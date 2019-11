Carli Lloyd elogia grupo dos EUA após hat-trick na final do Mundial: "Muito orgulhosa desta equipe"

Na noite deste domingo (05), no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá, A seleção dos Estados Unidos venceu pela terceira vez a Copa do Mundo de Futebol Feminino. O placar largo de 5 a 2 diante do Japão vingou a derrota na final de 2011, onde as japonesas levaram o trófeu nos pênaltis. A destaque da partida foi Carli Lloyd, autora de três gols, sendo um do meio de campo.

A camisa 10 dos Estados Unidos foi eleita a Bola de Ouro da competição, além de ter terminado como uma das artilheiras, ao lado de Célia Sasic, da Alemanha, com seis gols. Com pouco mais de 16 minutos as americanas já venciam por quatro gols. Lloyd fez duas vezes em jogadas de bola parada e outra do meio-campo. Holiday acertou um belo chute e também deixou sua marca. Ogimi-Nagasato e Johnston, contra, fizeram para o Japão. Heath fechou a conta.

Em entrevista após o jogo, Carli Lloyd comentou o seu sentimento após o título, que não vinha desde 1999: "Estou sem palavras. Estou muito orgulhosa desta equipe. Isso não é real, não caiu a ficha. Nós apenas fizemos história”, exaltou.

A jogadora do Houston Dash, da NWSL, falou que não esperava ter todo esse protagonismo de decidir a final: “Eu estava em uma missão para ajudar meu time a vencer este jogo. Pessoalmente eu treinei a parte e todas as repetições deram certo no jogo”, comentou.

Em uma mensagem em sua rede social oficial, a jogadora de 32 anos, bicampeã olímpica postou: “Não há palavras para descrever como estou feliz agora! Fizemos!!!! Orgulhosa de todos nesta equipe!”.

A atuação de Lloyd rendeu elogios de várias pessoas, inclusive de sua técnica, Jill Ellis: “Eu a chamo de minha besta. Ela é incrível, uma estrela do Rock. Euforia pura. Eu estou tão orgulhosa delas, e tão feliz para cada menina americana que sonha com isso.”

Abby Wambach, experiente e uma das capitãs da seleção, que fez provavelmente seu último mundial, disse: “Eu juro que eu acho que isso é surreal, eu nem acho que isso é a vida real. Estou tão agradecida que estávamos juntos como uma equipe. Este é um campeonato para todos.”