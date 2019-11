Substituto de Pirlo, Khedira compara Juventus com Real Madrid e mira título da UCL

Um dia depois de apresentar o atacante Paulo Dybala, a Juventus exibiu nesta quarta-feira (15), em Turim, outro reforço para as próximas temporadas. Trata-se do meio-campista Sami Khedira, de 28 anos, que chega para suprir a saída de Andrea Pirlo. O jogador, que perdeu espaço no Real Madrid por causa de seguidas lesões, acredita que seu novo clube está no mesmo nível do gigante espanhol.

“Eu vim do Real Madrid, e não há muitos clubes no mundo que estão no mesmo nível. Mas, claro, a Juventus é um deles”, disse o alemão em entrevista coletiva. “É um clube com grande história, com grande história, torcedores apaixonados e uma excelente estrutura para montar grandes equipes. Eu prometo o máximo compromisso de continuar a grande história deste clube”, completou.

Campeão da Copa do Mundo de 2014, Khedira revelou que pediu conselhos ao atacante Álvaro Morata, destaque da Juve na última temporada e que também trocou o Real pela Vecchia Signora, antes de assinar com os italianos por quatro temporadas. “Eu já tinha decidido viver uma nova experiência, depois de cinco anos em Madri. Eu também pedi algumas informações ao Morata, mas eu precisei de pouco tempo para decidir. Foi uma decisão fácil de tomar”, garantiu.

O meio-campista também enfatizou que não fugirá de comparações com Pirlo, craque italiano que deixou a Juventus para se aventurar no New York City, time da Major League Soccer. “É maravilhoso ser comparado a Pirlo. Ele é um jogador fantástico e foi uma parte fundamental de suas equipes no futebol italiano, em geral, por um longo tempo”, afirmou.

Khedira, que conquistou a Uefa Champions League na temporada 2013/14 pelo Real Madrid, espera repetir o feito na Juventus: “A Juventus tem mostrado estar entre os quatro melhores times europeus. É por isso que estou aqui, para chegar a outra final e estar de volta ao topo na Champions League. Muitos fatores contribuem para vencer, é preciso forma física, sorte e muitas outras variáveis, mas a Juve tem o que é preciso para estar entre os melhores”.

Por fim, o jogador falou sobre suas características dentro de campo. “Eu sou um jogador que precisa de um pouco de liberdade – para atacar, mas também para defender. Eu já conversei com [o treinador Massimiliano] Allegri, e eu vou jogar onde o treinador quer. Estou disponível”, explicou.