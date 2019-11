Van Gaal terá dor de cabeça para montar time titular do Manchester United na próxima temporada

A famosa e mundialmente conhecida "boa dor de cabeça" que alguns treinadores enfrentam para montar suas equipes chegou ao Manchester United. As duas últimas janelas de transferências do futebol europeu serviram para melhorar a qualidade do elenco junto à chegada do novo treinador Louis Van Gaal. Daley Blind, Luke Shaw, Ander Herrera dentre outros nomes reforçaram os Red Devils durante a janela de 2014. As contratações surtiram o efeito desejado por Van Gaal desde sua chegada e o clube vermelho de Manchester retornou à Uefa Champions League, objetivo do comandante holandês.

A ambição para a temporada 2015/16 é maior, obviamente: conquistar todos os títulos que serão disputados. Devido a isso, LVG buscou renomados craques e jovens talentosos para ajudar sua equipe a conquistar seus almejos. Somando a contratação do jovem holandês Memphis Depay em maio, chegaram à equipe do comandante holandês: o lateral-direito italiano de 25 anos Matteo Darmian, ex-jogador do Torino, da Itália, o talentoso volante Morgan Schneiderlin, que teve uma ótima temporada no Southampton, ajudando na campanha vitoriosa dos Saints na Premier League, e o multicampeão Bastian Schweinsteiger, ex-Bayern de Munique.

As contratações de tais jogadores aumentam a esperança dos torcedores do United assim como dos próprios atletas que compõem o elenco Red Devil. A pergunta que os torcedores têm feito desde tais contratações foram confirmadas é: como Van Gaal encontrará uma maneira de aproveitar o enorme talento no setor de meio campo sem ter de abrir mão de alguns jogadores?

Infelizmente, a resposta é: não tem como escalar todos ao mesmo tempo. Pegando como base a última temporada, há alguns talentos que não podem ser deixados de lado pelas novas contratações. Os principais deles: Ander Herrera e Juan Mata.

Não abrir mão de Herrera e Juan Mata é essencial

Herrera e Mata se mostraram essenciais no esquema tático de Van Gaal e não podem ficar sentados no banco de reserva. Quando a temporada chegou ao seu momento mais importante, os dois chamaram a responsabilidade e seus talentos afloraram, como no golaço de voleio de Juan Mata contra o Liverpool, em uma das melhores atuações do United no ano. Já Herrera, com sua versatilidade, defendia e atacava com uma qualidade enorme que não pode ser deixada de lado. Portanto, abrir mão de um deles parece ser improvável.

Poder de decisão de Fellaini e experiência demonstrados na última temporada dão mais possibilidades para Van Gaal

Se alguém ousasse apostar que Fellaini seria um dos principais nomes para o United na temporada 2014/15 teria sido motivo de risadas. Mas o belga foi. Um dos nomes que fizeram parte do ano fracassado comandado por David Moyes teve seus momentos de glória sob os olhos de Van Gaal. Com gols decisivos e confirmando vitórias para os Red Devils, Fellaini deve acabar na reserva por ter um talento abaixo de seus concorrentes, mas será utilizado em algumas oportunidades por LVG.

Já Michael Carrick, mesmo aos 33 anos, demonstrou vitalidade e ajudou o setor central da equipe a encontrar a uniformidade. Desde 2006 no clube, Carrick deverá ser bancado com a chegada de Schneiderlin, visto que fazem a mesma função de primeiro volante dentro de campo. Mesmo assim, não pode ser completamente descartado e assim como Fellaini, poderá ser utilizado durante as rotações de elenco, realizadas algumas vezes por Van Gaal na última temporada.

Mesmo com temporada muito abaixo do esperado, talento de Di María não pode ser desperdiçado

A contratação mais cara da história do futebol inglês não rendeu como o desejado por todos que demonstraram ânimo e ansiedade para sua estreia na Premier League. Por cerca de 226 milhões de reais, o meia argentino Angél Di María se tornou Red Devil após uma temporada excepcional no Real Madrid, onde conquistou a Champions League.

O argentino chegou para ser o principal nome do meio campo, auxiliando Wayne Rooney e Robin van Persie nas oportunidades de gol. No começo, empolgou. A atuação de gala mesmo na derrota para o Leicester City com um golaço de cobertura deu esperança aos torcedores do United de que o jogador de 26 anos seria o principal nome para a temporada. Não foi o que aconteceu e Di María encerrou o ano no banco de reservas, nem sequer entrando para jogar em diversas partidas.

Apesar do fracasso, seu talento não pode ser desperdiçado. A diferença da última temporada para a que está por vir é que Di María poderá ter mais tempo de jogo e agora ele já conhece o ritmo constante da Premier League. Além do talento, 226 milhões de reais também não podem ser desperdiçados.

Rumores sobre uma possível saída do argentino tem crescido e diversos tabloides têm ligado Di María a alguns times europeus como o PSG da França, mas nada foi confirmado até o momento.

As chegadas de Schneiderlin e Schweinsteiger incham o setor de meio campo do United, mas Van Gaal saberá utilizar seus novos contratados junto com seus já conhecidos. O holandês poderá se beneficiar de um 4-4-2, com Schneiderlin como primeiro volante, Herrera e Schweinsteiger como dois meias com capacidade de sair e marcar com qualidade e Juan Mata como o armador.

Os setores de defesa e ataque seguem indefinidos. De Gea viajou com o clube para a pré-temporada que será disputada nos Estados Unidos, mas rumores sobra sua ida ao Real Madrid seguem firmes, ainda mais com a saída do titular do clube espanhol Iker Casillas. Nas laterais, Darmian é a única unanimidade. A vaga no flanco esquerdo segue em aberta e disputada por Daley Blind e Luke Shaw.

A dupla de zagueiros, setor mais criticado na última temporada, também segue incerta. Phil Jones e Marcos Rojo não demonstram confiança para muitos e a esperança é que Van Gaal busque ainda algum defensor no mercado. Sergio Ramos e Nicolás Otamendi são os principais nomes ouvidos em Manchester. O primeiro pode chegar ao clube inglês na negociação envolvendo De Gea, e o argentino teve uma excelente temporada no Valencia e chamou a atenção como um possível reforço para Van Gaal.

A saída de Robin Van Persie rumo ao Fenerbahce da Turquia facilita o trabalho de Van Gaal. Wayne Rooney deverá ser o titular, atuando mais centralizado, enquanto Memphis Depay será aproveitado de segundo atacante, aberto pelo lado esquerdo.

O Manchester United terá sua primeira partida de pré-temporada no próximo sábado (18), diante do America-MEX, pela International Champions Cup, torneio amistoso preparatório para a temporada. Van Gaal terá alguns jogos para julgar o que acha de melhor para o ano competitivo que está por vir.

A esperança é que o comandante holandês encontre a harmonia entre os novos contratados e seus já conhecidos, e, com isso, o Manchester United retorne ao lugar que sempre pertenceu e nunca deveria ter saído.