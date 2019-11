Niang brilha na estreia de Mihajlovic e Milan goleia Alcione

O Milan iniciou a preparação para a temporada 2015/16 com o pé direito. Na estreia do técnico sérvio Sinisa Mihajlovic, o time rossonero goleou o Alcione, equipe amadora de Milão, por 5 a 1, nesta sexta-feira (10), no estádio Felice Chinetti, em Milão. O grande destaque do jogo foi o atacante francês M’baye Niang, que marcou os últimos dois gols da partida.

Ainda sem contar com as principais contratações desta janela de transferências – Carlos Bacca, Luiz Adriano, Andrea Bertolacci, e José Mauri –, o Milan entrou em campo com um time bastante misto, mesclando garotos da base Milan Primavera e jogadores reservas.

O Alcione foi quem saiu na frente. Gennarelli aproveitou falha do lateral Zaccardo e abriu o placar em contra-ataque fatal. Porém, o Milan empatou aos 19 minutos, com De Jong cobrando pênalti.

A virada não demorou a sair. Aos 28 minutos, Poli recebeu passe na medida de Cerci e marcou o segundo dos rossoneri. O próprio Cerci ampliou a vantagem antes do intervalo. O atacante girou dentro da área e não desperdiçou.

No segundo tempo, Mihajlovic realizou algumas alterações e, entre elas, promoveu a entrada de Niang, que viria a ser a estrela a segunda etapa. O jogador, que passou a última temporada emprestada ao Genoa, marcou um belo gol de cabeça e fechou o marcador anotando o quinto do Milan.

O próximo compromisso do time milanês será na próxima terça-feira (14) diante do Legano, em Milão, às 12h (de Brasília).

Mihajlovic satisfeito com o resultado

Após a vitória por 5 a 1 sobre o Alcione, o treinador Sinisa Mihajlovic, que debutava no comando técnico do Milan, exaltou o desempenho de seus comandados, mas manteve os pés no chão.

“Nós tivemos sete ou oito dias de treinamento muito duro. Eu gostei do espírito e da atitude, independentemente do resultado. Devemos colocar o que treinamos em prática. Estou feliz, mas precisamos melhorar muito e há muito tempo para fazer isso”, disse ao canal Sportmediaset.

O treinador também comentou sobre os jogadores que, segundo a imprensa italiana, o Milan tem em pauta: o zagueiro Alessio Romagnoli, da Roma, e o atacante Zlatan Ibrahimovic, que está com o futuro indefinido no Paris Saint-Germain.

“Eu não vou falar sobre jogadores que não tenho à minha disposição. Romagnoli é um jogador importante, com grande potencial, mas ele não é do Milan. Ibrahimovic? Ele um jogador importante, que sempre é bem-vindo. Nós teríamos que ver o que acontece, porque eu não sei se ele vai sair de Paris ou não. Mas isso não é comigo. Estou aqui para desempenhar o papel de treinador, não para trabalhar no mercado de transferências”, ressaltou.