Florentino Pérez nega qualquer má relação com Casillas e afirma: "Queria que se aposentasse aqui"

Na manha desta segunda-feira (13), Iker Casillas oficialmente arrumou suas coisas e não é mais jogador do Real Madrid. O arqueiro de 34 anos participou de uma entrevista coletiva, a verdadeira despedida, ao do presidente do clube, Florentino Perez, que falou sobre a saída de um dos grandes ídolos da história do clube merengue: "Iker ganhou nosso respeito e carinho durante seus 25 anos no clube com uma conduta impecável. Lá se vai o melhor goleiro da história do Real Madrid e o melhor da história do futebol espanhol".

"Iker nos deixa porque esse foi seu desejo. O Real Madrid não pediu para que ele deixasse o clube. Recebemos uma oferta e o próprio pediu para que valorizássemos a oferta do Porto. Compreendo que Iker quer começar uma nova etapa na carreira. Queria que tivesse encerrado sua trajetória no Real Madrid, mas compreendo", afirmou.

Florentino ainda falou sobre a despedida de Casillas, além de falar que os torcedores reconhecem o goleiro como um grande ídolo: "Os torcedores madridistas reconheceram Casillas como um dos jogadores mais importantes da história do clube. Ele queria uma despedida bem simples, por isso se despediu sozinho. Estamos trabalhando para fazer uma bela partida em homenagem", disse Florentino, que completou dizendo: "Queria que todos os jogadores tivessem participado da última coletiva dele, mas Iker pediu uma coisa simples. Tenho uma boa relação com ele. Nunca fez mal ao clube e é um grande exemplo".

Sobre a tal partida de despedida, o presidente disse que está em contato com o Porto para que os dois clubes fazerem essa partida no dia 12 de agosto, quando será disputado o Troféu Bernabeu: "Vamos fazer uma grande homenagem para Iker. Falamos com o Porto e estamos combinando uma partida para o dia 12 de agosto, que é a data do Trofeu Bernabeu. Firmamos isso no contrato e esse jogo será feito o mais antes possível", finalizou.

O arqueiro, que também esteve presente na coletiva, agradeceu os madridistas que sempre o apoiaram e disse que ainda terá grandes momentos no Santiago Bernabéu: "Esse é meu primeiro dia como jogador do Porto. Estou seguro que terei mais grandes momentos nesse estádio. Agradeço todos os madridistas pelo apoio sempre. Aos que tive alguma discrepância, sinto muito de verdade. Deixo o clube bem e com os melhores momentos, além dos títulos. Sou madridista e sempre levarei o clube comigo", disse o goleiro, que foi recebido pela torcida no Bernabéu ao som de "Iker! Iker! Iker!".