25 melhores momentos de Iker Casillas pelo Real Madrid

O mundo todo já cansou de escutar, mas temos que repetir: Iker Casillas deixou o Real Madrid após 25 anos. Muitas memórias foram deixadas para trás, como grandes defesas, lances espetaculares, títulos e mais títulos. Aproveitando, separamos 25 grandes momentos da carreira espetacular de Casillas pelo clube merengue.

1) Primeira vez na equipe principal

27 de novembro de 1997. Essa foi a data que Casillas foi pela primeira vez chamado para a equipe titular merengue. Ele não atuou, até por quê era uma partida de Uefa Champions League, contra o Rosenborg, e Iker tinha apenas 16 anos de idade. Ele foi apenas para "compor" o banco. Não entrou em campo, mas a experiência foi sensacional.

2) Primeiro título com o clube

Mais uma vez Casillas não participou, mas aos 17 anos o arqueiro conquistou seu primeiro título com a equipe profissional, quando os merengues derrotaram o Vasco da Gama na final do Mundial de Clubes, chamada de Copa Intercontinental na época, no dia 1º de dezembro de 1998.

3) Estreia na equipe principal

No dia 12 de setembro de 1999, aos 18 anos, San Iker fazia sua estreia debaixo das traves da equipe principal merengue, mais exatamente na partida contra o Athletic Bilbao no estádio San Mamés. Ainda usando o uniforme de número #27, Iker foi bem, mas não livrou os merengues do empate de 2 a 2.

4) A revelação

Após o fim da temporada 1999/00, primeira temporada "fixa" de Casillas na equipe principal, o arqueiro, já com 19 anos na época, foi eleito a revelação da La Liga daquela temporada, levando para casa o famoso "La Liga Breakthrough Player of the Year".

5) Bravo, Casillas. Bravo

Além do prêmio de revelação do ano na La Liga, Iker também levou para casa o Troféu Bravo, dado ao melhor jogador jovem da temporada na Europa. Junto dele, apenas Gianluigi Buffon, vencedor no ano anterior a Casillas, são os goleiros que já levaram o prêmio.

6) Primeira La Liga

Essa não poderia passar. Na sua primeira grande temporada pelo clube, 2000/01, um ano cheio de glórias para Casillas, o arqueiro espanhol se sagrou campeão da La Liga pela primeira vez. Foi o primeiro título dos cinco conquistados pela lenda merengue.

7) Primeira Champions League e recorde

Com 19 anos recém completados. Casillas quebrou recorde e foi campeão no mesmo dia. Ganhando o posto de titular do goleiro alemão Bodo Illgner, Iker foi o titular na grande final da Uefa Champions League daquele ano, onde os merengues derrotaram o Valencia por 3 a 0 na final e se sagraram campeão da competição pela oitava vez. O recorde? Iker se tornou o goleiro mais jovem (19 anos e 4 dias) a disputar uma final da Champions League.

8) Volta por cima

Na temporada 2001/02 foi bem complicada para Casillas. Más atuações durante a temporada fizeram com que Iker perdesse o posto de titular para Cesar Sanchez, que ficou bom tempo na meta. Mas em um certo dia, a história de um ídolo começa a brilhar.

9) O Herói de Glasgow

15 de maio de 2002. A história de uma lenda merengue começava a ser escrita na final da Uefa Champions League entre Real Madrid e Bayer Leverkusen. Cesar Sanchez começou como titular, mas aos 18 minutos do segundo tempo, Sanchez se contundiu sozinho e teve de ser substituído. La foi Iker Casillas. Ainda franzino, San Iker foi simplesmente impecável. Salvou os merengues nos minutos finais e garantiu mais um título para o currículo do maior vencedor.

10) Titular absoluto

Depois de ser o grande salvador na grande final da UCL de 2002, Casillas não saiu mais do posto de titular merengue. Vários goleiros tentavam "tirar" Iker da posição de titular, mas as grandes atuações só o deixavam mais a vontade no gol merengue. Ali começava uma verdadeira era.

11) Era Galática

O Real Madrid pode não ter sido campeão com todas as estrelas na metade da decada de 2000, mas Iker Casillas fazia parte de um elenco cheio de grandes estrelas e ele estava inserido nessas estrelas. Casillas, Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Figo e Raul eram algumas das lendas. Iker com certeza deve ter adorado fazer parte disto.

12) A memorável partida contra o Arsenal de Thierry Henry

Os merengues podem ter sido derrotados e, além disso, terem visto a chance de retornar a uma final de Uefa Champions League ser jogada no lixo, mas se tem um cara que vai se lembrar desse dia, é Iker Casillas. Só o gol de Thierry Henry foi indefensável, pois o resto Casillas pegou absolutamente tudo.

13) Conquistas individuais só aumentam

Temporada 2007/08. Provavelmente aquela temporada foi uma das melhores temporadas de Casillas na sua carreira no futebol. Campeão da La Liga pela quarta vez e vencedor do Troféu Zamora, dado ao goleiro que teve o melhor "rating" de gols/jogo na Espanha. Foram 32 gols tomados em 36 jogos. Impressionante.

14) As luvas da lenda

Depois daquela temporada fantástica, nada mais justo de dar um "prêmio" à Casillas. Florentino Perez, presidente do Real Madrid, colocou as luvas usadas por Casillas em exposição no Santiago Bernabéu, para que todos fãs vejam as luvas de um verdadeiro ídolo e lenda merengue.

15) Melhor partida da carreira pelo clube, segundo o próprio Casillas

Para um goleiro, é difícil escolher sua melhor partida, principalmente se for de um modo abrangente. Foi difícil de escolher, mas Iker foi "seco" e disse que a partida contra o Athletic Bilbao, pela 34ª rodada da La Liga 2007/08, foi a melhor com o uniforme merengue... não tem muito como discordar. Casillas defendeu literalmente tudo, além de um pênalti. Partida impecável. Entre uma das defesas, fica essa debaixo.

17) 2008: O ano do reconhecimento como melhor goleiro do mundo

Como já dito, o ano de 2008 foi muito especial para Casillas. Recordes e prêmios. Fifa, Uefa e IFFHS apontaram Casillas como o melhor goleiro do mundo, colocando-o nas seleções da temporada no futebol europeu.

18) Sevilla: A vítima - Parte 1

Se existe um time que sofreu nas mãos de Iker, esse time foi o Sevilla. Se você pegar um DVD com grandes defesas da carreira de Iker, seja pelo Real Madrid como no geral, com certeza no mínimo duas defesas contra o clube sevillano estarão no DVD. Uma delas foi essa em 2009.

19) Era de Casillas como capitão tem seu início

Com a saída da também lenda Raul Gonzalez na temporada 2010/11, Iker tomou conta da faixão de capitão. Por ser um jogador muito participativo e que incentiva os companheiros, além de todo seu amor pelo clube, fez com que Casillas fosse facilmente apontado para o cargo de capitão do time.

​20) Finalmente, Copa do Rei

Demorou mais que o esperado, mas finalmente Iker Casillas se sagrava campeão da Copa do Rei. Era o único título que faltava para a carreira de Casillas, e venho de um jeito melhor ainda: vitória contra o Barcelona na final.

21) Sevilla: A vítima - Parte

Tudo já foi explicado. Dois anos depois, o Sevilla foi vítima mais uma vez de San Iker, que fez mais esse milagre.

22) La Décima

Foram mais de dez anos, quase 15, aliás, mas finalmente a Uefa Champions League retornou para o maior vencedor da história. Em uma partida emocionante, os merengues bateram o rival Atlético e se tornaram campeões da UCL pela décima vez. Casillas ficou muito emocionado e levantou sua taça mais importante como capitão.

23) Mais um recorde

Ao fim da temporada 2013/14 da Uefa Champions League, Casillas ultrapassou Edwin Van der Sar e se tornou o goleiro com mais jogos sem tomar gols na história do torneio. Para poucos.

24) Última conquista

Mundial de Clubes. Casillas se despede do Real Madrid com esse título, seu último com o uniforme merengue. Pode não parecer importante, mas toda conquista valeu a pena com este ídolo.

25) A despedida

Foi pesado para qualquer torcedor merengue ver e escutar as palavras finais de Iker Casillas como jogador merengue. Mas as palavras parecem ser de um "até logo". Casillas terminou a entrevista dizendo: "Não importa aonde eu vá. Sempre irei gritar 'Hala Madrid'". O fim de uma era. Casillas ficará lembrado na memória de todos os torcedores merengues.