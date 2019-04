Ídolo do Milan, ex-zagueiro Baresi elogia projeto do novo estádio do clube

A construção do novo estádio do Milan foi confirmada na última terça-feira (7), o estádio será no bairro Portello, em Milão. Em uma entrevista à Gazetta dello Sport o ex-capitão da equipe do Milan, Franco Baresi elogiou o projeto, mas admitiu que será triste deixar o San Siro.

Baresi disse que um estádio próprio ajudará o clube no futuro: "Temos de olhar para o futuro, e o futuro diz que a propriedade dos estádios é o que vai manter os clubes de futebol em seus pés."

Atualmente o Milan joga no San Siro, estádio que o clube divide com à rival Internazionale. O atual estádio pertence a prefeitura de Milão e tem capacidade para cerca de 80 mil pessoas.

Baresi atuou muitas vezes no San Siro, foram mais de 700 jogos pelo Milan entre 1977 e 1997, o ex-jogador admitiu que será triste deixar a antiga casa: "Claro, haverá um pouco de tristeza com a idéia de deixar San Siro, mas você deve saber como se adaptar a competir ao mais alto nível.", disse.

O projeto do novo estádio da equipe Rossonera foi divulgado em fevereiro, mas só agora irá sair do papel. O estádio custará cerca de € 300 milhões para o Milan e algum parceiro que ainda não foi revelado.

Franco Baresi elogiou o projeto e disse que o clube tem feito boas escolhas: "O projeto rossonero é grande e inovador. Eu acho que o clube tem feito bem para segurar até o fim e vencer fora da competição.", afirmou.

A primeira partida na nova casa está prevista para ocorrer em 2019, o projeto foi entregue com o nome de 'We Are ACMilan', que no português significa 'Nós somos AC Milan'. Até o estádio ficar pronto, a equipe irá continuar dividindo o San Siro com a Internazionale. Além do Milan, a Roma também deverá ter um estádio próprio nos próximos anos.