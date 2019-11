Seleção Sub-23 da Micronésia sofre 114 gols nos Jogos do Pacífico

Compostos por cerca de 607 ilhas e localizados a leste das Filipinas e a norte da Papua Nova Guiné, os Estados Federados da Micronésia estiveram na berlinda esta semana. O motivo foi a péssima campanha da seleção sub-23 nos Jogos do Pacífico, que também funcionam como uma seletiva que dá vaga aos Jogos Olímpicos de 2016, a serem disputados no Rio de Janeiro. Integrantes do Grupo A, os Four Stars não balançaram as redes e sofreram incríveis 114 gols no torneio sediado na cidade de Port Moresby, na Papua Nova Guiné.

Walter Pengelbew e Michael Reyes foram os goleiros da Micronésia na competição. O certame recebe tal denominação por ter nações banhadas pelo Oceano Pacífico como participantes.

O pontapé inicial da caminhada da Micronésia foi dado na última quinta-feira (2) - sexta-feira, dia 3, pelo fuso horário do país-sede -, contra o Taiti. Logo de cara, uma derrota por 30 a 0. O artilheiro da partida foi Fred Tissot, autor de seis gols, seguido por Michel Maihi, que marcou cinco tentos. Tevairoa Tehuritaua e Mauarii Tehina anotaram quatro gols cada. Yohann Tihoni, Manuarii Rauata e Raiamanu Tauira compartilharam três gols entre si. Tehei Taupotini e Louis Petigas completaram o passeio.

O desempenho já parecia desastroso. Mas, como diz a sabedoria popular: "Tudo que é ruim pode piorar". Dois dias depois, na segunda rodada, as Ilhas Fiji golearam os micronésios por 38 a 0. Antonio Tuivuna marcou 10 gols. Christopher Wasasala veio logo atrás na fila, com nove tentos. Iosefu Verevou, Napoleoni Qasevakatini e Garish Prasad balançaram as redes cinco vezes cada. Manasa Nawakula anotou dois gols, e ainda deu tempo de Tevita Waranaivalu e Ratu Nakalevu deixarem suas marcas.

O selecionado da Micronésia já estava eliminado ao entrar em campo para enfrentar Vanuatu. Entretanto, os vanuatuenses não tiveram piedade e aplicaram uma goleada maior: 46 a 0. Destaque para Jean Kaltack, autor de 16 gols e, agora, dono de um recorde histórico: o de jogador com mais gols em uma partida. Bill Nicolls fez 10 gols. Tony Kaltack e Barry Mansale, por sua vez, anotaram seis gols cada um. Dalong Damalip e Abraham Roqara marcaram duas vezes. Brian Kaltack, Nemani Nikiau, Zicka Manuhi e Chris Andrews completaram a dilatada vantagem.

Durante o compromisso contra Vanuatu, o responsável pelo placar deixou o serviço, e a contagem de gols foi colocada em dúvida. Posteriormente, o placar de 46 a 0 foi confirmado.

A goleada da última segunda-feira (6) é a maior de um jogo envolvendo seleções. No entanto, a Fifa não homologará o recorde pelo fato de a Micronésia não ser filiada à entidade. Portanto, o órgão que controla o futebol ainda reconhece o 31 a 0 da Austrália sobre a Samoa Americana, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, como a maior goleada em uma partida internacional.

O técnico Stanley Foster minimizou o feito negativo de seus comandados. Ele acredita que a participação nos Jogos do Pacífico ajudará no desenvolvimento do futebol no arquipélago. "Eram jogos de homens contra meninos. Eles (os micronésios) são pioneiros", disse à imprensa.

Nova Zelândia x Vanuatu e Fiji x Papua Nova Guiné são as semifinais do pré-Olímpico da Oceania. Apenas o campeão se classifica às Olimpíadas.