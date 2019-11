Manchester United anuncia contratações de Schweinsteiger e Schneiderlin, ex-Southampton

Um dia após anunciar a contratação do lateral-direito italiano Matteo Darmian, o Manchester United confirmou nesta segunda-feira (13) mais dois reforços que farão parte do elenco para as próximas temporadas: trata-se do multicampeão Bastian Schweinsteiger, ex-Bayern de Munique e do volante francês Morgan Schneiderlin, que teve uma ótima temporada pelo Southampton. Os dois somam nas quatro contratações dos Red Devils para as seguintes temporadas, depois do jovem holandês Memphis Depay e de Darmian.

Desde sua estreia pelo clube alemão em novembro de 2002, Schweinsteiger autou em 500 partidas, marcando 70 gols. Durante seu tempo na equipe bávara, o alemão de 30 anos venceu mais de 20 títulos, entre eles oito medalhas da Bundesliga. Na Seleção Alemã, Bastian tem 111 atuações e é o atual capitão da Alemanha. Ele fez parte do plantel campeão da Copa do Mundo de 2014.

Animado com a chegada ao United, o multicampeão deu suas palavras e demonstrou ansiedade para entrar em campo: "Aproveitei muito o meu tempo, foi uma jornada incrível e não foi fácil tomar a decisão de sair. O Manchester United é o único clube que eu estaria disposto a reforçar se eu saísse de Munique. Me sinto pronto para esse novo desafio que eu vou enfrentar, na liga mais competitiva do mundo. Estou animado para trabalhar novamente com Louis Van Gaal". Os dois trabalharam juntos no clube bávaro entre 2009 e 2011.

"Nunca irei esquecer do meu tempo no Bayern de Munique e gostaria de agradecer a todos do clube e aos torcedores pelas inesquecíveis memórias", completou o alemão.

O comandante holandês também comentou a chegada do meia de 30 anos, e se demonstrou grato com a escolha de Bastian de reforçar seu elenco: "Bastian não é nenhum estranho para mim, claro. Trabalhei com ele durante meu tempo no Bayern de Munique e estou completamente feliz com a chegada dele ao Manchester United. Seus números falam por si mesmo; ele venceu tudo que podia na Alemanha e também teve participação fundamental com a seleção na última Copa do Mundo".

"Bastian é um excelente profissional e não há dúvidas que ele tem talento e capacidade de controlar jogos. Ele traz experiência e é uma excelente soma para o nosso elenco", encerrou Van Gaal.

O valor da transferência não foi divulgado oficialmente mas é algo que gira em torno de 20 milhões de libras, cerca de 70 milhões de reais.

Um dos principais nomes na boa campanha do Southampton na Premier League, volante Schneiderlin assina por quatro anos

Quem também chegou ao clube vermelho de Manchester foi o volante francês Morgan Schneiderlin, ex-Southamtpon. Com 25 anos, o jogador teve 253 partidas e marcou 15 gols desde sua estreia em 2008. Schneiderlin também já atuou pela Seleção Francesa em nove oportunidades.

Feliz com a chegada a seu novo clube, o francês deu suas palavras em sua apresentação: "Estou muito feliz de ser um jogador do Manchester United. Desde que eu ouvi que o clube estava interessado em me contratar, foi uma decisão bem fácil aceitar a oferta. Aproveite de forma feliz meus sete anos no Southampton e é um clube que estará sempre em meu coração. Mas a chance de fazer parte desse elenco e ajudar esse grande clube era muito boa para ser desperdiçada".

"Estou animado em começar essa nova jornada com a viagem aos Estados Unidos para a pré-temporada. Sei que o United tem fãs ao redor do mundo e estou ansioso para ter essa experiência", completou o francês.

Como de costume em todas as apresentações de novos jogadores, o comandante Louis Van Gaal comentou a chegada de Schneiderlin: "Morgan possui grande talento com muita energia e capacidade. Suas habilidades irão somar com os jogadores que já temos e estou bem satisfeito que conseguimos completar a transferência antes de irmos para os EUA disputar a pré-temporada. Os jogos que disputaremos na América serão importantes para a nossa preparação para a nova temporada e dá a Morgan e aos outros atletas a chance de mostrar aos fãs o que eles podem conquistar juntos".

Schneiderlin assina por quatro temporadas com o clube e tem a opção de acionar mais um ano ao final de seu contrato. O valor do acordo entre United e Southampton não foi divulgado oficialmente.