Atlético de Madrid fecha contratação do belga Ferreira Carrasco junto ao Monaco

O Atletico de Madrid segue se reforçando no setor ofensivo para a temporada 2015/16. Os colchoneros anunciaram nesta sexta-feira (10) a contratação do jovem meia-atacante belga Yannick Ferreira Carrasco, que chega do Monaco. Ele acertou um contrato de cinco anos e já desembarcou em Madrid, onde fará exames médicos e será apresentado de forma oficial pelo clube neste sábado (11).

José Luis Pérez Caminero, diretor de futebol do Atletico, falou sobre a chegada Ferreira Carrasco, dizendo que a direção está muito satisfeita com o acerto: "Estamos muito satisfeitos com o acordo alcançado com o Monaco, pois Yannick [Ferreira Carrasco] é um jogador com um futuro incrível. É um jogador com uma grande velocidade, excelente condução de bola e com um ótimo chute. Contribuíra bastante com o nosso objetivo de aumentar o plantel e a competitividade do grupo. Estou convencido que ele vai nos ajudar bastante", afirmou.

Ferreira Carrasco foi contratado pela cifra de 15 milhões de euros, além de que o Atletico ficará com 75% dos direitos do jogador. Os outros 25% continuarão sendo do, agora, ex-clube do meia-atacante, o Monaco. Vale lembrar que o belga vinha sendo disputado por alguns clubes, como o Tottenham, que chegou perto de acertar sua vinda, mas o clube espanhol foi mais rápido e anunciou o acerto.

O meia-atacante de 21 anos é oriundo da base do Genk e do Monaco, onde se destacou no time B do clube do Principado, marcando oito gols em 30 jogos disputados. Pela equipe principal, Ferreira Carrasco foi importante na volta do clube à Uefa Champions League, além do retorno do clube à Ligue 1 na temporada 2013/14. Foram 15 gols em 81 jogos com o unifome do clube francês.

O belga terá que lutar bastante para conseguir uma vaga entre os titulares. Mesmo com a saída de Arda Turan para o Barcelona, Ferreira Carrasco terá que disputar vaga com jogadores como Antoine Griezmann, Koke e Raul Garcia. Ele é o terceiro reforço para o ataque colchonero, que já contratou o argentino Luciano Vietto e o colombiano Jackson Martinez.