Emprestado pelo Milan, El Shaarawy espera fazer grande temporada no Monaco

O Monaco segue com seu projeto de apostar em jovens jogadores. Após perder Yannick Ferreira Carrasco, para o Atlético de Madrid, o clube do Principado acertou a contratação de Stephan El Shaarawy, por empréstimo junto ao Milan. O jogador de 22 anos foi apresentado nesta segunda-feira (13) e se juntou aos demais companheiros em St. Vincent, na Itália, onde fazem a pré-temporada.

O italiano falou ao site oficial do clube e se mostrou feliz e motivado: “É uma grande honra assinar contrato com o Monaco. Estou muito feliz e muito emocionado. Agradeço ao presidente por essa oportunidade. Espero fazer uma excelente temporada com o Monaco e dar muitas alegrias à torcida”.

Os valores não foram revelados, mas a imprensa cogita as cifras da transação. O Monaco pagou ao Milan cerca de € 16 milhões (R$ 55,5 milhões). Além disso, os monegascos terão de pagar € 3 milhões em salário anual. El Shaarawy assina o empréstimo de um ano, com opção de compra por parte dos alvirrubros ao termino deste vinculo.

“Estamos muito orgulhosos em recebê-lo, cuja chegada marca um destaque de nossa estratégia de recrutamento. El Shaarawy tem experiência em várias temporadas no mais alto nível e, simultaneamente, representa o futuro. Seu talento lhe permitiu explodir aos olhos do mundo do futebol há algum tempo e acreditamos que o Monaco lhe permitirá realizar plenamente”, disse o vice-presidente do Monaco, Vadim Vasilyev.

Com a camisa rossonera, fez 102 jogos, onde anotou 27 gols. O jogador começou sua carreira no Genoa, em 2008. Foi contratado pelo Padova em 2010, onde se destacou e acabou acertando com o Milan em 2011. A jovem promessa sofreu muitas lesões após a temporada 2012/13 e é cercado de desconfiança na Itália. No Monaco, usará a camisa de número 22. Pela Seleção Italiana tem 13 jogos e um tento marcado.

Questionado sobre a escolha do número, ele disse: “Não havia muitos números disponíveis e eu escolhi o 22, em homenagem a Kaká”. O brasileiro utilizou a 22 no Milan, onde foram companheiros na segunda passagem.