tradição, nesta categoria os selecionados estão promovendo grandes embates e mostrando uma técnica superior as demais equipes.

O Canadá foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez. O país contou com seis sedes nesta que é a sétima edição do torneio organizado pelas Fifa. Alguns dos palcos utilizados na competição contaram com gramado sintético e isso gerou polêmica entre as jogadoras que desaprovam o tipo do piso.

Maiores campeãs, ao lado da Seleção da Alemanha, a Seleção dos Estados Unidos vem com o desejo se assumir o posto sozinha. O selecionado americano já conquistou duas vezes o troféu da Copa do Mundo Feminina. O primeiro título aconteceu em 1991, ano de estreia do torneio, e em 1999. Nas ocasiões, as americanas bateram Noruega e China, respectivamente.

Estados Unidos e Japão chegam para reeditar a grande decisão de 2011. O duelo é uma oportunidade de revanche para o selecionado americano, que acabou sendo derrotado nas penalidades após ficar no empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Estados Unidos x Japão, partida válida pela grande final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a ser disputada às 20h00, no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá.