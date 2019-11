Celta de Vigo acerta contratação do jovem atacante sueco John Guidetti por cinco temporadas

Não são apenas os principais times da Espanha que continuam se reforçando para a temporada 2015/16. O Celta de Vigo anunciou neste sábado (11) a contratação do jovem atacante sueco John Guidetti, que chega procedente do Manchester City, clube onde, curiosamente, nunca atuou, mas onde obteve contrato desde 2008. Ele acertou um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol.

Como já dito, Guidetti tinha contrato e era jogador do Manchester City, mas nesse período de sete anos, o jogador foi emprestado para cinco times. Em 2010, ele retornou IF Brommapojkarna, clube onde deu seus primeiros passos no futebol. No clube sueco, ele marcou três gols em apenas oito jogos disputados. No ano seguinte, ele foi emprestado para o Burnley, mas atuou apenas em cinco partidas, marcando um gol.

Na temporada 2011/12, Guidetti teve uma passagem espetacular pelo Feyenoord, onde atuou em 23 jogos e fez incríveis 20 gols, sendo um dos grandes destaques da equipe holandesa. Após essa ótima passagem pelo futebol holandês, Guidetti retornou ao City, mas seguiu sem ter oportunidades e foi novamente emprestado, dessa vez para o Stoke City, onde não fez absolutamente nada em seis jogos.

Já na temporada passada, o sueco obteve destaque mais uma vez. Emprestado para o Celtic, da Escócia, Guidetti teve várias oportunidades, atuando em 24 jogos e marcando oito gols, um deles marcado contra a Internazionale na Uefa Europa League. Pelo clube escocês, o sueco foi campeão da Copa da Liga Escocesa e do Campeonato Escocês, sendo um dos destaques da campanha.

Mas um dos grandes fatores que fizeram com que o Celta contratasse Guidetti, foi o fato do atacante ter sido campeão do Europeu Sub-21 com a Seleção Sueca, que bateu a ótima seleção de Portugal na grande final e sagrou campeã com Guidetti sendo um dos destaques. No clube espanhol, o sueco brigará por uma vaga no ataque com Iago Aspas, recém "re-contratado", Joaquín Larrivey, que pode estar de saída para o Norwich City, e com Theo Bongonda.