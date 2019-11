Lincoln Red Imps elimina FC Santa Coloma e faz história na Uefa Champions League

Esta terça-feira (7) foi um dia histórico para a Uefa Champions League. Pelo jogo de volta da primeira fase eliminatória da edição 2015/2016, o Lincoln Red Imps bateu o FC Santa Coloma por 2 a 1, de virada, e se tornou o primeiro clube de Gibraltar a vencer e a se classificar em uma competição continental. O embate da ida terminara com o placar em branco.

Em partida disputada no Estádio Comunal de Andorra la Vella, capital do principado que fica entre a Espanha e a França, o time da casa saiu na frente aos 44 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Ildefons Lima. A virada gibraltina veio com o meia Anthony Bardon e o atacante Lee Casciaro, aos três e 19 minutos da etapa complementar, respectivamente.

Na próxima fase, os Devils, atuais tridecacampeões de Gibraltar - ou seja, são campeões nacionais há 13 temporadas consecutivas -, medirão forças com o Midtjylland, atual campeão dinamarquês. Os confrontos estão agendados para os dias 14 e 21 de julho.

Crusaders, Pyunik e The New Saints também se classificam

As equipes que fizeram companhia ao Lincoln Red Imps foram Crusaders (foto), Pyunik e The New Saints. Os clubes são, respectivamente, de Irlanda do Norte, Armênia e País de Gales.

Os Crues conquistaram a vaga depois de um empate em 1 a 1 com o Levadia Tallinn, da Estônia, na A. Le Coq Arena. O atacante Michael Carvill colocou os norte-irlandeses em vantagem, e o meia Siim Luts empatou para os estonianos. Com o empate sem gols na ida, o Crusaders avançou devido à regra do gol fora de casa. Terá pela frente o Skënderbeu Korçë, campeão da Albânia.

No Estádio Nacional de San Marino, as chances de classificação do Folgore, derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, foram por água abaixo com os gols do meia Kamo Hovhannisyan e do meia-atacante Vardges Satumyan para o Pyunik. O atacante Michael Traini descontou. Agora, os armênios enfrentarão o Molde, da Noruega.

O TNS, por sua vez, não passou por muitas dificuldades. Os galeses, que venceram por 2 a 1 na ida, golearam o B36 Tóshavn, das Ilhas Faroe: 4 a 1. Destaque para o meia Michael Wilde, autor de um hat-trick. O atacante Matthew Williams completou o passeio. O atacante Lukasz Cieslewicz descontou para os visitantes. Os Saints avançaram para defrontar o Videoton, atual campeão húngaro.

Confira os resultados dos jogos de volta da 1ª fase eliminatória da Uefa Champions League 2015/2016:

FC Santa Coloma (Andorra) 1 x 2 Lincoln Red Imps (Gibraltar) - 1 x 2 no placar agregado

Levadia Tallinn (Estônia) 1 x 1 Crusaders (Irlanda do Norte) - 1 x 1 no placar agregado; Crusaders avança graças à regra do gol fora

Folgore (San Marino) 1 x 2 Pyunik (Armênia) - 2 x 4 no placar agregado

The New Saints (País de Gales) 4 x 1 B36 Tóshavn (Ilhas Faroe) - 6 x 2 no placar agregado

Confrontos da 2ª fase eliminatória:

Hibernians (Malta) x Maccabi Tel Aviv (Israel)

APOEL (Chipre) x Vardar (Macedônia)

Qarabag (Azerbaijão) x Rudar Pljevlja (Montenegro)

FK Sarajevo (Bósnia-Herzegovina) x Lech Poznan (Polônia)

Maribor (Eslovênia) x FC Astana (Cazaquistão)

BATE Borisov (Bielorrússia) x Dundalk (Irlanda)

Ventspils (Letônia) x HJK (Finlândia)

Midtjylland (Dinamarca) x Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Molde (Noruega) x Pyunik (Armênia)

Malmö (Suécia) x Zalgiris Vilnius (Lituânia)

Celtic (Escócia) x Stjarnan (Islândia)

Trencin (Eslováquia) x Steaua Bucareste (Romênia)

Partizán Belgrado (Sérvia) x Dila Gori (Geórgia)

Ludogorets Razgrad (Bulgária) x Milsami Orhei (Moldávia)

Dínamo Zagreb (Croácia) x Fola Esch (Luxemburgo)

Skënderbeu Korçë (Albânia) x Crusaders (Irlanda do Norte)

The New Saints (País de Gales) x Videoton (Hungria)

Nota 1: À direita, as equipes que decidirão a eliminatória em casa

Nota 2: Jogos de ida marcados para os dias 14 e 15 de julho; jogos da volta agendados para os dias 21 e 22 de julho