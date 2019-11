Milan goleia inexpressivo Legnano em amistoso com boa atuação do brasileiro Alex

Seguindo sua preparação para a temporada 2015/16, o Milan entrou em campo nesta terça-feira (14) diante do Legnano, equipe de divisões inferiores do futebol italiano, e não teve pena do adversário. O time rossonero goleou por 5 a 1, no estádio Felice Chinetti, em Milão, em amistoso de pré-temporada. Especulado no Santos, o zagueiro brasileiro Alex se destacou ao fornecer uma assistência e marcar belo gol de cabeça.

Sob o comando do sérvio Sinisa Mihajlovic, o Milan ainda não pôde contar com as duas grandes contratações para o ataque, Carlos Bacca e Luiz Adriano. Ambos devem se apresentar ao treinador na turnê que o clube irá fazer na China. Em contrapartida, o zagueiro Rodrigo Ely, os meio-campistas Andrea Bertolacci e José Mauri, e o atacante Simone Verdi, que também foram adquiridos nesta janela de transferências, estrearam com a camisa rossonera.

Apesar da evidente qualidade técnica superior do Milan, quem abriu o placar foi o Legnano. Depois de contra-ataque fatal, o atacante Davide Anelli driblou o goleiro Diego López, passou por Alex e tocou para o gol vazio. O gol de empate do Milan demorou, mas chegou. Aos 38 minutos, Alex completou cobrança de escanteio e Andrea Poli escorou para o gol.

Três minutos depois, em outra jogada de escanteio, Alex testou firme para mandar a bola no ângulo do goleiro Houehou. Antes do intervalo o jovem Hachim Mastour acertou ótimo chute de fora da área e marcou o terceiro.

O técnico Mihajlovic, assim como fez contra o Alcione, promoveu várias alterações antes de iniciar o segundo tempo. Um delas foi a entrada de Bertolacci, que custou € 20 milhões ao clube milanês. Mas o meia foi ofuscado pelo japonês Keisuke Honda, que aos marcou o quarto tento dos rossoneri aos 63 minutos. Simone Verdi fechou o placar com um lindo chute de canhota.

Agora, o Milan enfrentará o Lyon, no próximo sábado (18), às 15h45 (de Brasília), no Stade de Gerland. Este será o terceiro e último amistoso que o clube italiano irá fazer antes da disputa da International Champions Cup, na China, ao lado da arquirrival Internazionale e do Real Madrid.