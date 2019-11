West Ham vence Lusitanos novamente e avança na Uefa Europa League

Nesta quinta-feira (9), o West Ham entrou em campo pelo jogo de volta da primeira fase eliminatória da Uefa Europa League 2015/2016. Após a vitória por 3 a 0 na ida, o clube inglês voltou a superar o FC Lusitanos, de Andorra. Dessa vez, com um triunfo magro: 1 a 0. O único gol do embate disputado no Estádio Comunal de Andorra la Vella foi marcado pelo atacante inglês Elliott Lee.

Os Hammers jogaram com um homem a menos desde os 14 minutos da primeira etapa, momento em que Diafra Sakho, também atacante, foi expulso. O senegalês recebeu o cartão vermelho depois de ter se envolvido em uma confusão com jogadores adversários e, portanto, está suspenso do próximo jogo. O zagueiro andorrano Moisés San Nicolás também recebeu punição, mas esta foi de forma mais leve: um cartão amarelo.

Apesar da desvantagem numérica, o escrete londrino saiu na frente com 21 minutos no relógio. Oxford lançou a bola para o campo de ataque, e Elliott Lee trocou passes com o meia Matthew Jarvis para inaugurar o marcador em solo andorrano. O lance também foi o primeiro gol do jovem de 20 anos com a camisa dos Irons.

Com a contagem de 4 a 0 no placar agregado, o West Ham se deu ao luxo de administrar o resultado. Os anfitriões também se deram por satisfeitos. Ser derrotado por um clube de maior prestígio pelo placar mínimo representou um desempenho digno para as pretensões dos Lusos.

Além disso, o confronto foi histórico: pela primeira vez, um time da Inglaterra disputou uma partida oficial no Principado de Andorra. Cerca de 500 torcedores britânicos marcaram presença na capital andorrana.

Classificados, os Hammers terão pela frente o Birkirkara. A equipe de Malta venceu o Ulisses FC por 3 a 1 em plena Armênia. O veterano italiano Fabrizio Miccoli (atacante de 36 anos, ex-Perugia, Benfica, Palermo e Lecce) abriu caminho para a surpreendente classificação dos Stripes. O defensor argentino Mauricio Mazzetti e o meia maltês Paul Fenech fecharam a conta. O defensor russo Konstantin Morozov descontou para os armênios.

A partida teve dois jogadores expulsos: o meia armênio Artak Aleksanyan, do Ulisses, e o atacante maltês Terence Vella, do Birkirkara - ou seja, este último faz companhia a Diafra Sakho entre os suspensos.

Confira os resultados dos jogos de volta e os placares agregados da primeira fase eliminatória da Uefa Europa League 2015/2016:

Observação: Shamrock Rovers-IRL 3 x 0 Progrès Niederkorn-LUX (Agg.: 3 x 0) foi disputado na última terça-feira, dia 7

Confrontos da segunda fase eliminatória da Uefa Europa League 2015/2016:

Observação 1: Jogos de ida e volta marcados para os dias 16 e 23 de julho, respectivamente

Observação 2: Sorteio dos confrontos da terceira fase eliminatória agendado para o dia 17 de julho